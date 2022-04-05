葉蒨文為求清白與鍾培生劃清界線 自揭有拍拖4年圈外男友

37歲的前港姐袁嘉敏與鍾培生的關係愈搞愈複雜，牽涉在內的人亦愈來愈多，最新消息指令到袁嘉敏咁嬲的其中一個原因是鍾培生力媾無綫小花、《愛回家之開心速遞》中飾演「Candy」的葉蒨文。為了一洗清白，葉蒨文強調自己同鍾培生唔係好熟，仲自揭已有拍拖4年的圈外男友。