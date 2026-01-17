《女神》CP北上開騷賀首個情人節 疑被嫌份量不足 膽拖視后企C位 秒變「星級電燈膽」
《女神配對計劃》人氣女神葉蒨文（Sophie）自從參與無綫戀綜節目後工作接不停，目前身在內地拍攝的她，下月初將與男友曾展望夥拍另一對CP羅毓儀、林俊其，再加視后蔡思貝現身廣州舉行「Share Me Your Love」音樂會。不過有網民發現，今次演出陣容中Sophie疑似被安排為配角，而視后蔡思貝則企C位做主角，令人懷疑Sophie叫座力唔夠勁。
Sophie首個情人節忙到無時間慶祝
談到今次演出，Sophie透露「到時一定會唱《女神》主題曲」，但被問到如何與曾展望度過首個情人節時，她坦言「暫時真係no idea，況且睇過個工作檔期表，真係排到密密麻麻，相信到時都未必有時間慶祝」。不過眼見荷包愈來愈漲，Sophie自然「再無他求」，坦言工作愈多愈好。而曾展望早前受訪時已直言希望與Sophie暫時專注工作，待感情較穩定才決定計劃人生大事。
蔡思貝轉跑道做樂壇新人
今次並非蔡思貝首次「轉跑道」做樂壇新人改行登台。去年11月蔡思貝夥拍羅子溢還有幾位《中年好聲音》歌手羅啟豪、王鄭浚仁、支嚳儀等一齊去美國登台搵真銀，分別在紐約Resorts World Catskills賭場及洛杉磯Sheraton San Gabriel Hotel隆重舉行演出。當時Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開序幕，與羅子溢分別以《一起走過的日子》、《沒名字的歌 無名字的你》等廣東金曲勾起觀眾集體回憶。兩場美國演出均座無虛席，全場粉絲亮起手機燈海、舉燈牌應援，更有觀眾送花支持，藝人亦多次落台與大家握手、互動合唱，現場氣氛High爆全晚。蔡思貝憑著視后光環加上轉型歌手的新鮮感，成功吸引大批海外觀眾捧場，證明其號召力不容小覷。相比之下，Sophie雖然在《女神配對計劃》中人氣急升，但在今次港州音樂會中的定位似乎較為次要。
網民熱議Sophie地位不如蔡思貝
有網民在社交平台討論指「Sophie明明係《女神》主角，點解今次演出好似做配角咁」、「蔡思貝企C位，Sophie同其他人企埋一邊，呢個排位好明顯啦」。亦有粉絲為Sophie不值，認為「佢喺《女神配對計劃》咁紅，應該有更好嘅待遇」。不過亦有網民認為蔡思貝作為視后，地位本身就較高，今次安排無可厚非。
