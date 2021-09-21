葉蒨文「一件頭泳衣」出海勁搶fo 網民：呢件叫一件頭？犯晒規﹗

葉蒨文憑《愛回家》島大女神Candy一角成功入屋，日前她抓住夏天的尾巴出海曬日光浴，因選港姐而入行的葉蒨文身段比選美時狀態更佳，她口中的「一件頭泳衣」成功大騷其玲瓏浮凸線條，網民指葉蒨文犯晒規：「罰你以後著多啲『一件頭』泳衣﹗」

文：東方新地｜圖：葉蒨文IG