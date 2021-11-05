東張西望｜雲疊花園葉經理現身 哭訴死而復生內情
撰文：東方新地 圖片：《東張西望》影片截圖 、[email protected]馬鞍山人，馬鞍山事截圖｜部份原文刊於 新假期 ｜GOtrip.hk
全城關注雲疊花園葉紹剛經理
早前雲疊花園就於大廈位置發出兩則「特別通知」，一則是指出管業經理葉紹剛先生於10月14日證實死亡，不過通告下則又提及於同日晚上由消防及救護人員用巨型呼吸機將其救回。另一則就指出葉經理被救回，並建議居民回家後應用搓手液清理頭部及臀部，更要以熱心噴射作為消毒。而最後更新的一份通告，葉經理就發放了自己病情的最新消息。
東張西望專訪雲疊花園葉紹剛經理！
事件成為全城熱話，而11月4日的《東張西望》就找來葉經理親身回應！節目主持梁敏巧先訪問屋苑居民，大部分都表示認為事件只是「搞笑」事件，更以為是假通告。有住客亦指事件根本與居民無關，質疑是公器私用。之後梁敏巧再到葉經理家中進行訪問，可見經理手持拐杖、腳步浮浮。
葉經理憶述事件：10月14日我入咗醫院ICU
葉經理由10月14日晚事件開始說起，當日傍晚6時30分，他在家中覺得身體不適，太太就打999求助。當時4名消防員極速到達，並為葉經理測心跳及血壓，發現血壓一直跌，更曾一度失去生命跡象！最終葉經理哭泣成聲地說「佢哋（消防員）一個拍我心口、一個拍我背脊」，最後有番生命跡象，被送到去聯合醫院。
於ICU被綁在14日屬實：醫生禁止進食及飲水！
葉經理被送到聯合醫院，在深切治療部接受了14天治療。他指當時自己的確被綁住14天，更被禁止進食及飲水；家人曾向醫生查詢為何要綁住病人，醫生只回應說「總之要綁住」、「要綁7日」，惟最後共綁了整整14天！
葉經理住院經歷：搓手液洗頭、要用紙尿片
在住院的14天內，葉經理更被人用搓手液洗頭，這正是葉經理本人在通告上提到的「搓手液清理頭部」一事。他亦提到自己人生第一次要用紙尿片，姑娘更以「你瀨啦」呼喝自己要在尿片上如廁，這解釋了通告上提到要「清理臀部」的原因。訪問途中，太太在旁亦泣不成聲，表示非常心痛，覺得葉經理人好委屈，情緒崩潰。她更苦訴醫生不允許出院，只不斷強調要觀察。
葉經理向醫管局投訴 聯合醫院回應事件
葉經理解釋通告屬實，內容亦是法圑主席批准發出的。對於受到醫院的不合理對待，節目亦有向醫管局及聯合醫院查詢，當中醫管局只回應說「了解中」。聯合醫院則表示葉經理入院一刻有嚴重哮喘，更曾一度要使用呼吸器，住院期間精神行為錯亂，所以有「綁住14日」的需要。最後醫院更指葉經理未有聽醫院勸告繼續接受治療，而是自行選擇出院。