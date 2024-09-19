葉蒨文16年港姐訪問片段出土高EQ回應容羨媛奇怪問題
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在《2024香港小姐競選決賽》上以一身深綠色吊帶低胸禮服裙示人的葉蒨文，不但夾出誘人事業線夠吸睛，更被指「全方位碾壓」身旁的古佩玲。日前，就有網民將葉蒨文入圍港姐30強的訪問片段出土，其中一段高EQ回應容羨媛奇怪問題獲網民激讚！
葉蒨文16年港姐訪問片段出土
葉蒨文以參選 《2016香港小姐競選》入行。參選當時被封為「縮水廖碧兒」的葉蒨文，在首次見傳媒已經表現得非常淡定又有自信，一出場就即刻擺曬Pose。當被問到會否感到緊張時，葉蒨文就淡定回應道：「今次雖然有淘汰賽，但我都覺得唔算係好緊張，因為我覺得我嘅優勢就係我心態非常好，都係努力做到最好就得。」
高EQ回應容羨媛奇怪問題
另一訪問片段中，可見早前已經離巢的容羨媛在訪問馮盈盈和葉蒨文等人。容羨媛問到葉蒨文「你嗰名好特別，叫葉蒨文，令大家都好關注」葉蒨文聽完問題雖然一臉尷尬，但都高EQ回應名字的來源：「其實係我媽咪好鐘意葉蒨文，所以先會幫我改呢個名。」
8年後與天后葉蒨文終極合照
時隔8年，以師姐身份出席上週日《2024香港小姐競選決賽》的葉蒨文，終於同天后葉蒨文Sally見面，兩人更合照留念。葉蒨文Sophie在IG留言指：「其實今晚港姐決賽贏嗰個係我因為我成功同葉蒨文合照。#我個膊頭同開咗光冇分別 #佢好Nice~~ #榮幸感動激動興奮開心 #同名同姓 #世界上的另一個我」。
網民好奇想知Sophie點介紹自己 本人親解
這張合照引起網民熱烈的討論，並表示「終於見到這一刻」「兩個我都鐘意」「世紀同台」「當葉倩文與上葉倩文」「共同都是超級美女」網民對於兩位同名的葉蒨文相遇感到十分有趣，特別是她們都以「S」開頭的英文名字。當被問及如何介紹自己給Sally時，Sophie回答說：「問佢可唔可以同佢影張相，我都係叫葉蒨文，之後我都唔記得緊張到講咗大堆嘢。」這段趣事不僅讓人會心一笑，也讓這次的香港小姐競選決賽增添了不少話題。
圖片來源：Facebook@葉蒨文 Sophie Yip、IG@sophieysm