葉蒨文Sophie配對成功 直擊慶功宴與GM「霸氣世紀之吻」錫唔停 網民激讚：張家輝關詠荷2.0！

昨晚（14日）戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》迎來大結局，葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）在萬眾期待下成功配對，GM一記「霸氣世紀之吻」引爆全城熱話，場面極度震撼！熱潮由公仔箱燒到慶功宴，二人在全場起哄下再度激吻，甜蜜互動閃瞎全場，究竟這對新鮮出爐的CP火花有多強勁？