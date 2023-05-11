41歲葉翠翠直播容貌大變竟被指撞樣一60歲女星 令網民勁擔心：係咪病左？
葉翠翠 驚現樹根頸
一向保養得宜的葉翠翠，近日在直播時不但一臉倦容、臉色蒼白，頸部更出現青筋，驚變「樹根頸」，老態盡顯，嚇壞不少網民，紛紛擔心地留言追問她：「點解唔同咗樣？」、「一瘦就老咗」、「係咪減肥過度？」、「翠翠瘦了，係咪病左？」、「夠喇，唔好再瘦」等等，更有網民直指現在的葉翠翠「有啲似葉童」。
網民力撐皮膚超級好
不過也有網民力撐葉翠翠「而家冇人唔用美圖，又冇化妝，見到你皮膚超級好，仲愈嚟越愈靚呀」，又勸她要改善直播環境：「翠翠要換個補光燈或者調整角度，感覺打光唔好」。
婚後三年抱三變美容達人
2005年的港姐冠軍葉翠翠在2015年閃嫁建築師兼商人周曉東（Raymond），結婚後葉翠翠三年抱三，經常在社交網上分享兒子的生活照，婚後專注經營個人社交網的葉翠翠，從藝人搖身一變成為美容達人，反而較少出現在幕前。而自從2021年傳出婚變後，葉翠翠亦很少再讓老公在她的社交網上曝光。
05年奪冠被批扁鼻大臉
葉翠翠當年因為鳥巢頭紅遍香港，常被取笑造型，不少網民都指「萬萬不相信這是香港小姐冠軍」。不過近年葉翠翠愈來愈漂亮，臉尖了不少，五官似乎更加突出，整體感覺跟2005年完全不同。
曾現婚姻危機？ 社交網失望留言：我為咗頭家傾盡所有
近年葉翠翠成功轉型做KOL，有指月賺近百萬，更於2019年以9千萬買入港島紅山半島的獨立屋。本來幸福五口之家，2021年葉翠翠卻在社交網大吐苦水，留言話自己好失望，字裡行間似暗示跟家庭有關，並貼了大仔Jake及二仔Triton的合照，表示只有兩個仔好錫她。不少網民都留言關心葉翠翠，她以「一言難盡」來回應。
葉翠翠嘆辛苦為頭家豪無保留
葉翠翠與建築師周曉東（Raymond）婚後育有三個兒子，一直表現得非常幸福快樂，葉翠翠不時在社交平台分享家庭生活，2021年她卻突然在社交網大吐苦水，並貼了一張大仔Jake及二仔Triton一起玩耍的照片，她留言：「呢幾日好失望。。。好失望。。。失望的感覺好可怕。。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。每次想起兩個仔，佢哋真係好錫我，最愛係媽mi，做乜都要預我一份。呢幾日我都陪佢哋瞓，佢哋一瞓醒就見到我真係好開心，即刻要同我面貼面咁。」留言中講到為頭家傾盡所有，葉翠翠的苦水明顯是與家庭有關。
葉翠翠被追問為何感失望
網民唔明葉翠翠所指，表示她有兒子錫應該好甜，唯一沒有提及老公Raymond及1歲細仔，故有網民猜測葉翠翠畀老公激親，亦有人好奇葉翠翠為何沒提及細仔，葉翠翠解釋：「第3個仲係一舊飯，未識得錫我，另外兩個識。」網民都很想知葉翠翠究竟為何會失望，是否夫妻間有爭吵？葉翠翠沒有否認亦未有透露詳情，只表示「一言難盡」。
葉翠翠吸金力強
葉翠翠自從做了媽媽後，便開始淡出幕前轉型做美容界KOL，經常在社交網開直播分享美容小貼士，曾有報道指她高峰期每月賺過百萬，同時兼任八個代言工作，吸金力強的她曾以380萬購入法拉利送給老公。過去多年搵錢有法又投資有道的葉翠翠，在19年更以9千萬購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅三層高兼有私人花園，讓三個兒子有充足的活動空間。
葉翠翠9千萬獨立屋如遊樂場
葉翠翠絕對是廿四孝媽咪，她把家中大廳變成兒子們的遊樂場，有滑梯、波波池，亦有射籃遊戲，她又於花園露台設巨型吹氣泳池，讓小朋友在疫情期間宅在家也可以盡情玩樂。因為葉翠翠經常於社交平台上直播跟粉絲互動，育有三子的她更會於IG分享生活點滴，間接令其近3千呎獨立屋曝光，家居以白色作為主調，客廳地板跟牆身都用上雲石鋪砌，雖然裝潢不算奢華，但空間感十足，非常簡潔乾淨，寬敞的客廳設有巨大玻璃櫃放滿葉翠翠的珍藏擺設和老公Raymond最愛的模型。
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