41歲葉翠翠直播容貌大變竟被指撞樣一60歲女星 令網民勁擔心：係咪病左？

2005年港姐冠軍葉翠翠（Tracy）自2017年離巢TVB後，開始轉型做美容界KOL，有指收入大增到月入幾十萬，最高峰更月賺7位數，不過近日她開直播時，卻被指容貌大變，令網民都非常擔心，直指她「瘦咗又老咗」！