葉蒨文緊身小背心拍sell樓廣告 惹火身材谷到盡 放棄高薪加入娛樂圈
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葉蒨文（Sophie）因在《愛·回家之開心速遞》中飾演「島大女神」Candy而深入民心，以其甜美外貌和出色身材贏得眾多粉絲喜愛。近期，她在拍攝期間不慮生病，但仍堅持工作，展現了她的專業精神。康復後她沒有休息，立刻開始拍攝樓盤廣告，仲谷胸上陣好有睇頭！
葉蒨文緊身小背心拍sell樓廣告
Sophie分享了她拍攝樓盤廣告的花絮照片。照片中，她身穿緊身小背心，展現出驕人的身材，吸引了眾多網友的目光。她在廣告中的表現不僅吸引了觀眾，也讓她感到非常興奮，她在示範單位中瘋狂打卡，並與視帝陳山聰合作，即使在炎熱的太陽下工作，她也毫不畏懼。「我的第一個樓盤廣告，參觀咗一個好靚嘅示範單位。」Sophie在網上寫道，獲得了許多網友的讚賞和支持。
「島大女神Candy」原來係陳奕迅師妹
現年31歲的葉蒨文中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的葉蒨文，放棄高薪毅然加入娛樂圈。參加2016年《香港小姐競選》後加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班。之後獲安排加盟處境劇《愛回家之開心速遞》，憑「島大女神Candy」一角成功入屋。在2020年，她於《使徒行者3》不乏泳裝及濕身場面，其中出水芙蓉一幕更令觀眾印象深刻。葉蒨文在2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。
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2016年曾經參選港姐的葉蒨文現時31歲，近年憑《愛回家》成功入屋。她近日在社交網站大曬性感泳衣照，喜歡遊船河的她皮膚依然超級白淨，身形更加弗爆，惹來一班網民留言大讚葉蒨文靚到似公主！葉蒨文早前在接受訪問的時候分享過自己美白的秘訣，她表示自己通常都會選擇在室內泳池游水，遊船河的時候必定會做好防曬措施，保持皮膚白雪雪！
圖片來源：IG@sophieysm