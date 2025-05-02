葉蒨文瀟灑回望選美止步30強 16年港姐訪問片段出土 高EQ回應容羨媛古怪問題

葉蒨文早前（30日）出席《2025香港小姐競選》記者會，她以參選2016年港姐入行，葉蒨文事後在社交平台分享9年前參選港姐經歷，重溫參選當時被封為「縮水廖碧兒」的葉蒨文，在首次見傳媒已經表現得非常淡定又有自信！