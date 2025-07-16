葉蒨文跑步片遭狠批「水桶腰」 公開三圍霸氣反擊：女人一個月總有幾日！

近日憑TVB戀愛綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文（Sophie），被網友於街頭野生捕獲其跑步英姿，影片卻意外引發激烈討論！有網民竟無情狠批Sophie身材走樣，直指她驚現「水桶腰」，言論極具爭議。面對突如其來的負評，Sophie不但沒有動怒，更即時霸氣公開自己最新三圍數據正面還擊，高EQ的回應震驚網民。