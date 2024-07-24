葉蒨文緊身小背心拍sell樓廣告 惹火身材谷到盡 放棄高薪加入娛樂圈

葉蒨文（Sophie）因在《愛·回家之開心速遞》中飾演「島大女神」Candy而深入民心，以其甜美外貌和出色身材贏得眾多粉絲喜愛。近期，她在拍攝期間不慮生病，但仍堅持工作，展現了她的專業精神。康復後她沒有休息，立刻開始拍攝樓盤廣告，仲谷胸上陣好有睇頭！

