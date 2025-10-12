曾展望28歲生日 葉蒨文酒店大床驚喜獻身索吻 網民：閃到盲咗啦！
廣告
因無綫戀綜節目《女神配對計劃》而結緣的葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM），自從將螢幕情侶關係發展到現實後，戀情一直備受矚目。在GM迎來28歲生日的大日子，女友Sophie竟準備了一份宇宙級驚喜，直接將自己打包成禮物送上，超大膽的放閃行徑瞬間引爆網絡，究竟這份「人肉大禮」有多震撼？
葉蒨文IG放閃 瞓酒店床上演「人肉大禮」
今日女友葉蒨文（Sophie）在社交平台分享了為壽星仔曾展望（GM）精心策劃的生日驚喜短片。影片開頭，只見酒店房門上貼著一張紙條，寫著：「GM：給你準備的生日禮物放在床上了！」當GM推開門後，一張偌大的雙人床上放著一個禮物盒，盒上更挑逗地寫上：「你最喜歡的！」正當大家期待是甚麼名貴禮物時，GM一打開盒，竟然是女友Sophie本人正躺在床上嘟嘴索吻，把自己當成最珍貴的禮物送給男友，場面既搞笑又充滿愛意，甜蜜指數爆燈。
曾展望收大禮 葉蒨文甜蜜預告「你最喜歡的」
葉蒨文與曾展望自公開戀情後愈愛愈高調，這次的生日驚喜更是將兩人的甜蜜關係表露無遺。Sophie透過這份別出心裁的「人肉禮物」，向外界高調宣示主權，也展現了她鬼馬又浪漫的一面。從門外的神秘預告到禮物盒上的曖昧字句，每一步都充滿巧思，可見她為了給男友一個難忘的生日，確實花盡心思！
羅毓儀留言贈興 網民激讚史上最甜禮物
這段超閃的生日驚喜影片發布後，立即在網上引起熱烈討論，大批網民湧入留言區，紛紛表示被他們的甜蜜互動閃瞎。不少網民大讚Sophie有心思，留言稱：「救命呀！我對眼畀你哋閃到盲咗啦！好sweet呀！」、「Sophie好鬼馬，呢份禮物又驚又喜,送自己俾GM，仲要嘟定咀等GM錫😂估唔到Sophie咁sweet❤️」及「呢份生日禮物應該勝過所有」。就連圈中好友羅毓儀也忍不住留言：「我都想要呢份禮物」，引來網民立即起哄，標註其男友林俊其，提醒他要「識做」。
圖片來源：IG@sophieysm、葉蒨文IG、TVB、林盛斌IG資料或影片來源：原文刊於新假期