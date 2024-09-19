葉蒨文16年港姐訪問片段出土高EQ回應容羨媛奇怪問題

在《2024香港小姐競選決賽》上以一身深綠色吊帶低胸禮服裙示人的葉蒨文，不但夾出誘人事業線夠吸睛，更被指「全方位碾壓」身旁的古佩玲。日前，就有網民將葉蒨文入圍港姐30強的訪問片段出土，其中一段高EQ回應容羨媛奇怪問題獲網民激讚！

