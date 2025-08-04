《女神配對計劃》戰況大逆轉！ 葉蒨文坦承被Eddie感動 狠批大熱曾展望：佢一路都冇做！

由林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》昨晚（3日）播出第九集，戰況峰迴路轉！被視為「國民CP」的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）感情驚現重大危機，Sophie更坦承被另一參賽者林堡熙（Eddie）的真誠攻勢徹底打動，直言對方「不斷畀安全感我」。反觀大熱門GM卻因呷醋而對Sophie「嚴刑拷問」，場面極度尷尬，究竟這位曾被指「歪嘴」的負評王Eddie如何逆襲成功？Sophie的芳心最終會情歸何處？