葉蒨文《愛回家》制服誘惑 扮完護士扮空姐 惹網民無限FF封夢中女神

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》內有多位島大女神，葉蒨文是其中一位，日前她在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。