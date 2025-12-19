葉蒨文遭狠批身材走樣 兩度長文反擊強調「唔在意」
網民狠批葉蒨文身材走樣 男友留言「肥貓咪」
事件源於有網民在小紅書分享葉蒨文與男友GM出席活動的影片，片段一出即引來大量網民留言討論她的身材變化。不少網民直言「佢肥左好多」，亦有人認為這是戀愛後的「幸福肥」現象。更令人意外的是，連男友GM都在留言區寫下「肥貓咪」三字，似乎對女友的身材變化毫不介意，甚至帶有寵溺意味。
葉蒨文首度長文反擊 拒絕千篇一律骨感美
面對網民的身材批評，葉蒨文隨即在該影片下方留下長篇回應，態度相當強硬。她直言「我一直沒有很刻意的管理身材，很老實說，我一直都說很刻意版模式的美，千篇一律的骨感，不是我自己個人對生活的追求。你也可以說這是我懶惰的借口，反正我的人生格言就是要活得爽和開心，所以我喜歡吃什麼就吃什麼，所以我什麼時候時候用什麼狀態我說了算。」她更強調自己「從來都不是偶像派」，認為身型只需要「服務角色」即可。
葉蒨文再發長文自稱「肥貓咪」 為女性發聲
不滿足於首次回應，葉蒨文翌日再度發文，更直接以「肥貓咪又出沒分享自己嘅諗法啦」作開場白，態度更加輕鬆幽默。她在文中鼓勵女性「唔使太在意這些網上嘅留言」，更豪氣地表示「鍾意點就點，鍾意食就食 鍾意飲就飲 就鍾意瞓就瞓」。葉蒨文更以自己的雙下巴作例子，笑言「呢個都係娛樂觀眾的其中一個方法」，甚至預言「可能遲啲潮流唔興瘦，遲啲興雙下巴，咁我哋就好前衛啦」。
葉蒨文力撐身材多元化 狠批單一審美標準
在首次回應中，葉蒨文更進一步批評娛樂圈的單一審美標準，她寫道「那個藝人不只是瘦才有價值的我們要帶給观众更多的不同的價值觀 包容世界不同的人 讓他們有共鳴 才是真正做娱乐圈帶給观众快乐的定义」。她認為「仅仅从一个人瘦不瘦去看他专业不专业，我不敢苟同」，更擔心這種留言會「讓其他女性覺得必須瘦起來才好看」，希望為女性發聲。
戀愛後工作運勢旺 情侶檔獲多項提名
值得一提的是，葉蒨文與男友GM戀愛後事業運勢相當不俗，兩人憑《女神配對計劃》分別獲得「最佳女主持」、「飛躍進步女藝員」、「最佳男主持」及「飛躍進步男藝員」等多項提名。兩人戀愛後「打孖上」的工作陸續有來，可謂寓工作於娛樂，感情事業雙豐收。
網民反應兩極化 有讚有彈
葉蒨文的長文回應引發網民兩極化反應，支持者大讚她「真性情」、「敢於做自己」，認為她為女性發聲值得支持。有網民留言「支持你，做自己最重要」、「身材不是唯一標準」。然而亦有網民認為她過於敏感，質疑「藝人都要有基本形象管理」、「觀眾有評論權利」。