葉蒨文曾展望社交網大方「放閃」！意外洩露兩人童年「夫妻相」

葉蒨文與男友曾展望近日在社交網大晒恩愛，除了放閃合照外，更意外曝光兩人童年照片，網民見狀大讚可愛爆燈。兩人自拍拖以來感情如膠似漆，工作上更經常拍住上賺錢，人氣急升不少，而這次童年照曝光更令粉絲看到另一面的他們。