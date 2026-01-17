《女神》CP北上開騷賀首個情人節 疑被嫌份量不足 膽拖視后企C位 秒變「星級電燈膽」

《女神配對計劃》人氣女神葉蒨文（Sophie）自從參與無綫戀綜節目後工作接不停，目前身在內地拍攝的她，下月初將與男友曾展望夥拍另一對CP羅毓儀、林俊其，再加視后蔡思貝現身廣州舉行「Share Me Your Love」音樂會。不過有網民發現，今次演出陣容中Sophie疑似被安排為配角，而視后蔡思貝則企C位做主角，令人懷疑Sophie叫座力唔夠勁。