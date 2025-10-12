曾展望28歲生日 葉蒨文酒店大床驚喜獻身索吻 網民：閃到盲咗啦！

因無綫戀綜節目《女神配對計劃》而結緣的葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM），自從將螢幕情侶關係發展到現實後，戀情一直備受矚目。在GM迎來28歲生日的大日子，女友Sophie竟準備了一份宇宙級驚喜，直接將自己打包成禮物送上，超大膽的放閃行徑瞬間引爆網絡，究竟這份「人肉大禮」有多震撼？