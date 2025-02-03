葉蒨文莊子璇澳門火紅look玩跳唱 靚爆造型互撼獲網民留言大讚！
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每逢過年都會有唔少大型慶祝活動，處境劇《愛·回家之開心速遞》中的小花葉蒨文（Sophie），以及2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）年初三時，就獲邀參與澳門花車巡遊兼擔任表演嘉賓。2人於活動後亦在社交平台曬出多張當日嘅靚相，而表演時嘅火紅造型更引來唔少網民留言大讚！
莊子璇騷絕對領域獲大讚
莊子璇日前（2日）在社交平台曬出活動後嘅照片，並配文表示做完嘢之後睇嘅煙花「別有一番風味」，又再次感謝澳門花車嘅邀請。莊子璇仲大方分享多張火紅表演look嘅照片，相中佢更露出絕對領域示人，引來唔少網民大讚造型滿分：「呢個造型我畀滿分」、「你穿這一套太好看了」、「絕對領域不得了」、「求更多福利！」
葉蒨文側身整咪有睇頭
而一同參與表演嘅葉蒨文亦在社交平台曬出唔少靚相，仲配文分享表演時嘅小插曲：「落雨令到LED地板好滑，大家都就住嚟跑。Dancer們仲要搬住啲鼓快上快落，小癲但很厲害」而葉蒨文嘅靚相就同樣獲唔少網民大讚：「連整咪都咁靚點搞」、「呢個造型很適合你」、「大長腿冇得輸啦！」、「拍住Hilary都唔輸蝕！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@sophieysm、ig@hilary_ig資料或影片來源：原文刊於新假期