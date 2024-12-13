葉蒨文孖冼靖峰合唱呢首歌獲激讚 網民狂推冼靖峰客串《愛回家》1角色
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TVB《愛回家》小花葉蒨文（Sophie）最近與冼靖峰（Archie）合唱了1首歌，短短40秒的影片獲得不少網民讚嘆，網民都紛紛驚訝葉蒨文原來人靚聲甜，好有潛質出道做歌手！
葉蒨文與冼靖峰的驚喜合作
葉蒨文與冼靖峰近日合作拍攝節目《潮流生活誌》，兩人原來是第一次合作，她寫道：「第一次同Archie合作，睇在佢有請姐姐我飲咖啡嘅份上，決定幫佢宣傳吓的佢首新歌啦，送首勇氣畀你哋，提早祝大家過一個Merry Christmas！」冼靖峰也有回應：「你真係超級好人！多謝您～～～～ 同埋你唱得好好啊！」
合唱《勇氣》獲讚人靚聲甜
葉蒨文的歌聲獲得了眾多網民的大力讚賞，許多人驚訝於她「人靚」之餘仲有「聲甜」，紛紛留言表示：「果然係葉蒨文，唱歌堅係好聽，音準超好！」、「樂壇欠你一個膠袋」、「原來叫葉蒨文都係唱得嘅，好好聽」、「估唔到葉蒨文唱得幾好喎」、「唱得太好， 應該學過及有成日練習，可以放心去登台」、「其實搵你唱劇集既主題曲咪仲好」。
網民狂推合演《愛回家》
有網民希望二人可以出一首合唱版的《勇氣》，更有網民建議冼靖峰客串《愛回家》，仲為他安排好角色，就係飾演葉蒨文的前度：「呢個組合好好，有冇機會Archie 客串一集愛回家呢」、「兩位好聽又好襯， 有無機Archie 客串愛回家做Candy ex」、「兩位靚仔靚女都幾襯，希望多啲合作機會」、「估唔到Sophie唱歌咁好聽，希望可以同Archie多啲合作」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@sophieysm