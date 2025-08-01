32歲葉蒨文被批水桶腰深夜IG突晒Bra Top照反擊 附一句霸氣宣言震驚網民！

因參加《女神配對計劃》而人氣急升的32歲葉蒨文（Sophie），上月因一條跑步片被網民狠批「水桶腰」，事件持續發酵。昨日（31日）深夜，葉蒨文無預警下於IG限時動態上載一張火辣Bra Top相，大方展示零贅肉纖腰，正面還擊負評！她更配上一句霸氣宣言強調「原片直出」，究竟是什麼畫面讓網民態度大逆轉，紛紛倒戈力撐？