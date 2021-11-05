東張西望｜雲疊花園葉經理現身 哭訴死而復生內情

日前網上流傳幾張大圍雲疊花園管理處的通告，指管業經理葉紹剛先生被「證實死亡」，但又被救援人員用「巨型呼吸機」將他救回，最離奇與搞笑是通告下款簽名竟然是葉經理（John Yip）自己，之後葉經理再出通告分享住院心得。葉先生成為一時佳話，《東張西望》搵到當事人出來現身說法，原來事件另有內情。

撰文：東方新地 圖片：《東張西望》影片截圖 、[email protected]馬鞍山人，馬鞍山事截圖｜部份原文刊於 新假期 ｜GOtrip.hk