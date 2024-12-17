葉蒨文上半身勁密實出沒 下身唔怕凍短裙Look騷超白滑長腿！
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近日天氣轉冷，大家都穿厚衫保暖，一向派福利唔手軟嘅TVB小花葉蒨文（Sophie）又再次出動，晒出一系列的靚相，下身唔怕凍大派養眼福利！
葉蒨文大騷「前凸後翹」身材超煞食
相中可見，Sophie穿上粉紅色毛衣配白色短裙，大晒白滑長腿，加上她的甜美笑容，真的迷倒不少男士。她發文：「呢幾日終於可以出動啲毛毛衫啦~ 」很多網民大讚她十分美麗，有人就指被其手袋的公仔吸引，可愛到爆！
TVB台慶紅地毯2024｜葉蒨文keep住仙氣騷性感
最近同樣keep住派福利嘅32歲葉蒨文就以藍色禮服登場，除咗大方騷事業線之外，禮服仲大方騷埋fit到漏嘅纖腰，力撼同場嘅「咪神」李芷晴！
葉蒨文世界級福利 被封「tvb最索女藝員」
葉蒨文事後在社交平台曬出一系列靚相，網友更激讚「愛回家Candy可能係tvb最索嘅女藝員…」、「真係好似楊卓娜」、「愈睇愈索」、「可以PO同呀Mike CP嘅合照，當日兩個都着得好靚」。當晚，葉蒨文好細心幫《愛回家》阿Mike曾展望整蝴蝶結，真係好有CP感！
圖片來源：IG@sophieysm、youtube@ TVB (official、TVB