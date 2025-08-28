葉萱出韓文自傳剖白誤入邪教心跡 網友撰長文駁斥惡意留言
葉萱出韓文自傳剖白誤入邪教心跡
Maple近日出版韓文自傳新書《痕跡》，詳細記錄從青少年時期被傳教、經歷洗腦，到最終脫離並提告的完整過程。對她而言，書寫是療癒；對讀者而言，這是警示與提醒。她希望將個人痛苦轉化為社會的正面影響，幫助更多人意識到邪教或操控性團體的危險，避免重蹈覆轍，並期盼社會能正視並解決這些問題。
網民撰寫長文力駁批評「停止二次傷害」
Maple推出新書一事惹來網民廣泛討論，有網民認為Maple是為了上位成名，所以推出新書。不少網民直斥部分惡毒留言毫無人性，強調葉萱公開揭發邪教並非「靠受害上位」。有人指出，若一個女人真要「上位」，方法多的是，何必用最羞辱、最痛苦的經歷公開示人？揭露後她換來的不是名利，而是不斷的滋擾、跟蹤，甚至性命威脅。
其中更有人反問：「如果葉萱係男人，仲會有人話佢利用受害成名嗎？」網民批評社會對「完美受害者」的苛刻期待極不公平，忽視了她多年遭洗腦、被權力壓迫的現實。她作為第一個公開身份的內部高層受害人，勇敢現身不僅冒險，更推動了二十多名女性加入訴訟，這已是巨大的貢獻。對比之下，網民認為繼續針對受害人，只會造成二次傷害，真正應該被追究和抨擊的，應是邪教與加害者本身。
Netflix 以倖存者之名｜方力申老婆葉萱再揭攝理教恐怖內幕
方力申老婆葉萱（Maple）兩年前勇敢拍片揭露韓國攝理教教主鄭明析惡行，近日Netflix再推續集《以倖存者之名：深入韓國慘案》，葉萱再度現身說法，驚爆當年錄下的性侵錄音竟遭外洩，更因不堪網民惡毒攻擊而萌生自殺念頭，場面令人心碎。究竟在這場正義之戰中，她還承受了多少不為人知的痛苦？
Netflix新片揭心寒真相 葉萱驚爆性侵錄音遭外洩
葉萱在最新一輯紀錄片中，揭露了比性侵更令人心寒的二次傷害。她透露，上輯節目中播出她被教主鄭明析侵犯的錄音，其實只是冰山一角，還有更多「更骯髒、更噁心」的內容未有公開。然而，最令人髮指的是，這份作為關鍵證據的錄音檔，竟然被洩露給對方的法律團隊，甚至被允許複製，對方更無恥地讓信徒到律師事務所試聽。葉萱含淚形容這種感覺：「就像把我的內褲公開給大家看一樣……」事件的離奇洩密，讓製作團隊一度懷疑有內鬼，最終亦成功揪出洩密者，過程驚心動魄。
遭網民冷血留言轟炸 葉萱認萌輕生念頭
勇敢將傷疤公諸於世，葉萱換來的卻是無情的網絡欺凌。她坦言從沒想過承認受害會招來大量批評和謾罵，網民冷血地攻擊她「因為太笨才會加入邪教」、「想紅才上Netflix」，甚至指控她「提告是為了錢」、「男女關係很亂」。這些惡毒言論讓她身心俱疲，一度要戴口罩外出，深怕被人認出。葉萱在鏡頭前崩潰表示，這些言論她尚可承受，但最內疚是影響到家人。她更自爆曾萌生自殺念頭：「如果我在鏡頭前落淚，一定會遭人閒言閒語，說我是在演戲甚麼的，我不是怕死，如果有人願意把我殺了，反而更好。」幸好媽媽及時勸阻，哭著求她：「妳死了，我也活不下去了，再怎麼辛苦都要活下去。」
邪教主終被判17年 葉萱獲方力申求婚走向新生
經歷漫長的抗爭，邪教教主鄭明析最終被判處有期徒刑17年。葉萱坦言，這17年刑期與她過去十年的痛苦相比，根本算不上是補償，但至少可以阻止再有新的受害者出現，讓她鬆一口氣。紀錄片尾聲，畫風一轉，播出了丈夫方力申向她求婚及兩人婚禮的溫馨畫面，象徵她已走出陰霾，展開新生。葉萱亦堅強地向所有受害者打氣：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」事後她亦在IG限時動態留言，表示一切都已結束，自己正過著與攝理教無關的生活，感謝大家的支持和祝福，正式與過去告別。
