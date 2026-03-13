葉蒨文曾展望社交網大方「放閃」！意外洩露兩人童年「夫妻相」
廣告
葉蒨文與男友曾展望近日在社交網大晒恩愛，除了放閃合照外，更意外曝光兩人童年照片，網民見狀大讚可愛爆燈。兩人自拍拖以來感情如膠似漆，工作上更經常拍住上賺錢，人氣急升不少，而這次童年照曝光更令粉絲看到另一面的他們。
葉蒨文社交網放閃 曾展望攬腰嘟嘴超搞笑
日前葉蒨文在社交平台分享生活點滴，除了工作花絮照片外，當然少不了與男友曾展望的甜蜜合照。其中一張相片中，曾展望從後攬著葉蒨文的腰部，更擺出嘟嘴表情，模樣相當搞笑可愛。兩人在鏡頭前毫不避忌地展示親密關係，甜蜜程度令不少網民大呼「閃瞎眼」，紛紛留言表示被這對情侶的恩愛深深感動。
童年照意外曝光 兩人細個樣貌萌爆全場
更令人驚喜的是，葉蒨文今次更罕有地分享了兩人的童年照片，讓粉絲一睹他們小時候的模樣。照片中的小葉蒨文眼睛大大、臉型尖尖，五官精緻得來已經展現出美女胚子的潛質，長得十分漂亮動人。而曾展望小時候同樣一副醒目可愛的樣子，兩人的童年照都散發著純真無邪的魅力，網民看後都大讚「萌爆了」，直言兩人從小就已經是靚仔靚女的組合。
曾展望親手寫揮春示愛 「葉蒨文貌美如花」冧爆女友
除了放閃照片外，曾展望在農曆新年期間更展現貼心一面，親手為女友寫揮春表達愛意。他在紅紙上工整地寫上「葉蒨文貌美如花」幾個大字，字體端正漂亮，充滿誠意。這個浪漫舉動不但成功冧爆葉蒨文，連網民都大讚曾展望的字寫得很漂亮，認為他既有才華又懂得浪漫，是個不可多得的好男友。這張揮春照片在社交平台上廣泛流傳，成為兩人感情甜蜜的最佳證明。
網民熱議童年照可愛 建議Sophie回寫揮春
網民看到兩人的童年照後反應熱烈，紛紛留言大讚「太可愛了」、「從小就是美女帥哥」等。有粉絲更幽默地建議葉蒨文下次可以回寫「展望靚仔有自信」作為回應，甚至有人提議寫「葉蒨文貌美如花同總經理一齊賺錢養家」，展現兩人共同努力的甜蜜關係。不少網民都表示很喜歡看到兩人這種自然真摯的互動，認為他們的感情非常真實可愛，希望兩人能夠繼續幸福下去。
圖片來源：IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期