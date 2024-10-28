32歲葉蒨文連環派福利賀牛一 騷逆天長腿側身出鏡極有視覺效果！

32歲葉蒨文（Sophie）2016年參選港姐後入行，並於2017年加入《愛·回家之開心速遞》，憑住「Candy」一角人氣急升，成為TVB新晉女神之一！昨日（27日）係葉蒨文嘅生日，作為壽星嘅Sophie就在社交平台曬出多張慶生嘅靚相，大騷長腿迎接生日之餘仲獲網民留言大讚！

