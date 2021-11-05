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葉童素顏近照被指老化兼憔悴 網友力撐：最緊要有得老

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撰文：東方新地

近日忙於在港演出舞台劇《李爾王》的58歲葉童，日前在抖音上載了她開心遊大澳的影片，卻被指由於消瘦了不少，令她的皮膚變得鬆弛，人也顯得十分蒼老和憔悴，不過也有不少網友力撐藝人也是人，58歲會老很正常，更有網友引用葉童過去訪問時剖白的心態，指「有得老」才是一件好事！

文：東方新地｜圖：微博@汪曼玲、微博@SarmSuk、抖音@ceciliayiptung、《無限斜棟有限公司》劇照、ViuTV授權圖片

葉童 戴假髮扮李爾王

繼演出ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》和電影《濁水漂流》後，葉童今年又有新作，就是演出莎士比亞名劇《李爾王》，扮演李爾王，近日忙於排練和演出的她，仍不忘拍片放上抖音，卻疑因素顏出鏡，而被指皮膚鬆弛、狀態顯老。

資深傳媒人汪曼玲日前去欣賞葉童的舞台劇演出後，曾在社交網上晒出她和葉童的合照。（圖片來源：微博@汪曼玲）
資深傳媒人汪曼玲日前去欣賞葉童的舞台劇演出後，曾在社交網上晒出她和葉童的合照。（圖片來源：微博@汪曼玲）
在舞台劇中李爾王的葉童，相中戴著銀白色假髮，同時臉上亦布滿皺紋，顯得十分蒼老。（圖片來源：微博@汪曼玲）
在舞台劇中李爾王的葉童，相中戴著銀白色假髮，同時臉上亦布滿皺紋，顯得十分蒼老。（圖片來源：微博@汪曼玲）

遊大澳歎沙翁

葉童自去年開設抖音號，至今已有超過49萬粉絲，日前她上載了一段開心遊大澳的影片，當時她在街頭買了一份沙翁，更在店門口即場進食，但由於身形太消瘦，進食時葉童頸部青筋盡顯，加上一頭亂髮，令她的樣子顯得十分憔悴。

有網友猜測葉童用錯濾鏡，以致整個人看起十分不自然。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
有網友猜測葉童用錯濾鏡，以致整個人看起來十分不自然。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
除了臉上皮膚乾瘦外，葉童更被指雙手似雞爪，難掩老態。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
除了臉上皮膚乾瘦外，葉童更被指雙手似雞爪，難掩老態。（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
最後葉童撕了一塊沙翁下來，問鏡頭前的粉絲：「你要來一口嗎？」（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
最後葉童撕了一塊沙翁下來，問鏡頭前的粉絲：「你要來一口嗎？」（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）
（圖片來源：抖音@ceciliayiptung）

網友：唔鬆又話人打針

這段影片迅速引發網友熱議，有不少網友擔心葉童身體，紛紛評論她「個人太瘦自然易皺」、「還是胖一點好看」、「差點認不出來」等等，也有很多網友都力撐葉童「就嚟60歲咁嘅樣有咩問題」、「葉童份人好自然，自然即係靚！」、「唔鬆又話人打針」等，更有人話：「老有乜出奇？最緊要有得老。」獲得不少網友點讚。

年輕時的葉童。（圖片來源：微博@SarmSuk）
年輕時的葉童。（圖片來源：微博@SarmSuk）
1986年同張國榮演出電影《偶然》。（圖片來源：微博@SarmSuk）
1986年同張國榮演出電影《偶然》。（圖片來源：微博@SarmSuk）

葉童：我仲可以老

原來葉童早前接受傳媒訪問時，曾表示不介意歲月在臉上留下痕迹，更直言覺得可以老去是件好事，因為她覺得自己仲可以老，即係代表仲未死，而且人老了後，才能累積很多智慧和經驗。

葉童閒時經常孖老公四出旅遊。（圖片來源：微博@SarmSuk）
葉童閒時經常孖老公陳國熹四出旅遊，這張相片是在去年所拍，當時葉童臉上皮膚仍顯得好飽滿。（圖片來源：微博@SarmSuk）
陳家晞母親林詠梅
早前葉童曾在ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》中飾演和陳家晞（盧慧敏飾）久別重逢的母親。（圖片來源：《無限斜棟有限公司》劇照）
無限斜棟有限公司｜1-20集劇情劇透
兩母女最終成功放下心結。（圖片來源：《無限斜棟有限公司》劇照）
無限斜棟有限公司
今年3月，葉童曾來港為劇集做宣傳，當時她曾大讚同劇的年青演員好有禮貌，在每次見面時都會特別和她打招呼。（圖片來源：ViuTV授權圖片）

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