葉蒨文瀟灑回望選美止步30強 16年港姐訪問片段出土 高EQ回應容羨媛古怪問題
葉蒨文瀟灑回望選美止步30強
葉蒨文回顧參選港姐的經歷，坦言雖然止步30強，但這段旅程為她開啟了演藝之路。談及選美的意義，葉蒨文認為人生的價值遠超冠軍頭銜。她說：「每年選美只會得一個冠、亞、季，但係對於我嚟講，人生嘅意義同埋成就唔單只係一、兩次嘅冠、亞、季軍，而係一啲不同嘅體驗同埋成長造就，呢啲精彩同豐富嘅經歷成就咗獨一無二嘅我，我亦係過程中搵到一份屬於自己對美同智慧嘅定義，喺呢條路上我成為一個越嚟越自信嘅女人。」這些經歷讓她找到屬於自己的美與智慧，成為更自信的女性。
她更鼓勵大家把握機會，勇敢追尋內心所向並強調：「所以千祈唔好諗咁多，想就去做，就去報名，人生其實唔係好長，經唔起太多的猶豫不決。」她認為人生不應被他人定義，關鍵在於跟隨內心。
葉蒨文：我係不被獎項、不被別人定義
作為快樂主義者，葉蒨文追求熱情與自由的生活。她表示，人生要活得「爽」，做熱愛的工作，活得隨性才完美。她鼓勵大家勇敢踏出第一步，無懼未知，回顧九年，她認為自己已活出精彩，也相信他人同樣能做到。她豪邁宣稱：「我係不被獎項、不被別人定義嘅葉蒨文Sophie 😎🤟🏻 繼續活着Viva！yeah~~P.S. 叫得葉蒨文嘅當然要瀟灑走一回」，展現瀟灑自信的個性，誓言繼續活出屬於自己的精彩人生。
葉蒨文16年港姐訪問片段出土
葉蒨文以參選 《2016香港小姐競選》入行。參選當時被封為「縮水廖碧兒」的葉蒨文，在首次見傳媒已經表現得非常淡定又有自信，一出場就即刻擺曬Pose。當被問到會否感到緊張時，葉蒨文就淡定回應道：「今次雖然有淘汰賽，但我都覺得唔算係好緊張，因為我覺得我嘅優勢就係我心態非常好，都係努力做到最好就得。」
高EQ回應容羨媛奇怪問題
另一訪問片段中，可見早前已經離巢的容羨媛在訪問馮盈盈和葉蒨文等人。容羨媛問到葉蒨文「你嗰名好特別，叫葉蒨文，令大家都好關注」葉蒨文聽完問題雖然一臉尷尬，但都高EQ回應名字的來源：「其實係我媽咪好鐘意葉蒨文，所以先會幫我改呢個名。」
8年後與天后葉蒨文終極合照
時隔8年，以師姐身份出席上週日《2024香港小姐競選決賽》的葉蒨文，終於同天后葉蒨文Sally見面，兩人更合照留念。葉蒨文Sophie在IG留言指：「其實今晚港姐決賽贏嗰個係我因為我成功同葉蒨文合照。#我個膊頭同開咗光冇分別 #佢好Nice~~ #榮幸感動激動興奮開心 #同名同姓 #世界上的另一個我」。
網民好奇想知Sophie點介紹自己 本人親解
這張合照引起網民熱烈的討論，並表示「終於見到這一刻」「兩個我都鐘意」「世紀同台」「當葉倩文與上葉倩文」「共同都是超級美女」網民對於兩位同名的葉蒨文相遇感到十分有趣，特別是她們都以「S」開頭的英文名字。當被問及如何介紹自己給Sally時，Sophie回答說：「問佢可唔可以同佢影張相，我都係叫葉蒨文，之後我都唔記得緊張到講咗大堆嘢。」這段趣事不僅讓人會心一笑，也讓這次的香港小姐競選決賽增添了不少話題。