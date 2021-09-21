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葉蒨文「一件頭泳衣」出海勁搶fo 網民：呢件叫一件頭？犯晒規﹗

最新娛聞
撰文：東方新地

葉蒨文憑《愛回家》島大女神Candy一角成功入屋，日前她抓住夏天的尾巴出海曬日光浴，因選港姐而入行的葉蒨文身段比選美時狀態更佳，她口中的「一件頭泳衣」成功大騷其玲瓏浮凸線條，網民指葉蒨文犯晒規：「罰你以後著多啲『一件頭』泳衣﹗」

文：東方新地｜圖：葉蒨文IG

28歲葉蒨文在英國讀書期間兼任模特兒，16年參選港姐，三十強止步卻成功入行，憑《愛回家》Candy一角而入屋﹗近日葉蒨文難得出海遊船河，她留言：「 估唔到夏天都就完，我先得閒出第一次海，好似都兩年冇上過船。」

葉蒨文近日出海，大晒白滑玉背美腿，好吸睛﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文近日出海，大晒白滑玉背美腿，好吸睛﹗（圖片來源：葉蒨文IG）

葉蒨文連出多個出海post，先晒滑溜靚背，及後穿上一件超性感泳衣大晒fit爆身材，她留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的一件頭泳衣，令網民笑問：「呢件都叫一件頭？」

葉蒨文穿上性感泳衣大晒fit爆身材，此po一出狂吸七千多個like。（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文穿上性感泳衣大晒fit爆身材，此po一出狂吸七千多個like。（圖片來源：葉蒨文IG）
（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文早有準備，帶備專業相機出海拍美照﹗（圖片來源：葉蒨文IG）

網民留言：

《後生仔》主持陳欣恩留言指葉蒨文「犯規」，網民反問「呢件都叫一件頭？」葉蒨文回覆：「又未算係一半一半啦」不時與網民互動﹗
《後生仔》主持陳欣恩留言指葉蒨文「犯規」，網民反問「呢件都叫一件頭？」葉蒨文回覆：「又未算係一半一半啦」不時與網民互動﹗
在《愛回家》島大女神之稱﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
在《愛回家》島大女神之稱﹗（圖片來源：葉蒨文IG）

網民：都話做人正面啲好﹗

葉蒨文「一件頭泳衣」出海勁搶fo 網民：呢件叫一件頭？犯晒規﹗

網民：個大箭嘴令人衝動

葉蒨文「一件頭泳衣」出海勁搶fo 網民：呢件叫一件頭？犯晒規﹗

演「島大女神」Candy入晒屋﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
演「島大女神」Candy入晒屋﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文獨愛一件頭泳衣。（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文獨愛一件頭泳衣。（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文身材有料到﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文身材有料到﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
大騷S身型﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
大騷S身形﹗（圖片來源：葉蒨文IG）

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葉蒨文「縮水廖碧兒」騷白滑長腿 曾濕身色誘袁偉豪

憑在《愛·回家之開心速遞》中飾演島大女神「 Candy 」彈起的葉蒨文（Sophie），在無綫重頭劇《使徒行者3 》中孭重戲份，飾演保安局副局長千金「蘇淼淼」，要濕身色誘袁偉豪飾演的「徐天堂」，更會向對方獻出首次的螢幕濕吻！其後再於《大步走》出場，大騷白滑長腿，短短幾分鐘已勁搶眼。

葉蒨文《大步走》做林子善女友

《大步走》中更有《愛回家》島大女神「Candy」葉蒨文演出，飾演林子善的女友。為了色誘對方，Sophie於劇中大騷白滑長腿，再次輕鬆吸引觀眾眼球！

葉蒨文大騷美腿！（圖片來源：劇集截圖）
葉蒨文大騷美腿！（圖片來源：劇集截圖）
Sophie一出場就極吸睛！（圖片來源：劇集截圖）
Sophie一出場就極吸睛！（圖片來源：劇集截圖）
Sophie近日在多套劇集都大派福利。（圖片來源：劇集截圖）
Sophie近日在多套劇集都大派福利。（圖片來源：劇集截圖）
年僅28歲，前途無限！（圖片來源：劇集截圖）
年僅28歲，前途無限！（圖片來源：劇集截圖）

《使徒行者3》葉蒨文靠《愛·回家》「島大女神」彈起

葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，因為熱愛演戲而決定參選2016年港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱，但只入圍了三十強，之後她簽入無綫，並入讀為期三個月的演藝進修班，翌年演出處境喜劇 《愛 ··回家之開心速遞》 「Candy 」一角，開始為觀眾所熟識。

葉蒨文曾在2016年參選港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱。
葉蒨文曾在2016年參選港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱。
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，她直言當初是因為熱愛演戲而決定參加選美，希望能藉此入行拍劇。
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，她直言當初是因為熱愛演戲而決定參加選美，希望能藉此入行拍劇。

《使徒行者3》飾十優狀元「蘇淼淼」

葉蒨文的角色在於第14集登場，飾演十優狀元、香港游泳代表隊，角色更是保安局高層李國麟的女兒，與袁偉豪有情慾戲，但在第26集發現自己被徐天堂監視，答應助其調查其父，最後被父親所誤殺！

葉蒨文劇中飾演保安局副局長李國麟的千金「蘇淼淼」，是一名十優狀元兼香港泳隊代表選手，因此除了著底裙落水色誘袁偉豪外，還會有著一件頭泳衣游水的戲份。
葉蒨文劇中飾演保安局副局長李國麟的千金「蘇淼淼」，是一名十優狀元兼香港泳隊代表選手，因此除了著底裙落水色誘袁偉豪外，還會有著一件頭泳衣游水的戲份。
葉蒨文自言除了演出處境劇《愛．回家之開心速遞》外，她在其他正劇中大多飾演路人甲乙丙的角色，今次是她首度在一部正劇中孭重戲份，她笑言拍第一場戲時緊張到呆咗，完全唔識郁，幸好得到導演和前輩袁偉豪的鼓勵，最終決定豁出去，才成功完成拍攝。
葉蒨文自言除了演出處境劇《愛．回家之開心速遞》外，她在其他正劇中大多飾演路人甲乙丙的角色，今次是她首度在一部正劇中孭重戲份，她笑言拍第一場戲時緊張到呆咗，完全唔識郁，幸好得到導演和前輩袁偉豪的鼓勵，最終決定豁出去，才成功完成拍攝。
葉蒨文 使徒行者3 蘇淼淼
葉蒨文的角色在於第14集登場，飾演十優狀元、香港游泳代表隊，角色更是保安局高層李國麟的女兒⋯⋯
袁偉豪劇中作為臥底，為調查保安局副局長而刻意接近其女兒葉蒨文，施展美男計成為其男友。
袁偉豪劇中作為臥底，為調查保安局副局長而刻意接近其女兒葉蒨文，施展美男計成為其男友。

使徒行者3｜第14集加長版精華｜同新歡鴛鴦戲水 舊愛吃醋

天堂（袁偉豪）刻意接近保安局副局長蘇子安之女蘇淼淼（葉蒨文），二人去到泳池鴛鴦戲水，豔福不淺。天堂要送淼淼泳衣，舊愛淑梅（黃翠如）似乎吃醋？

在 《使徒行者 3》拍攝完成後，葉蒨文仍有參加台前幕後小聚餐，並向視帝馬國明集郵成功。
在 《使徒行者 3》拍攝完成後，葉蒨文仍有參加台前幕後小聚餐，並向視帝馬國明集郵成功。

葉蒨文台慶晚裝3招盡出： DeepV露背騷長腿⋯⋯

葉蒨文在《 愛·回家之開心速遞 》中飾演的島大女神「 Candy 」，被網民封為《 愛·回家 》的隱藏美少女之一。
葉蒨文在《 愛·回家之開心速遞 》中飾演的島大女神「 Candy 」，被網民封為《 愛·回家 》的隱藏美少女之一。
葉蒨文早前拍攝無綫另一部新劇《 超能使者 》，飾演男主角之一陳山聰的初戀女友，打扮充滿女神 Feel。
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葉蒨文透露她現時有一個從事藝術行業的圈外男友，她笑言：「 感情事方面我覺得唔需要太高調，但都唔會收收埋埋。」
葉蒨文透露她現時有一個從事藝術行業的圈外男友，她笑言：「 感情事方面我覺得唔需要太高調，但都唔會收收埋埋。」

28歲「縮水廖碧兒」葉蒨文濕身色誘袁偉豪 《使徒行者3》孭重戲份飾副局長千金

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