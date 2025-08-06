女神配對計劃｜葉蒨文曾展望溜冰約會照曝光 男方化身「背後男人」畫面Sweet爆

因拍攝《女神配對計劃》而人氣急升的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM），緋聞關係一直備受關注！今日（6日）網上突然瘋傳一張二人甜蜜約會的相片，相中見到他們現身溜冰場，曾展望更化身「背後男人」細心守護葉蒨文，令唔少fans都超好奇2人是否已經成功撻著！