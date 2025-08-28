葉萱出韓文自傳剖白誤入邪教心跡 網友撰長文駁斥惡意留言

方力申太太葉萱（Maple）是公開揭露 JMS 異端的核心受害者，三年前以真名、真面目勇敢提訴，成功撼動長達 40 年的龐大邪教。近日她再度出版新書，細訴自青少年被傳教、洗腦直至決心脫離的過程。然而外界卻質疑她「借書上位」，引發爭議。面對惡毒言論，不少網民義憤填膺，撰寫長文力駁網民批評，呼籲社會停止二次傷害。