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葉蒨文為求清白與鍾培生劃清界線 自揭有拍拖4年圈外男友

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37歲的前港姐袁嘉敏與鍾培生的關係愈搞愈複雜，牽涉在內的人亦愈來愈多，最新消息指令到袁嘉敏咁嬲的其中一個原因是鍾培生力媾無綫小花、《愛回家之開心速遞》中飾演「Candy」的葉蒨文。為了一洗清白，葉蒨文強調自己同鍾培生唔係好熟，仲自揭已有拍拖4年的圈外男友。

葉蒨文 29歲的葉蒨文曾於2016年參選港姐但最後落選。
29歲的葉蒨文曾於2016年參選港姐但最後落選。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文為自己澄清。
葉蒨文為自己澄清。（圖片來源：[email protected]

葉蒨文表示完全唔識袁嘉敏

袁嘉敏與鍾培生的瓜葛還未搞清楚，繼續不停拉其他人落水，無綫小花葉蒨文是其中一人，在袁嘉敏爆料後，葉蒨文回應傳媒時表示，雖然認識鍾培生但不太熟悉，沒有頻密交往，被拉下水實屬無辜，更加完全不認識袁嘉敏這個人。

葉蒨文 葉蒨文表示同鍾培生根本唔熟，覺得被袁嘉敏拉下水很無辜。
葉蒨文表示同鍾培生根本唔熟，覺得被袁嘉敏拉下水很無辜。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文日前為男友生日製造驚喜。
葉蒨文日前為男友生日製造驚喜。（圖片來源：[email protected]

拍拖4周年氣氛被破壞

對於被指介入袁嘉敏與鍾培生之間，葉蒨文表示不介意有這些花生新聞，因為做得娛樂圈就預了，但日前是她與男朋友慶祝拍拖4周年的日子，結果不停收到記者電話及發訊息，感到很不開心，成餐飯亦食得唔安樂。葉蒨文更因為氣氛被破壞而向男友道歉，幸好獲男友體諒還反安慰她，教她用第二個角度去諗。葉蒨文指其男友「啤梨仔」是個很普通的圈外人，因為與她同樣修讀設計所以很投契，她表示戀情雖從未公開，但二人感情已非常穩定。

葉蒨文 拍拖4年，葉蒨文的圈外男友「啤梨仔」不時揸車管接送。
拍拖4年，葉蒨文的圈外男友「啤梨仔」不時揸車管接送。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 葉蒨文表示與男友感情穩定。
葉蒨文表示與男友感情穩定。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 袁嘉敏 袁嘉敏在愚人節出招，成功令自己成為新聞人物。
袁嘉敏在愚人節出招，成功令自己成為新聞人物。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏 鍾培生被指與袁嘉敏有勞資糾紛。
鍾培生被指與袁嘉敏有勞資糾紛。（圖片來源：[email protected]

袁嘉敏不滿冇得見光

袁嘉敏突然自爆與鍾培生扯上關係，「鍾袁大戰」一觸即發，花生度爆晒燈。有指袁嘉敏（Candy）與鍾培生反面，是因為去年二人撻着後，袁嘉敏覺得幫了鍾培生很多，做他的幕後軍師，經常在鍾家過夜，不過由始至終都得不到名份，更是「不能說的秘密」。

葉蒨文 袁嘉敏 鍾培生與袁嘉敏扯上關係，不過袁嘉敏就未有解釋與其父有何關連。
鍾培生與袁嘉敏扯上關係，不過袁嘉敏就未有解釋與其父有何關連。（圖片來源：[email protected]

葉蒨文承認認識鍾培生

近日再有報道指袁嘉敏發現鍾培生在外不斷媾女，其中一個是在《愛．回家之開心速遞》演「島大女神」的葉蒨文（Sophie），看見鍾培生與29歲的葉蒨文出雙入對，袁嘉敏嬲到震，埋下反面導火線。對於與鍾培生傳出緋聞，葉蒨文回應傳媒時承認與鍾培生認識多年，亦曾跟對方一起出席仁濟晚宴，但否認是鍾培生帶她去，而是一班人去，是個普通聚會。

袁嘉敏 鍾培生被指力媾葉蒨文，二人去年曾一起去ball。
鍾培生被指力媾葉蒨文，二人去年曾一起去ball。（圖片來源：[email protected]
袁嘉敏 29歲的無綫姐仔葉蒨文承認曾與鍾培生一起去仁濟晚宴。
29歲的無綫姐仔葉蒨文承認曾與鍾培生一起去仁濟晚宴。（圖片來源：[email protected]

袁嘉敏否認收近百萬

袁嘉敏在愚人節出招，鍾培生在一日後才回應「人渣」指控，承認去年初認識袁嘉敏及經濟援助對方，但已沒有聯絡，據知雖然鍾培生與袁嘉敏暗地裡交往，但對袁嘉敏的經濟支持每次廿幾萬，袁嘉敏幾個月就進帳近百萬。不過袁嘉敏就回應傳媒指跟鍾培生關係惡化，並非因為其他女人，她亦否認曾收近百萬支持，只說數目很少，不值得提。

袁嘉敏 葉蒨文一睇就知係戰鬥格。
葉蒨文一睇就知係戰鬥格。（圖片來源：[email protected]
袁嘉敏 葉蒨文的社交網內有不少性感照。
葉蒨文的社交網內有不少性感照。（圖片來源：[email protected]

林作被袁嘉敏鬧「這種男人很可悲」

本來唔多關事的林作又出來抽水，他於社交網指與袁嘉敏取得聯絡，並呼籲：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊（500港元）。」結果真有一段林作與袁嘉敏的私訊截圖流出，不過內容只是寒暄一番冇特別，袁嘉敏為此大感憤怒，直指5百蚊就看到林作出賣朋友，並指林作這種男人真悲哀。

葉蒨文 袁嘉敏 林作一年前在網上直播中表示鍾培生對袁嘉敏會把持唔住，日前他再po相指自己曾神預言。
林作一年前在網上直播中表示鍾培生對袁嘉敏會把持唔住，日前他再po相指自己曾神預言。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 袁嘉敏 林作把與袁嘉敏的對話截圖放上社交網表示500蚊就可以買到內容。
林作把與袁嘉敏的對話截圖放上社交網表示500蚊就可以買到內容。（圖片來源：[email protected]

林作解釋只是開玩笑

林作事後解決冇料出賣，只是開個玩笑，仲話袁嘉敏唔需要咁嬲，更堅持唔會向袁嘉敏道歉，林作表示那些私訊對話完全冇料到，他亦冇獲得任何利益，只是抽水開玩笑，更加唔會道歉，因為有損尊嚴，林作反而叫袁嘉敏澄清番同道歉，因為現在是袁嘉敏屈他。

葉蒨文 袁嘉敏 袁嘉敏公開指責林作出賣她。
袁嘉敏公開指責林作出賣她。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏 袁嘉敏發長文鬧林作。
袁嘉敏發長文鬧林作。（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏 林作話自己只是開玩笑，唔會道歉。
林作話自己只是開玩笑，唔會道歉。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 袁嘉敏 事件中的男主角鍾培生在社交網po出行山照，未有再回應。
事件中的男主角鍾培生在社交網po出行山照，未有再回應。（圖片來源：[email protected]

袁嘉敏 無解釋同鍾父關係

鍾培生於4月2日在其社交網發出了一篇長文，文中只以「袁小姐」稱呼袁嘉敏，指自己只見過女方幾面，但女方一直處心積慮，索求更多的經濟援助。對此袁嘉敏以連環3個post反擊，指鍾培生所講並非事實，爆料是對方主動給她錢，是因為是鍾找她傾偈，不想佔她便宜！她又指鍾培生由認識她第一天，就叫她做姐姐，而自己亦一直當他是細佬，無論他做甚麼事也支持他。但她在文中並無解釋同鍾父的關係。

葉蒨文 袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬！
袁嘉敏向外表示即將離開香港，準備飛往法國巴黎，享受鄉郊生活，預計2個月後才會回港。她表示：「我不想再多講已經發生的事情，這很複雜和悲傷。」（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏 鍾培生話佢家庭非常融洽。
袁嘉敏話一直當鍾培生係細佬，但並無解釋同樣被她鬧作「人渣」的鍾父和她是甚麼關係。（圖片來源：[email protected]

袁嘉敏 拖陳詩欣老公落水

袁嘉敏的po文中，又拉埋陳詩欣老公陳爾正（Joshua）落水，話鍾培生打拳賽當日曾DM過對方，就鍾培生出場方式畀意見，連去年10月底陳爾正和TVB藝人陳詩欣的婚禮，她亦有幫手修改鍾培生的伴郎致辭稿，甚至陪他練習，以避免鍾培生在陳爾正的婚禮上出現尷尬場面，認為陳生應該多謝她！

葉蒨文 袁嘉敏 陳詩欣老公陳爾正曾擔任過鍾培生和林作拳場的製作方，袁嘉敏表示曾因此DM對方，給予製作上的意見。
陳詩欣老公陳爾正曾擔任過鍾培生和林作拳場的製作方，袁嘉敏表示曾因此DM對方，給予製作上的意見。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 袁嘉敏 去年10底，鍾培生曾為陳爾正和陳詩欣的婚禮擔任伴郎。
去年10底，鍾培生曾為陳爾正和陳詩欣的婚禮擔任伴郎。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 袁嘉敏 陳詩欣同老公陳爾正。
陳詩欣同老公陳爾正。（圖片來源：IG＠eunicechanszeyan）
葉蒨文 袁嘉敏 袁嘉敏稱曾為鍾培生修改他在婚禮上的致辭。
袁嘉敏稱曾為鍾培生修改他在婚禮上的致辭。（圖片來源：[email protected]_zing）

袁嘉敏反擊鍾培生全文如下：

「噢，他說的不是事實。他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢。他沒有『聽了我的故事後』而想支持我，而是他自己堅持要畀，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定要畀，說唔畀等於佔我便宜，是有畀過，之後再畀我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我傾心事，都叫我每個電話收番他錢，我也不肯收的。」

「他說我常找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁無理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，但並不是真的。」

葉蒨文 袁嘉敏 林鍾大戰 不過鍾培生的登場更利害！片頭動畫足足兩分幾三分鐘，穿梭宇宙仲有「奇異博士」式光環加持，最後騎著3D粉紅神龍從天而降，仲有吊臂伸展台向全場觀眾揮手，氣勢十足、登場時間毫不對等，不過亦有觀眾表示「十分中二病」。
不過鍾培生的登場更利害！片頭動畫足足兩分幾三分鐘，穿梭宇宙仲有「奇異博士」式光環加持，最後騎著3D粉紅神龍從天而降，仲有吊臂伸展台向全場觀眾揮手，氣勢十足、登場時間毫不對等，不過亦有觀眾表示「十分中二病」。（圖片來源：培生培心直播截圖 ）

重提鍾培生拳賽出場一幕

「他說『多位朋友』這段也不是真的，我現在才知他有朋友呢。拳賽那半年他常找我聊天，我就是以為他沒甚麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。賽後我是有DM他的朋友亦即製作方Joshua Chan，因為我作為朋友非常不滿意培生的出場方式，長度起碼應該cut一半，播埋晒啲咁長特效片，個人喺台轉來轉去，將他自大自我中心的性格放大給市民睇，唔係咁好。By the way, 這位陳先生在十月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習和修改內容的。我無去出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意思去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致辭而引起尷尬場面。」

「看了培生回覆，我不怪他。他應該不太知道事情。由認識第一天他便叫我做姐姐，我心裡也是一直當他是細佬，他做甚麼事我都全部支持他，唔識打拳都陪他練拳支持咗佢先。」

葉蒨文 袁嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）
葉蒨文 袁嘉敏
（圖片來源：[email protected]_kamanyuen）

鍾培生回應袁嘉敏「人渣」全文如下：

「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。」

「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。多謝關注。」

葉蒨文 袁嘉敏 鍾培生承認曾經向「袁小姐」提供經濟支持。
鍾培生承認曾經向「袁小姐」提供經濟支持。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kamanyuen、[email protected][email protected]

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