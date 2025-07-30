女神配對計劃｜葉蒨文驚爆內幕 鏡頭前曾猶豫同GM做超親密舉動 對方一句甜爆回應

《女神配對計劃》中葉蒨文（Sophie）與大熱參賽者GM（曾展望）的互動甜到漏，尤其上週日（27日）播出的食餅乾遊戲，超近距離接觸令全城CP粉陷入瘋狂！正當外界認定「GM黨」大獲全勝之際，葉蒨文日前（29日）竟在IG長文自爆驚人內幕，坦言當初對選擇GM感到十分猶豫，更暗示鏡頭後被另一位參賽者Eddie的窩心舉動感動到眼濕濕，錯綜複雜的三角關係瞬間引爆網民熱議，究竟她的心到底真正屬於誰？