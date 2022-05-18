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葉蒨文《愛回家》制服誘惑 扮完護士扮空姐 惹網民無限FF封夢中女神

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無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》內有多位島大女神，葉蒨文是其中一位，日前她在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。

葉蒨文 葉蒨文在社交網上載多張劇中制服造型，首先係扮護士。
葉蒨文在社交網上載多張劇中制服造型，首先係扮護士。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文話見暈，成個人瞓落扮醫生的「面油」大髀上。
葉蒨文話見暈，成個人瞓落扮醫生的「面油」大髀上。（圖片來源：無綫影片截圖）

葉蒨文性感現身《愛回家》

葉蒨文憑處境劇《愛．回家之開心速遞》升呢做女神，日前她再有爆笑演出，劇情講述「面油」與「書蟲」不約而同發夢見到葉蒨文，先是「面油」夢見身穿護士制服的她，嗲聲嗲氣話見暈，倒在他懷裡；之後「書蟲」又夢見葉蒨文化身空姐，大送秋波話要幫忙揸飛機，兩個夢都好香艷。

葉蒨文 葉蒨文穿黑絲扮空姐。
葉蒨文穿黑絲扮空姐。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文在社交網留言話「面油」同「書蟲」係變態仔。
葉蒨文在社交網留言話「面油」同「書蟲」係變態仔。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文主動向扮機師的「書蟲」大送秋波。
葉蒨文主動向扮機師的「書蟲」大送秋波。（圖片來源：[email protected]

葉蒨文要坐人大髀

葉蒨文在社交網留言表示好鍾意自己在劇中的造型，仲話因為「面油」同「書蟲」先會「下海」，加上要扮坐對方大髀，搞到葉蒨文全程都要用腳力、腰力支撐住：「有冇睇琴日集愛回家？好crazyyyyyy 面油同書蟲嗰兩個變態仔呀！P.S. 其實空姐個場戲全程都係扎住馬做 因為坐得少少，可以練腿同腰力。」

葉蒨文 劇中有黑絲大特寫。
劇中有黑絲大特寫。（圖片來源：無綫影片截圖）
葉蒨文 葉蒨文仲話要幫「書蟲」揸飛機。
葉蒨文仲話要幫「書蟲」揸飛機。（圖片來源：無綫影片截圖）

激發網民想做醫生同機師

著完白絲再著黑絲的葉蒨文，成功掀起網民無限遐想，有網民留言表示想做醫生，又想做機師，仲有人話發夢都見到葉蒨文「琴晚睇完真係夢到你幫我揸飛機」。

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去片！睇葉蒨文制服誘惑

葉蒨文 29歲的葉蒨文是2016年落選港姐，早前曾與鍾培生傳出緋聞。
29歲的葉蒨文是2016年落選港姐，早前曾與鍾培生傳出緋聞。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖資料或影片來源：[email protected]

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