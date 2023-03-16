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隱形戰隊︱葉蒨文被綁一幕曬靚腿超搶Fo 監製愛將套套劇都被「凌辱」

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TVB新劇《隱形戰隊》連日引起網民雀躍討論，除了劇情夠緊湊吸引之外，幾乎每集都有角色以性感裝扮出場。昨晚就有一幕講述飾演天真善良千金的葉蒨文身穿短裙被綁於床上，睇得觀眾們都非常肉緊，被封嘴綁架嘅一幕更被網民誤認為係楊卓娜添！

葉蒨文 近年極速上位的葉蒨文，在新劇《隱形戰隊》再次有破格演出！
近年極速上位的葉蒨文，在新劇《隱形戰隊》再次有破格演出！（圖片來源：[email protected]

葉蒨文被綁一幕曬靚腿 連楊卓娜誤以為係自己

之前於《超能使者》飾演被逼賣肉模特兒的葉蒨文，今次在《隱形戰隊》中再次飾演被綁架的天真善良千金小姐。該幕葉蒨文被人用膠紙封口，不斷掙扎非常可憐，睇到觀眾們又肉緊又心痛。不少網民都表示被人用膠紙封口的葉蒨文同楊卓娜有90%相似，就連楊卓娜都在監製文偉鴻IG下留言表示一度誤以為劇中人係自己。

葉蒨文 葉蒨文被綁在床上，大騷美腿非常性感！
葉蒨文被綁在床上，大騷美腿非常性感！（圖片來源：TVB提供）
葉蒨文 有網民話呢個角度同楊卓娜撞樣。
有網民話呢個角度同楊卓娜撞樣。（圖片來源：TVB提供）
葉蒨文 的確又幾似樣。
的確又幾似樣。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 連楊卓娜都以為劇中人係自己。
連楊卓娜都以為劇中人係自己。（圖片來源：[email protected]

清純打網球造型贏盡正評

除了被綁一幕睇到一班觀眾非常肉緊之餘，葉蒨文在劇中打網球的造型亦贏盡正評，除了被大讚造型夠青春無敵之外，網民都紛紛留言指葉蒨文上位指日可待：「捧吓葉蒨文咪幾好，後生靚女身材又好」。

葉蒨文 葉蒨文打網球造型獲網民激讚夠青春無敵。
葉蒨文打網球造型獲網民激讚夠青春無敵。（圖片來源：TVB提供）
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（圖片來源：TVB提供）

葉蒨文被封為監製文偉鴻的「凌辱擔當」

雖然近年葉蒨文所擔任的角色都唔算係大角色，但就每一個角色都令觀眾留下深刻印象。身為監製文偉鴻愛將的葉蒨文，經常以悲情角色出演其監製的劇集，幾乎套套係都被「凌辱」，例如在《鐵拳英雄》中就被虐打加強暴，《超能使者》又被逼賣肉，今次《隱形戰隊》就被人綁架。

葉蒨文 葉蒨文於監製文偉鴻的作品中經常被「凌辱」，在《鐵拳英雄》又被綁在床上。
葉蒨文於監製文偉鴻的作品中經常被「凌辱」，在《鐵拳英雄》又被綁在床上。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
葉蒨文 仲要被強姦，非常可憐。
仲要被強姦，非常可憐。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
葉蒨文 於《超能使者》就被迫賣肉。
於《超能使者》就被迫賣肉。（圖片來源：《超能使者》截圖）

港姐出身葉蒨文 常大曬泳衣美照派福利

2016年曾經參選港姐的葉蒨文，身形姣好的她活躍於社交平台，經常大曬性感泳衣照派福利。喜歡遊船河的她皮膚依然超級白淨，身形更加弗爆，惹來一班網民留言大讚葉倩文靚到似公主！葉倩文早前在接受訪問的時候分享過自己美白的秘訣，她表示自己通常都會選擇在室內泳池游水，遊船河的時候必定會做好防曬措施，保持皮膚白雪雪！

葉蒨文 葉蒨文早前在IG上傳了性感三點式泳照
葉蒨文早前在IG上傳了性感三點式泳照（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 網民都大讚好靚！
網民都大讚好靚！（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 網民大讚好性感！
網民大讚好性感！（圖片來源：[email protected]

憑《愛回家》入屋 劇中打扮性感惹好評

葉蒨文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。早前更在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。

葉蒨文 葉蒨文在《愛回家》大玩制服誘惑
葉蒨文在《愛回家》大玩制服誘惑（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 扮護士
扮護士。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 再扮空姐
再扮空姐。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文 網民都表示好羨慕「面油」同「書蟲」
網民都表示好羨慕「面油」同「書蟲」。（圖片來源：[email protected]

常見問題

《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？

有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情

《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？

《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB提供、《鐵拳英雄》截圖、《超能使者》截圖、[email protected][email protected]

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