葉蒨文露肩長腿網球裝束被好友拍片後匿車廂J片 竟遭網民狠批「腳肥」嬲爆反擊

葉蒨文（Sophie）最近在劇集《奪命提示》有突破演出，兩年前拍攝嘅劇集終於可以同觀眾見面，又得到讚賞自然開心，最近她相約好友打網球，仲自爆被拍低了影片似乎想開心Share，不過這輯相片竟被網民狠批「腳肥」，惹來她嬲爆發長文反擊！