葉蒨文露肩長腿網球裝束被好友拍片後匿車廂J片 竟遭網民狠批「腳肥」嬲爆反擊
葉蒨文打網球造型被拍 大呻對方「變態行為」
4月中的復活長周末前夕，葉蒨文分享了一輯網球造型照，原來相約了好友鄧伊婷一齊飯後做運動，葉蒨文仲提到對方「變態行為」：
「咁焗又多蚊都嚟睇我打波，仲幫我影相，之後仲喺車係咁👀j我打波啲片，變態汁汁姐」
雖然一齊裝扮戰鬥格十足，不過在帖文中自謙打得唔係好叻，仲公開徵求Partner：「唔知未來另一半識唔識打網球呢？等緊有人教我打😋」似乎對稍後播出的戀愛真人騷抱有好高期望！
被網民狠批「腳肥」嬲爆反擊
不過有網民就留言話葉蒨文：「隻腳肥咗咁多仲夠膽著裙。」引來葉蒨文以長文嬲爆回應：「個人認為咁樣唔叫肥啊，就算係肥都可以着，呢個係我嘅自由。你嘅言論絕對影響唔到我對自己嘅睇法，但係就係呢件事上我必須要出聲，我覺得你呢啲評論有少少苛刻，我有啲擔心你咁樣講呢，令到好多女性如果見到呢類評論，會比網上嘅呢啲文化令到自己冇自信。我認為唔同嘅女性可以有唔同嘅體態，亦都可以選擇自己鍾意着嘅衣服，你唔鍾意可以唔睇，但唔好帶風向令到個個女士都一定要瘦到得返鵬骨或者要減肥去符合一啲社會特定嘅刻板印象，我亦都希望留言嘅人自己注重一下。如果係你喺自己個社交平台講我冇嘢嘅，我亦都唔會特登comment，但係你企入嚟我個社交平台講，喺我相下面留言我就要為女性發聲啦，所以各位女士唔使俾呢啲留言影響到嘅，做自己就得啦。」
之後她又在IG限時動態中續說：「其實呢喲損人不利己仲有少少誇張嗰喲留言呢，以後可以唔使留喺我下面啊。首先你放心，你係真係唔會影響到我對自己嘅自我價值，但係就會令到我好擔心呢個社會嘅風氣。我自己盡力做到幾多就幾多啦，我見到就一定出聲㗎啦，其實我覺得男男女女都唔使理呢啲留言嘅，呢啲人真係食飽飯冇嘢做先會將別人踩喺自己腳下。我網上留言，我淨係搞爛gag同埋我淨係讚人嘅啫，因為我認為做人真係唔需要去踐踏別人，好好自我進步就得啦，人比人比死人㗎，而且你唔鍾意咪唔好睇囉！唔使特登踩多一腳㗎？！所以大家唔使理呢啲評論㗎，佢哋自己都唔開心先會咁對大家，你哋勇敢做自己就得啦！」這番說話獲得不少網民認同。
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葉蒨文莊子璇澳門火紅look玩跳唱 靚爆造型互撼獲網民留言大讚！
今年年初，處境劇《愛·回家之開心速遞》中的小花葉蒨文，以及2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）年初三時，就獲邀參與澳門花車巡遊兼擔任表演嘉賓。2人於活動後亦在社交平台曬出多張當日嘅靚相，而表演時嘅火紅造型更引來唔少網民留言大讚！
莊子璇騷絕對領域獲大讚
莊子璇日前（2日）在社交平台曬出活動後嘅照片，並配文表示做完嘢之後睇嘅煙花「別有一番風味」，又再次感謝澳門花車嘅邀請。莊子璇仲大方分享多張火紅表演look嘅照片，相中佢更露出絕對領域示人，引來唔少網民大讚造型滿分：「呢個造型我畀滿分」、「你穿這一套太好看了」、「絕對領域不得了」、「求更多福利！」
葉蒨文側身整咪有睇頭
而一同參與表演嘅葉蒨文亦在社交平台曬出唔少靚相，仲配文分享表演時嘅小插曲：「落雨令到LED地板好滑，大家都就住嚟跑。Dancer們仲要搬住啲鼓快上快落，小癲但很厲害」而葉蒨文嘅靚相就同樣獲唔少網民大讚：「連整咪都咁靚點搞」、「呢個造型很適合你」、「大長腿冇得輸啦！」、「拍住Hilary都唔輸蝕！」