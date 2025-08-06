女神配對計劃｜葉蒨文曾展望溜冰約會照曝光 男方化身「背後男人」畫面Sweet爆
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因拍攝《女神配對計劃》而人氣急升的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM），緋聞關係一直備受關注！今日（6日）網上突然瘋傳一張二人甜蜜約會的相片，相中見到他們現身溜冰場，曾展望更化身「背後男人」細心守護葉蒨文，令唔少fans都超好奇2人是否已經成功撻著！
曾展望化身葉蒨文背後男人
今日網上流出一張照片，瞬間引爆網民討論區！相中清晰可見葉蒨文與曾展望正在溜冰場約會，葉蒨文似乎是溜冰新手，身前扶著一個輔助工具，神情專注。而身後的曾展望則展現出極致的紳士風度，全程以守護者的姿態緊隨其後，默默保護著葉蒨文，以防她隨時跌倒。這個「背後男人」的舉動，讓不少網民高呼：「隔住個Mon都覺得Sweet！」照片流出後，兩人是否正在交往的猜測甚囂塵上，粉絲們都表現得相當興奮，期待他們能親自回應好消息。
網民洗版狂讚襯到爆
這張充滿愛意的溜冰約會照曝光後，網民反應極之熱烈，討論區被火速洗版！大批粉絲湧入留言區，一面倒地表示支持，並紛紛送上祝福：「溜冰梗係要拖手」、「有機會拖手仔啦」、「根本就是情侶生活」、「真係超級襯！」
不過亦有眼利的網民提出另一種可能性，認為他們可能正在為《女神配對計劃》拍攝節目後續或彩蛋，有留言指出：「從他們的服飾估計是拍節目的同一天。」無論是節目拍攝還是私人約會，這對CP的超甜互動已成功再次掀起全城熱話。
撰文：東方新地圖片來源：ig@sophieysm、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期