TVB「冷面主播」葉芷樺大失控 年宵市場見「青蛙」嚇到花容失色
葉芷樺花市採訪被嚇到花容失色
葉芷樺於年29到維園花市採訪，本應如往常一樣以嚴肅的態度報道新聞，然而手持麥克風的她卻被網民見到竟然右手扶額，一臉無奈苦笑的畫面，與她在《晚間新聞》中的形象大相逕庭！該畫面被網民捕捉並迅速在網上流傳，原來她之所以大失控，是因為葉芷樺背後出現了一位扮成「青蛙」的人，打破了葉芷樺一貫的鎮定，讓她在鏡頭前展現出了難得一見的表情失控。
網民熱議葉芷樺的「苦笑」
網民對於平時給人感覺冷靜、少有笑容的葉芷樺，這次在花市採訪中的苦笑反應反應特別熱烈。有人認為這一幕顯示了她作為主播背後的人性化一面，也有人對這位突然出現的「青蛙」裝扮者感到好奇：「葉芷樺終於失控啦！」、「好難得見到葉芷華呢個表情……」、「呢個pose咁似劉馬車個招牌pose」。
葉芷樺中大碩士畢業
葉芷樺是中文大學中國語言及文學系碩士畢業生，她曾任職鳳凰衛視接近2年，最初擔任半年的記者職務，後來晉升為高級記者，同時也擔任新聞主播的角色。在前年年中，葉芷樺轉職到TVB成為午間新聞的主播，同時也負責天氣報告，並兼任港聞組的記者工作。與其他女神級主播林婷婷以甜美形象示人不同，葉芷樺更傾向於嚴肅的風格。網友們將她冠以「冷艷女主播」、「冷面主播」等封號，稱讚她散發出令人驚艷的冷酷魅力，認為她的冷靜態度非常迷人！
林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民
林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型
林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！
報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
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