葉童素顏近照被指老化兼憔悴 網友力撐：最緊要有得老
近日忙於在港演出舞台劇《李爾王》的58歲葉童，日前在抖音上載了她開心遊大澳的影片，卻被指由於消瘦了不少，令她的皮膚變得鬆弛，人也顯得十分蒼老和憔悴，不過也有不少網友力撐藝人也是人，58歲會老很正常，更有網友引用葉童過去訪問時剖白的心態，指「有得老」才是一件好事！
文：東方新地｜圖：微博@汪曼玲、微博@SarmSuk、抖音@ceciliayiptung、《無限斜棟有限公司》劇照、ViuTV授權圖片
葉童 戴假髮扮李爾王
繼演出ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》和電影《濁水漂流》後，葉童今年又有新作，就是演出莎士比亞名劇《李爾王》，扮演李爾王，近日忙於排練和演出的她，仍不忘拍片放上抖音，卻疑因素顏出鏡，而被指皮膚鬆弛、狀態顯老。
遊大澳歎沙翁
葉童自去年開設抖音號，至今已有超過49萬粉絲，日前她上載了一段開心遊大澳的影片，當時她在街頭買了一份沙翁，更在店門口即場進食，但由於身形太消瘦，進食時葉童頸部青筋盡顯，加上一頭亂髮，令她的樣子顯得十分憔悴。
網友：唔鬆又話人打針
這段影片迅速引發網友熱議，有不少網友擔心葉童身體，紛紛評論她「個人太瘦自然易皺」、「還是胖一點好看」、「差點認不出來」等等，也有很多網友都力撐葉童「就嚟60歲咁嘅樣有咩問題」、「葉童份人好自然，自然即係靚！」、「唔鬆又話人打針」等，更有人話：「老有乜出奇？最緊要有得老。」獲得不少網友點讚。
葉童：我仲可以老
原來葉童早前接受傳媒訪問時，曾表示不介意歲月在臉上留下痕迹，更直言覺得可以老去是件好事，因為她覺得自己仲可以老，即係代表仲未死，而且人老了後，才能累積很多智慧和經驗。