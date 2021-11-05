葉童素顏近照被指老化兼憔悴 網友力撐：最緊要有得老

近日忙於在港演出舞台劇《李爾王》的58歲葉童，日前在抖音上載了她開心遊大澳的影片，卻被指由於消瘦了不少，令她的皮膚變得鬆弛，人也顯得十分蒼老和憔悴，不過也有不少網友力撐藝人也是人，58歲會老很正常，更有網友引用葉童過去訪問時剖白的心態，指「有得老」才是一件好事！

文：東方新地｜圖：微博@汪曼玲、微博@SarmSuk、抖音@ceciliayiptung、《無限斜棟有限公司》劇照、ViuTV授權圖片