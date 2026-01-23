葉蒨文承認為GM斷聯「富二代」 Eddie曾公開表示與兩人並非朋友

葉蒨文與曾展望（GM）的戀情愈來愈甜蜜，但背後卻隱藏著一個令人深思的細節。這位《女神配對計劃》的勝出女神，竟然為了男友而主動與節目中的追求者「富二代」林堡熙斷絕聯絡，更直言「除咗GM唔會留意其他男仔」。這個決定不但引起網民熱議，更揭露了三角戀背後的真實內幕。