葉蒨文《愛回家》制服誘惑 扮完護士扮空姐 惹網民無限FF封夢中女神
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》內有多位島大女神，葉蒨文是其中一位，日前她在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。
葉蒨文性感現身《愛回家》
葉蒨文憑處境劇《愛．回家之開心速遞》升呢做女神，日前她再有爆笑演出，劇情講述「面油」與「書蟲」不約而同發夢見到葉蒨文，先是「面油」夢見身穿護士制服的她，嗲聲嗲氣話見暈，倒在他懷裡；之後「書蟲」又夢見葉蒨文化身空姐，大送秋波話要幫忙揸飛機，兩個夢都好香艷。
葉蒨文要坐人大髀
葉蒨文在社交網留言表示好鍾意自己在劇中的造型，仲話因為「面油」同「書蟲」先會「下海」，加上要扮坐對方大髀，搞到葉蒨文全程都要用腳力、腰力支撐住：「有冇睇琴日集愛回家？好crazyyyyyy 面油同書蟲嗰兩個變態仔呀！P.S. 其實空姐個場戲全程都係扎住馬做 因為坐得少少，可以練腿同腰力。」
激發網民想做醫生同機師
著完白絲再著黑絲的葉蒨文，成功掀起網民無限遐想，有網民留言表示想做醫生，又想做機師，仲有人話發夢都見到葉蒨文「琴晚睇完真係夢到你幫我揸飛機」。
去片！睇葉蒨文制服誘惑
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖資料或影片來源：[email protected]
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