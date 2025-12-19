葉蒨文遭狠批身材走樣 兩度長文反擊強調「唔在意」

憑戀綜《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文與男友曾展望（GM）戀情甜蜜，但近日卻因身材問題引發網民熱議。有網民在小紅書貼出兩人出席活動的影片後，有網民狠批葉蒨文「肥左好多」，更有人認為是「幸福肥」所致。面對外界對身材的指指點點，葉蒨文罕有地連發兩篇長文強硬回應，更自稱「肥貓咪」，霸氣宣告「我什麼時候用什麼狀態我說了算」，引發網民兩極化反應。