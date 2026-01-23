葉蒨文承認為GM斷聯「富二代」 Eddie曾公開表示與兩人並非朋友
葉蒨文為GM斷聯富二代 直言只會留意男友一人
葉蒨文今日（23日）與GM出席護膚品情人節活動時，被問及與林堡熙的關係，她毫不猶豫地表示：「冇留意，因為依家除咗GM唔會留意其他男仔，亦冇聯絡，咁係對男朋友嘅尊重。」她更解釋在節目中已經講過，如果在節目認識的人，完結後都沒有必要聯絡，因為現在與GM過著很好的生活，只會祝福對方。當記者追問是否連朋友都做不成時，葉蒨文坦言很難做到面面俱圓，會選擇更在乎GM的感受。
GM大讚女友識做 稱讚是當今女神典範
聽到女友如此貼心的回應，GM立即大讚葉蒨文：「好sweet呀，簡直係當今女神嘅典範。」他強調這並非刻意劃清界線，只是節目完結後沒有機會聯絡。GM的反應顯示他對女友的決定非常滿意，兩人在台上的甜蜜互動更是羨煞旁人。葉蒨文送上20次私人按摩作為情人節禮物，GM則準備了寫上「I Love You Sophie，每個情人節都想見到你」的護膚品，現場煙韌到暈。
富二代林堡熙Eddie早已表態 承認與GM存在心結
其實林堡熙早前已在YouTube節目中透露，與葉蒨文和GM並非朋友關係。他坦言為了避免尷尬，認為自己再出現會讓場面變得奇怪，所以選擇不做朋友。林堡熙更承認在《女神配對計劃》拍攝期間，與GM之間存在競爭和心結，形容兩人對答時「唔係咁自然」，暗示當時確實有火藥味。他甚至透露曾一度想退出節目，因為察覺到葉蒨文對GM的感覺與對自己不同。
煲湯爭寵戰開打 葉蒨文激讚未來奶奶手藝
活動中兩人更爆出有趣的家庭互動細節，葉蒨文大讚GM媽媽的湯水手藝，笑言：「唔係要冧佢，Auntie啲湯真係好飲，我哋嘅鬥爭就係爭湯飲。」GM則透露媽媽特意留湯給女友，比以前煲給自己喝的分量還要多。而葉蒨文也不甘示弱，為男友煲了守護前列腺的番茄湯，GM更開玩笑說前列腺「愈嚟愈前」，引來全場爆笑。
網民熱議女神做法 讚賞尊重男友感受
葉蒨文主動斷聯其他男性追求者的做法，在網上引起熱烈討論。不少網民讚賞她的做法，認為「呢個先係真正嘅女神」、「識做女朋友就係咁」、「尊重男友感受好重要」。也有人認為這樣做太極端，「做朋友都唔得咩」、「咁樣會唔會太局限」。但更多聲音支持葉蒨文的決定，認為她懂得在感情中取捨，是成熟女性的表現。