葉蒨文莊子璇澳門火紅look玩跳唱 靚爆造型互撼獲網民留言大讚！

每逢過年都會有唔少大型慶祝活動，處境劇《愛·回家之開心速遞》中的小花葉蒨文（Sophie），以及2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）年初三時，就獲邀參與澳門花車巡遊兼擔任表演嘉賓。2人於活動後亦在社交平台曬出多張當日嘅靚相，而表演時嘅火紅造型更引來唔少網民留言大讚！