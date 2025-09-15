葉蒨文Sophie配對成功 直擊慶功宴與GM「霸氣世紀之吻」錫唔停 網民激讚：張家輝關詠荷2.0！

昨晚（14日）戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》迎來大結局，葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）在萬眾期待下成功配對，GM一記「霸氣世紀之吻」引爆全城熱話，場面極度震撼！熱潮由公仔箱燒到慶功宴，二人在全場起哄下再度激吻，甜蜜互動閃瞎全場，究竟這對新鮮出爐的CP火花有多強勁？

大結局世紀之吻震撼全場 GM愛宣言冧暈Sophie

在昨晚播出的大結局中，最令人津津樂道的一幕，莫過於曾展望（GM）向葉蒨文（Sophie）連講三次「我愛你」後，上演抱頭式的霸道總裁「世紀之吻」，而Sophie則興奮得當場開心揼地尖叫，畫面充滿戲劇性，令無數觀眾為之瘋狂！這段「霸氣世紀之吻」的精華片段，在網上短短一晚已吸獲超過10,000個讚好，並衝破2,000,000觀看次數，成績驚人。節目更暗藏彩蛋，原來配對成功後，二人玩起「同心鎖」留下承諾，Sophie寫下「我唔需要嗰5秒」的霸氣宣言，而GM則寫下愛的承諾：「你係第一個，（亦係）最後一個我會想用盡全力保護嘅人。」，真摯情感感動萬千網民。

慶功宴GM徇眾要求再激吻 Sophie主動出擊錫面珠

大結局的甜蜜氣氛由節目內延續到慶功宴現場，3對成功配對的CP齊齊現身，當中全場焦點依然是Sophie與GM！在眾人「十秒！十秒！」的起哄聲下，起初表現害羞的GM最終捉實Sophie雙臂，在倒數聲下重現激吻場面。搞笑的是，當倒數到三秒時Sophie突然怕醜縮開，被監製要求「重頭嚟過」，最終GM改為溫柔地連環親吻Sophie的額頭和面珠，甜蜜滿瀉。在之後的After Party直播中，Sophie更顯主動，突然捧起GM的臉頰「強行」吻向面珠，嚇得GM要立即飲水定驚，場面搞笑。其後二人合唱《情非得已》時，亦是Sophie主動伸出手讓害羞的GM拖實，互動火花四濺。

Sophie親解一秒轉身關鍵 「送觀眾一份真」

對於在「最後告白」環節中「一秒轉身」鎖定GM，Sophie事後接受訪問時笑言：「因為由開始到依家都考慮咗好耐啦嘛，咁我覺得我個人就係：『係就係，唔係就唔係！』決定咗就做囉！」盡顯其爽快個性。而GM則坦言在等待結果時心情極度忐忑：「我都冇乜心情睇佢哋（其他求愛勇者），我都囉囉攣…」Sophie亦補充當時有「all in」的感覺。Sophie更透過媒體向觀眾真情告白，強調自己參加真人騷的最大堅持就是「真」：「我一開始知道要做真人騷呢，我就已經想送呢份禮物畀你哋啦。就係『真』！…全程我都堅持係…真實咁去感受，將自己成個人揼曬落嚟嘅，我希望你哋（觀眾）會鍾意我送畀你哋嘅呢份禮物。」

網民洗版狂賀封「張家輝2.0」 粉絲豪擲應援賀官宣

Sophie與GM的甜蜜配對引發網民洗版式祝福，輿論一面倒大讚二人合襯，更有人將他們譽為「張家輝關詠荷2.0」！網民紛紛激動留言：「Sophie 一秒就轉身、GM 由頭到尾眼神從來冇離開 Sophie，呃唔到人」、「真係 sweet 到爆 喊爆」、「見到這一 pair，突然間諗起張家輝和關詠荷，GM 係張家輝 2.0」、「我係電視機前都嗌咗出嚟，連我五歲仔都話 So sweet」、「GM 好 Man 呀！好震撼嘅威力，殺死人呀！」更有來自18個城市的忠實粉絲，集資為二人準備了一個「官宣應援」，由今日起至9月21日在旺角投放，應援內容寫道：「愛不僅是剎那間的心動，更是長久凝視彼此靈魂後的選擇」，足見這對「GS CP」的驚人魅力。

葉蒨文 曾展望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

