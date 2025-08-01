32歲葉蒨文被批水桶腰深夜IG突晒Bra Top照反擊 附一句霸氣宣言震驚網民！
葉蒨文跑步片遭狠批「水桶腰」 公開三圍霸氣反擊：女人一個月總有幾日！
葉蒨文深夜Bra Top照反擊 「原片直出冇P過」
事件的最新進展發生在昨日深夜，葉蒨文突然在個人Instagram的限時動態中，上載了一張極具衝擊力的照片。相中可見，她身穿一件簡潔的白色Bra Top，配搭一條淺藍色牛仔褲，造型清爽俐落，完美突顯其纖幼腰肢及緊實的腹部線條。她更在相片中直接向早前的批評者下戰書，寫道：「而家應該唔會再俾人話水桶腰啦掛？」，並在旁邊用特大字體加上「原片直出冇P過」的標籤，似乎要用最真實的畫面，證明自己的身材毋庸置疑，高調反擊網絡上的酸言酸語，態度相當強硬。
跑步片意外流出 葉蒨文慘成攻擊目標
回帶到上個月，有網民在街頭「野生捕獲」正在跑步的葉蒨文，並將影片上傳至社交平台。當時葉蒨文身穿運動服，友人則在旁為她拍攝。本來只是簡單的偶遇分享，沒想到影片曝光後，焦點卻落在葉蒨文的身材上。部分網民留言對其身形作出尖酸刻薄的點評，直指她「腰唔靚」，更有人毫不留情地標籤她為「水桶腰」，相關言論在網上迅速傳開，令葉蒨文無辜成為被攻擊的對象，引發一場關於女性身材標準的激烈討論。
葉蒨文曾高EQ回應：女人總有幾日特別脹
在IG反擊之前，葉蒨文其實已就事件大方回應過。當時她接受媒體訪問時，表現得相當從容，更帶點幽默感笑說：「哈哈，有片有真相，每個月女人總有幾日個肚特別脹好正常。」她非但沒有動怒，反而以生理週期來解釋身形的自然變化，展現出高EQ。她更坦承自己最近確實胖了一點，並公開三圍數字：「呢排肥啲都32” 25” 36”，唔覺得叫水桶腰身形。」當時的回應被認為得體又大方，沒想到網上批評未有停止，最終讓她決定以更直接的方式平息風波。
網民一面倒力撐：生理期腫少少好正常
在葉蒨文上載纖腰照正面反擊後，網絡風向出現180度大轉變，大批網民湧入相關討論區留言力撐。許多人對之前的批評表示不滿，認為用「水桶腰」來形容葉蒨文實在太過苛刻。網民紛紛洗版留言：「身材已經好好啦，使鬼理啲Hater！」、「女性有時生理期有少少腫好正常，根本唔使解釋」、「支持Sophie！唔好為咗啲無聊人唔開心」、「條腰明明好幼，之前話水桶腰嗰啲人係咪盲咗？」