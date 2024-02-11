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TVB「冷面主播」葉芷樺大失控 年宵市場見「青蛙」嚇到花容失色

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TVB新聞主播葉芷樺，以嚴肅正經的形象深入民心，被封「冷面主播」的她一直以來都與同事林婷婷等人的甜美形象形成鮮明對比。然而，近日葉芷樺到年宵市場進行採訪時，卻意外展現出不為人知的另一面……

葉芷樺花市採訪被嚇到花容失色

葉芷樺於年29到維園花市採訪，本應如往常一樣以嚴肅的態度報道新聞，然而手持麥克風的她卻被網民見到竟然右手扶額，一臉無奈苦笑的畫面，與她在《晚間新聞》中的形象大相逕庭！該畫面被網民捕捉並迅速在網上流傳，原來她之所以大失控，是因為葉芷樺背後出現了一位扮成「青蛙」的人，打破了葉芷樺一貫的鎮定，讓她在鏡頭前展現出了難得一見的表情失控。

網民熱議葉芷樺的「苦笑」

網民對於平時給人感覺冷靜、少有笑容的葉芷樺，這次在花市採訪中的苦笑反應反應特別熱烈。有人認為這一幕顯示了她作為主播背後的人性化一面，也有人對這位突然出現的「青蛙」裝扮者感到好奇：「葉芷樺終於失控啦！」、「好難得見到葉芷華呢個表情……」、「呢個pose咁似劉馬車個招牌pose」。

葉芷樺中大碩士畢業

葉芷樺是中文大學中國語言及文學系碩士畢業生，她曾任職鳳凰衛視接近2年，最初擔任半年的記者職務，後來晉升為高級記者，同時也擔任新聞主播的角色。在前年年中，葉芷樺轉職到TVB成為午間新聞的主播，同時也負責天氣報告，並兼任港聞組的記者工作。與其他女神級主播林婷婷以甜美形象示人不同，葉芷樺更傾向於嚴肅的風格。網友們將她冠以「冷艷女主播」、「冷面主播」等封號，稱讚她散發出令人驚艷的冷酷魅力，認為她的冷靜態度非常迷人！

TVB 葉芷樺是中文大學中國語言及文學系碩士畢業生，去年轉職到TVB成為午間新聞的主播。
葉芷樺是中文大學中國語言及文學系碩士畢業生，去年轉職到TVB成為午間新聞的主播。（圖片來源：TVB影片截圖）
TVB 葉芷樺的報道風格比較嚴肅。
葉芷樺的報道風格比較嚴肅。（圖片來源：TVB影片截圖）
TVB 甚少見到她露出甜美笑容。
甚少見到她露出甜美笑容。（圖片來源：TVB影片截圖）
TVB 葉芷樺都有報道天氣。
葉芷樺都有報道天氣。（圖片來源：TVB影片截圖）
TVB 近日葉芷樺到年宵市場進行採訪時，卻意外露出苦笑，原來是因為背後的「青蛙」！
近日葉芷樺到年宵市場進行採訪時，卻意外露出苦笑，原來是因為背後的「青蛙」！（圖片來源：FB@新聞人事全面睇）
TVB 網民都表示好驚喜！
網民都表示好驚喜！（圖片來源：FB@新聞人事全面睇）

林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民

林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」

TVB 林婷婷 女神 林婷婷IG擁近6萬Fans。
林婷婷IG擁近6萬Fans。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。
林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。
有網民就留意到林婷婷所著嘅旗袍係fusion版，因為傳統旗袍係冇腰帶嘅。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 林婷婷一邊報道新聞一邊除下口罩。
口罩令解除後，林婷婷又曾親身去到港鐵車廂拍攝「除罩」報道。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 除下口罩後的林婷婷。
引來網民勁讚她「除口罩靚過戴口罩」！（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型

林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！

TVB 林婷婷 女神 林婷婷 林婷婷的英文版報道。
為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 網民都大讚林婷婷勇氣可加。
網民都大讚林婷婷勇氣可加。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。
普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 有不少網民亦留意到受訪的龐景峰，龐景峰是錢小豪兒子，兩父子同樣是武打演員，網民亦大讚他是個靚仔有型的星二代。
在訪問中林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！（圖片來源：無綫新聞截圖）

報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組

此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！

TVB 林婷婷 女神 林婷婷 林婷婷平日報天氣好正經。
林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 原來綵排時的她勁活潑。
原來綵排時的她勁活潑，表情多多。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 表情多多的林婷婷，在綵排期間仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。
在綵排期間林婷婷仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
TVB 林婷婷 女神 林婷婷 另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。
另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）

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圖片來源：TVB影片截圖、網上圖片

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