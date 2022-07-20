29歲無綫小花葉蒨文大曬三點式美照 倒戈宣傳對台《ISWIM》
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憑無線《愛回家》成功入屋的葉蒨文，近日在社交網站上傳了一連串的泳衣水著照。平時熱愛游水做運動的她身材弗爆，網民都紛紛留言大讚身形好好！
港姐出身葉蒨文大曬泳衣美照
2016年曾經參選港姐的葉蒨文現時29歲，近年憑《愛回家》成功入屋。她近日在社交網站大曬性感泳衣照，喜歡遊船河的她皮膚依然超級白淨，身形更加弗爆，惹來一班網民留言大讚葉蒨文靚到似公主！葉蒨文早前在接受訪問的時候分享過自己美白的秘訣，她表示自己通常都會選擇在室內泳池游水，遊船河的時候必定會做好防曬措施，保持皮膚白雪雪！
經常上傳出海Post 暗撐《ISWIM》 網民反應超熱烈
葉蒨文向來喜歡游水和遊船河，早前她便連出多個出海post，先晒滑溜靚背，及後穿上一件超性感泳衣大晒fit爆身材，她留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的一件頭泳衣，令網民笑問：「呢件都叫一件頭？」葉蒨文又道：「I swim Do you?」有善心網民即時提醒注意，對答有趣！
《愛回家》打扮性感惹好評
葉蒨文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。早前更在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。
該集《愛回家》劇情講述「面油」與「書蟲」不約而同發夢見到葉蒨文，先是「面油」夢見身穿護士制服的她，嗲聲嗲氣話見暈，倒在他懷裡；之後「書蟲」又夢見葉蒨文化身空姐，大送秋波話要幫忙揸飛機，兩個夢都好香艷。
葉蒨文要坐人大髀
葉蒨文在社交網留言表示好鍾意自己在劇中的造型，仲話因為「面油」同「書蟲」先會「下海」，加上要扮坐對方大髀，搞到葉蒨文全程都要用腳力、腰力支撐住：「有冇睇琴日集愛回家？好crazyyyyyy 面油同書蟲嗰兩個變態仔呀！P.S. 其實空姐個場戲全程都係扎住馬做 因為坐得少少，可以練腿同腰力。」