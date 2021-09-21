葉蒨文「一件頭泳衣」出海勁搶fo 網民：呢件叫一件頭？犯晒規﹗
文：東方新地｜圖：葉蒨文IG
28歲葉蒨文在英國讀書期間兼任模特兒，16年參選港姐，三十強止步卻成功入行，憑《愛回家》Candy一角而入屋﹗近日葉蒨文難得出海遊船河，她留言：「 估唔到夏天都就完，我先得閒出第一次海，好似都兩年冇上過船。」
葉蒨文連出多個出海post，先晒滑溜靚背，及後穿上一件超性感泳衣大晒fit爆身材，她留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的一件頭泳衣，令網民笑問：「呢件都叫一件頭？」
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葉蒨文「縮水廖碧兒」騷白滑長腿 曾濕身色誘袁偉豪
憑在《愛·回家之開心速遞》中飾演島大女神「 Candy 」彈起的葉蒨文（Sophie），在無綫重頭劇《使徒行者3 》中孭重戲份，飾演保安局副局長千金「蘇淼淼」，要濕身色誘袁偉豪飾演的「徐天堂」，更會向對方獻出首次的螢幕濕吻！其後再於《大步走》出場，大騷白滑長腿，短短幾分鐘已勁搶眼。
葉蒨文《大步走》做林子善女友
《大步走》中更有《愛回家》島大女神「Candy」葉蒨文演出，飾演林子善的女友。為了色誘對方，Sophie於劇中大騷白滑長腿，再次輕鬆吸引觀眾眼球！
《使徒行者3》葉蒨文靠《愛·回家》「島大女神」彈起
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，因為熱愛演戲而決定參選2016年港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱，但只入圍了三十強，之後她簽入無綫，並入讀為期三個月的演藝進修班，翌年演出處境喜劇 《愛 ··回家之開心速遞》 「Candy 」一角，開始為觀眾所熟識。
《使徒行者3》飾十優狀元「蘇淼淼」
葉蒨文的角色在於第14集登場，飾演十優狀元、香港游泳代表隊，角色更是保安局高層李國麟的女兒，與袁偉豪有情慾戲，但在第26集發現自己被徐天堂監視，答應助其調查其父，最後被父親所誤殺！
使徒行者3｜第14集加長版精華｜同新歡鴛鴦戲水 舊愛吃醋
天堂（袁偉豪）刻意接近保安局副局長蘇子安之女蘇淼淼（葉蒨文），二人去到泳池鴛鴦戲水，豔福不淺。天堂要送淼淼泳衣，舊愛淑梅（黃翠如）似乎吃醋？