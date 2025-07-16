葉蒨文跑步片遭狠批「水桶腰」 公開三圍霸氣反擊：女人一個月總有幾日！
葉蒨文孖羅毓儀Spa日大放福利！水着look勁吸睛網民大讚「果然係女神！」
網民捕獲葉蒨文跑步片瘋傳 狠批：「水桶腰」
近日有網友在社交平台發布一段野生捕獲葉蒨文的影片，引起關注。片中所見，身穿貼身運動裝的Sophie正在街頭跑步，身旁則有友人幫忙揸機拍攝，看似在為工作或個人頻道錄製內容，畫面充滿陽光活力。然而，影片曝光後，焦點卻完全落在Sophie的身材之上。有部分網民留言對其身形作出尖酸評論，毫不留情地直指她「腰唔靚」，更有人刻薄地形容為「水桶腰」。
Sophie高EQ霸氣回應：女人總有幾日特別脹
對於網民的惡意批評，葉蒨文接受傳媒訪問時展現出超高EQ，從容不迫地大方回應所有身材疑雲。她先笑言當時並非真的在跑步，只是為了拍攝影片。當被問到「水桶腰」的指控時，Sophie更笑著霸氣回應：「哈哈，有片有真相，每個月女人總有幾日個肚特別脹好正常。」她坦言最近確實胖了一點，但隨即自信地公開目前三圍是「32” 25” 36”」，並直接反擊：「唔覺得叫水桶腰身形。」
昔日擁24吋腰 葉蒨文自爆偏愛肉感身材
事實上，葉蒨文透露自己過往也曾擁有24吋的纖腰，但她直言從不刻意追求極致的纖瘦身材，更自爆飲食上完全沒有戒口，除非是拍戲角色有特別要求，否則絕不會為減肥而節食。她坦言現時一切隨緣，「都係睇嗰排郁得多唔多，隨緣啦，健康就得啦！」比起外界的標準，她更重視自身的感受與健康。Sophie更大方分享自己的審美觀，直言「鍾意女人有少少肉，偏向鍾意肉感」，認為健康自信的體態，遠比盲目追求骨感美更為吸引。
網民評價兩極化 狠批VS力撐
葉蒨文被批「水桶腰」的影片曝光後，網民反應呈現兩極化，引發激烈討論。影片最初流出時，不少網民都聚焦在其身材上，留下了尖酸的評論，有網民直接留言狠批：「腰唔靚」，亦有人毫不客氣地攻擊：「水桶腰」，認為她作為公眾人物，身形未達標準。不過，在Sophie高EQ的霸氣回應曝光後，風向亦有所轉變，不少網民轉為力撐，大讚她回應得體，充滿自信，「25吋腰都叫水桶腰？咁我哋點算？」、「欣賞佢嘅態度，健康最重要！」、「自信嘅女人最靚！」