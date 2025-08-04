《女神配對計劃》戰況大逆轉！ 葉蒨文坦承被Eddie感動 狠批大熱曾展望：佢一路都冇做！
昨晚直擊Eddie真情剖白 Sophie感動認心動
昨晚節目中，一直處於下風的林堡熙（Eddie）發動真心攻勢，向Sophie坦承自己是參加節目後，才開始在網上搜尋她的YouTube影片及IG，並從中找到二人的共通點。Eddie更細心指出Sophie的IG「0 following」是想將公事與私事分開，一番體貼入微的剖白，令他瞬間在Sophie心中升溫，Sophie事後亦坦言被深深打動：「同Eddie傾偈都幾深刻，因為佢好似已經research晒我所有嘢，對我瞭如指掌咁，我覺得幾感動，我覺得佢唔係好兒嬉嘅一個人。」
相比之下，當Sophie返回房間時，被視為正印的GM卻醋意大發，不斷追問她與其他男參賽者的互動，更緊張Sophie收到的禮物，令Sophie哭笑不得直呼：「你做咩嚴刑拷問呀？」
Sophie爆喊愧對兩男 狠批GM唔畀安全感
面對Eddie及林澤謙（阿Him）的積極進取，Sophie在訪問中罕有地情緒崩潰，坦言對二人感到愧疚，同時亦將矛頭直指GM。她含淚表示：「Eddie佢真係想了解我」，更憶述在心意配對遊戲中，Eddie曾為她說出「其實我可以唔擺酒架」，Sophie直言：「佢係不斷畀安全感我，我都等緊GM做呢啲，我最有好感嗰個，佢一路都冇做，側邊嗰兩個人不斷畀我嘢，我就覺得對嗰兩個好愧疚。」同場的梁敏巧（Maggie）更即時加碼爆料，指當日Sophie與GM玩咬百力滋遊戲時，Eddie心痛到「望都唔夠膽望」，其癡情程度可見一斑，令戰局更加撲朔迷離。
「負評王」林堡熙IG揭歪嘴之謎 曾發文力追女神
隨著在節目中形象大逆轉，林堡熙（Eddie）的IG亦被翻出。原來他早前已發文展示追女神的決心：「若果我地有呢個緣份，我相信，你一定會見到我。」似乎早已對Sophie情根深種。對於一直被網民討論的「嘴藐藐」表情，Eddie亦大方解畫，親揭「歪嘴」之謎並非囂張，而是源於舊患：「我想講我冇心㗎，唔知係咪因為好多年之前，有一次運動受傷撞到骨折，塊面仲要花晒入醫院，自此兩邊面嘅肌肉控制就有啲唔同。所以有時我唔係有心『串』，係冇計。」這番真誠解釋，令不少網民對他改觀，由「負評王」搖身一變成為「真誠癡情王」。
情敵林澤謙送玉桂狗補鑊 Sophie坦言曾失望
另一邊廂，同樣對Sophie有意的林澤謙（阿Him）亦不敢怠慢，雖然他在Dating Camp期間一度表現被動，令Sophie大感不解，更向製作組坦言：「我冇諗過佢會退到咁後，其實有少少失望架。」但阿Him隨後即時補鑊，送上Sophie最愛的「玉桂狗」公仔做禮物，成功挽回分數。Sophie收到禮物後亦相當驚喜，大讚對方有心：「玉桂狗喎，有做Research喎！」、「我係估唔到佢知道我鍾意玉桂狗咯，原來佢比我想像中更在意架喎。」