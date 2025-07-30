女神配對計劃｜葉蒨文驚爆內幕 鏡頭前曾猶豫同GM做超親密舉動 對方一句甜爆回應

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《女神配對計劃》中葉蒨文（Sophie）與大熱參賽者GM（曾展望）的互動甜到漏，尤其上週日（27日）播出的食餅乾遊戲，超近距離接觸令全城CP粉陷入瘋狂！正當外界認定「GM黨」大獲全勝之際，葉蒨文日前（29日）竟在IG長文自爆驚人內幕，坦言當初對選擇GM感到十分猶豫，更暗示鏡頭後被另一位參賽者Eddie的窩心舉動感動到眼濕濕，錯綜複雜的三角關係瞬間引爆網民熱議，究竟她的心到底真正屬於誰？

IG自爆揀GM勁猶豫 直指對方口花花欠行動

在IG的你問我答環節中，葉蒨文面對網民提問，毫不避諱地揭開了節目沒播出的真實心聲。她坦言，在選擇遊戲對象時內心極度掙扎，更一度傾向選擇Eddie。她直指Eddie在鏡頭外對她關懷備至，形容是「無微不至」，令她感到被重視和理解。相反，她對GM的初步印象卻是：「相對同我冇乜交集，我未feel到嗰種主動性，俾我感覺真係有少少粗心同埋口花花，但係實際行動就冇乜嘅感覺。」她強調這些都是節目沒有呈現，但卻是她最真切的感受，暗示GM在鏡頭前和私下的表現似乎有落差，令當初的選擇充滿不確定性。

GM一句話神反轉 葉蒨文認定係可靠對象

雖然對選擇GM感到猶豫，但葉蒨文透露，一個關鍵時刻徹底扭轉了她的想法。當她為要在兩位男嘉賓面前做出親密舉動而情緒激動時，GM的一個舉動瞬間安撫了她。葉蒨文憶述：「GM佢拍一拍我膊頭，同我講佢好明白我嘅感受⋯⋯佢同我講一句：『我明呀，唔好唔好開心啦，你睇吓我哋幾夾』。」這個簡單的安慰，讓葉蒨文感受到前所未有的理解和善意，她形容：「嗰一下我就釋除晒我所有疑慮，覺得佢係一個可以依靠嘅人。」更讓她震驚的是，事後看見GM的訪問，發現對方竟然和她有著一模一樣的想法，這種心靈相通的感覺，令她覺得自己「冇揀錯」。

鏡頭後為Eddie爆喊 大讚對方俾足安全感

然而，故事的另一主角Eddie在葉蒨文心中同樣佔有重要位置。當被問到為何聽完Eddie剖白後會眼濕濕，葉蒨文毫不吝嗇地大讚對方。她透露，節目剪輯掉許多Eddie的暖男行為，即使在拍攝空檔，Eddie依然把握所有時間了解她，甚至給她一種「佢好了解我」的感覺。葉蒨文感動表示：「就算節目組cut咗機，佢都會不斷照顧我，關心我嘅需要，佢亦都俾到我好足夠嘅安全感。」這番發自內心的讚賞，揭示了Eddie在鏡頭後默默付出的真心，也解釋了為何她會被其深深打動，情感的拉扯讓劇情更加撲朔迷離。

網民風向大逆轉 狠批GM力撐Eddie反擊

葉蒨文的真情剖白，瞬間在網上引發巨大迴響，輿論風向更出現180度大轉變。原本支持GM的網民，在得知內情後紛紛倒戈，狠批GM「太表面」、「原來只係口花花」。反而一直處於下風的Eddie，憑藉鏡頭後的暖男行為，形象大逆轉，獲得網民一面倒力撐：「原來Eddie先係真正嘅寶藏男孩！」、「睇到Sophie咁講，突然好心痛Eddie」、「支持Eddie！希望佢之後可以絕地反擊！」不少觀眾表示，現在更期待看到Eddie之後的表現，這段錯綜複雜的三角戀，已然成為節目後續的最大看點。

葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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葉蒨文 女神配對計劃 （圖片來源：葉蒨文IG）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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