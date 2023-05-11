葉翠翠

41歲葉翠翠直播容貌大變竟被指撞樣一60歲女星 令網民勁擔心：係咪病左？

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2005年港姐冠軍葉翠翠（Tracy）自2017年離巢TVB後，開始轉型做美容界KOL，有指收入大增到月入幾十萬，最高峰更月賺7位數，不過近日她開直播時，卻被指容貌大變，令網民都非常擔心，直指她「瘦咗又老咗」！

葉翠翠 靚媽葉翠翠生完3個小朋友依然keep得勁好，一向被視為美容達人。
靚媽葉翠翠生完3個小朋友依然keep得勁好，一向被視為美容達人。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 去年9月現身港姐決賽時嘅葉翠翠。
去年9月現身港姐決賽時嘅葉翠翠。（圖片來源：[email protected]_ip）

葉翠翠 驚現樹根頸

一向保養得宜的葉翠翠，近日在直播時不但一臉倦容、臉色蒼白，頸部更出現青筋，驚變「樹根頸」，老態盡顯，嚇壞不少網民，紛紛擔心地留言追問她：「點解唔同咗樣？」、「一瘦就老咗」、「係咪減肥過度？」、「翠翠瘦了，係咪病左？」、「夠喇，唔好再瘦」等等，更有網民直指現在的葉翠翠「有啲似葉童」。

葉翠翠 直播時葉翠翠變現殘樣，令網民非常擔心。
直播時葉翠翠變現殘樣，令網民非常擔心。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 有網民更指葉翠翠同60歲嘅葉童撞樣！
有網民更指葉翠翠同60歲嘅葉童撞樣！（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 葉童現在雖已60歲，但仍不時在抖音拍攝自彈自唱和跳舞嘅影片，精靈又活潑。
葉童現在雖已60歲，但仍不時在抖音拍攝自彈自唱和跳舞嘅影片，精靈又活潑。（圖片來源：抖音@葉童）

網民力撐皮膚超級好

不過也有網民力撐葉翠翠「而家冇人唔用美圖，又冇化妝，見到你皮膚超級好，仲愈嚟越愈靚呀」，又勸她要改善直播環境：「翠翠要換個補光燈或者調整角度，感覺打光唔好」。

葉翠翠 網民話只係打燈問題。
網民話只係打燈問題。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 又大讚葉翠翠皮膚超好。
又大讚葉翠翠皮膚超好。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 可能為了安網民的心，葉翠翠日前po出與沈卓盈的合照，似在力證自己未有走樣。
可能為了安網民的心，葉翠翠日前po出與沈卓盈的合照，似在力證自己未有走樣。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）

婚後三年抱三變美容達人

2005年的港姐冠軍葉翠翠在2015年閃嫁建築師兼商人周曉東（Raymond），結婚後葉翠翠三年抱三，經常在社交網上分享兒子的生活照，婚後專注經營個人社交網的葉翠翠，從藝人搖身一變成為美容達人，反而較少出現在幕前。而自從2021年傳出婚變後，葉翠翠亦很少再讓老公在她的社交網上曝光。

葉翠翠 葉翠翠15年她跟建築師商人周曉東Raymond）結婚，翌年不再續約無綫，之後三年抱三。
葉翠翠15年她跟建築師商人周曉東（Raymond）結婚，翌年不再續約無綫，之後三年抱三。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）
葉翠翠 近年葉翠翠極少讓老公出鏡。
近年葉翠翠極少讓老公出鏡。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 近日葉翠翠帶3個小朋友去主題樂園玩，都有見到疑似她老公的身影。
近日葉翠翠帶3個小朋友去主題樂園玩，都有見到疑似她老公的身影。（圖片來源：[email protected]_ip）

05年奪冠被批扁鼻大臉

葉翠翠當年因為鳥巢頭紅遍香港，常被取笑造型，不少網民都指「萬萬不相信這是香港小姐冠軍」。不過近年葉翠翠愈來愈漂亮，臉尖了不少，五官似乎更加突出，整體感覺跟2005年完全不同。

葉翠翠 香港小姐48年來首次停辦 盤點歷屆20位高學歷港姐 ｜頭號粉絲
葉翠翠2005年奪得港姐冠軍時，曾被部份觀眾評為扁鼻大臉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
港姐 陸詩韻當年被指比葉翠翠更應該攞冠軍
當年好多人都覺得亞軍陸詩韻更應該攞冠軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）
葉翠翠 香港小姐48年來首次停辦 盤點歷屆20位高學歷港姐 ｜頭號粉絲
參選時葉翠翠身形偏瘦削。（圖片來源：新傳媒照片庫）
葉翠翠 香港小姐 最受爭議 香港小姐
現在葉翠翠是三個孩子的媽媽，不時在社交平台直播帶貨，分享煲湯、烹飪心得，成為KOL。（圖片來源：微博@葉翠翠）
葉翠翠 她亦不時有紀錄低自己嘅狀態變化。
她亦不時有紀錄低自己嘅狀態變化。（圖片來源：微博@葉翠翠）
葉翠翠 仲每次生完BB都極速收身成功。
仲每次生完BB都極速收身成功。（圖片來源：微博@葉翠翠）

曾現婚姻危機？ 社交網失望留言：我為咗頭家傾盡所有

近年葉翠翠成功轉型做KOL，有指月賺近百萬，更於2019年以9千萬買入港島紅山半島的獨立屋。本來幸福五口之家，2021年葉翠翠卻在社交網大吐苦水，留言話自己好失望，字裡行間似暗示跟家庭有關，並貼了大仔Jake及二仔Triton的合照，表示只有兩個仔好錫她。不少網民都留言關心葉翠翠，她以「一言難盡」來回應。

葉翠翠 葉翠翠照顧三個兒子的同時，亦繼續經營她的事業，在網上轉型成為美容KOL的她，據悉於高峰期曾月賺百萬。
葉翠翠照顧三個兒子的同時，亦繼續經營她的事業，在網上轉型成為美容KOL的她，據悉於高峰期曾月賺百萬。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 葉翠翠同老公Raymond結婚至今已有近8年。
葉翠翠同老公Raymond結婚至今已有近8年。（圖片來源：[email protected]_ip）

葉翠翠嘆辛苦為頭家豪無保留

葉翠翠與建築師周曉東（Raymond）婚後育有三個兒子，一直表現得非常幸福快樂，葉翠翠不時在社交平台分享家庭生活，2021年她卻突然在社交網大吐苦水，並貼了一張大仔Jake及二仔Triton一起玩耍的照片，她留言：「呢幾日好失望。。。好失望。。。失望的感覺好可怕。。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。每次想起兩個仔，佢哋真係好錫我，最愛係媽mi，做乜都要預我一份。呢幾日我都陪佢哋瞓，佢哋一瞓醒就見到我真係好開心，即刻要同我面貼面咁。」留言中講到為頭家傾盡所有，葉翠翠的苦水明顯是與家庭有關。

葉翠翠 葉翠翠日前突然在fb 上載兩個兒子在玩耍的照片，發文吐苦水，疑似呻家庭生活不愉快。
葉翠翠2021年突然在fb 上載兩個兒子在玩耍的照片，發文吐苦水，疑似呻家庭生活不愉快。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）
葉翠翠 葉翠翠字裡行間似暗示屋企出了問題，強調好失望好失望。
葉翠翠字裡行間似暗示屋企出了問題，強調好失望好失望。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）

葉翠翠被追問為何感失望

網民唔明葉翠翠所指，表示她有兒子錫應該好甜，唯一沒有提及老公Raymond及1歲細仔，故有網民猜測葉翠翠畀老公激親，亦有人好奇葉翠翠為何沒提及細仔，葉翠翠解釋：「第3個仲係一舊飯，未識得錫我，另外兩個識。」網民都很想知葉翠翠究竟為何會失望，是否夫妻間有爭吵？葉翠翠沒有否認亦未有透露詳情，只表示「一言難盡」。

葉翠翠婚姻現危機？ 社交網失望留言：我為咗頭家傾盡所有 19年斥7千萬買獨立屋
（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）
葉翠翠婚姻現危機？ 社交網失望留言：我為咗頭家傾盡所有 19年斥7千萬買獨立屋
（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）
葉翠翠 雖然未知葉翠翠最近發生咩事，但網民都好有心咁留言關心佢，大部份人都猜測是夫妻間出現問題。
雖然未知葉翠翠最近發生咩事，但網民都好有心咁留言關心佢，大部份人都猜測是夫妻間出現問題。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）

葉翠翠吸金力強

葉翠翠自從做了媽媽後，便開始淡出幕前轉型做美容界KOL，經常在社交網開直播分享美容小貼士，曾有報道指她高峰期每月賺過百萬，同時兼任八個代言工作，吸金力強的她曾以380萬購入法拉利送給老公。過去多年搵錢有法又投資有道的葉翠翠，在19年更以9千萬購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼有私人花園，讓三個兒子有充足的活動空間。

葉翠翠 葉翠翠一家五口2020年搬入3千呎獨立屋，大宅三層高兼擁私人花園，寬闊的空間讓三個兒子有充足的活動空間。
葉翠翠一家五口2020年搬入3千呎獨立屋，大宅三層高兼擁私人花園，寬闊的空間讓三個兒子有充足的活動空間。（圖片來源：[email protected]葉翠翠 ip chui chui）
葉翠翠 客廳變成三個仔的兒童遊樂場，有滑梯有波波池。
客廳變成三個仔的兒童遊樂場，有滑梯有波波池。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 全屋都是小朋友玩具，間屋細啲都唔得。
全屋都是小朋友玩具，間屋細啲都唔得。（圖片來源：[email protected]_ip）

葉翠翠9千萬獨立屋如遊樂場

葉翠翠絕對是廿四孝媽咪，她把家中大廳變成兒子們的遊樂場，有滑梯、波波池，亦有射籃遊戲，她又於花園露台設巨型吹氣泳池，讓小朋友在疫情期間宅在家也可以盡情玩樂。因為葉翠翠經常於社交平台上直播跟粉絲互動，育有三子的她更會於IG分享生活點滴，間接令其近3千呎獨立屋曝光，家居以白色作為主調，客廳地板跟牆身都用上雲石鋪砌，雖然裝潢不算奢華，但空間感十足，非常簡潔乾淨，寬敞的客廳設有巨大玻璃櫃放滿葉翠翠的珍藏擺設和老公Raymond最愛的模型。

葉翠翠 葉翠翠屋企連射籃機都有。
葉翠翠屋企連射籃機都有。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 主人房大到無倫，是三個兒子經常流連的地方。
主人房大到無倫，是三個兒子經常流連的地方。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 葉翠翠就連愛貓都有自己地頭。
葉翠翠就連愛貓都有自己地頭。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 葉翠翠亦花心思為三位「王子」設計房間，由於獨立屋的樓底高達10多呎，葉翠翠為兒子訂造屋形床，天花板更裝置宇宙星空的射燈。
葉翠翠亦花心思為三位「王子」設計房間，由於獨立屋的樓底高達10多呎，葉翠翠為兒子訂造屋形床，天花板更裝置宇宙星空的射燈。（圖片來源：[email protected]_ip）
葉翠翠 屋內設有大型私人花園，夏天時葉翠翠會於花園設置吹氣泳池，讓三位兒子消暑。
屋內設有大型私人花園，夏天時葉翠翠會於花園設置吹氣泳池，讓三位兒子消暑。（圖片來源：[email protected]_ip）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ip、抖音@葉童、[email protected]葉翠翠 ip chui chui、新傳媒照片庫、微博@葉翠翠

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