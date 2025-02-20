女神配對計劃｜葉蒨文甩拖惹網民質疑 親揭狠撇6年男友原因 直言揀對象最緊要1條件
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「愛回家女神」葉蒨文 （Sophie）近日參加TVB全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》（暫名），她透露已同拍拖6年的男友分手，現時單身8個月，更親揭與男友分手原因。
葉蒨文甩拖惹質疑 親解分手原因
葉蒨文甩拖的消息被報道後，有網民質疑她為拍節目扮單身，對此她接受TVB訪問澄清現時的確單身，更親解與男友分手原因：「我同前任喺相處上出現咗問題，而呢個問題係出現咗好耐，我哋都協調咗一段時間，自己都試咗唔同方法，好努力經營呢段關係，但最後都係覺得唔適合，我就決定分開。」
好友邵初見證分手過程
葉蒨文直言前度有作出挽留：「但係我決定咗嘅嘢就會做，既然大家之間個問題解決唔到，咁不如分開，我性格好決絕，絕對唔會拖泥帶水，因為對雙方都唔好。」她續指好友邵初見證其分手過程：「我都知網上嘅留言一定有好同唔好，所以都冇特別解釋。」
另一半要有責任感令她有依靠
葉蒨文又指全因自己在單親家庭長大，一直渴望家庭溫暖，故認為另一半顧家為最重要：「除咗成長環境，我之前喺英國讀書，當時讀書嘅同學好多都係富二代，同埋佢哋屋企人都係做生意，所以我覺得佢哋做事比較有野心，唔係好適合我，我係比較着重性格方面，另一半條件唔需要富裕，只要有責任感同埋照顧到我，令我可以有依靠就可以。」
網民唔信擇偶條件唔使高富帥：口講一套
不過對於葉蒨文表示擇偶條件不需要高富帥，網民大多唔收貨，紛紛留言指：「個個女明星都話唔洗高富帥只要對自己好就得，事實係你冇10億8億身家都唔使旨意溝到」、「係，口講一套」、「個個女人都係咁講，我開頭真係信㗎」、「不要高富帥，因為高和帥只是花紅，Candy都只看富不富」、「唔要高富帥，只要老富病，到時候就可以自己做自己的豪門」等。
葉蒨文 早前已爆同拍拖6年半男友分手
被網民封為「全TVB最索女藝員」的葉蒨文，曾公開有個拍拖數年的圈外男友，不過早前情人節，葉蒨文就貼出自己在公園曬長腿的照片，並寫道：「今個情人節冇情人，公司可唔可以搞個戀綜幫我搵？」自爆已回復單身，有網民留言：「太靚所以無人敢追。」葉蒨文就回覆：「其實都有唔少，但可能我本身唔係好鍾意自己個圈子會識到嘅人。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期