隱形戰隊︱葉蒨文被綁一幕曬靚腿超搶Fo 監製愛將套套劇都被「凌辱」
葉蒨文被綁一幕曬靚腿 連楊卓娜誤以為係自己
之前於《超能使者》飾演被逼賣肉模特兒的葉蒨文，今次在《隱形戰隊》中再次飾演被綁架的天真善良千金小姐。該幕葉蒨文被人用膠紙封口，不斷掙扎非常可憐，睇到觀眾們又肉緊又心痛。不少網民都表示被人用膠紙封口的葉蒨文同楊卓娜有90%相似，就連楊卓娜都在監製文偉鴻IG下留言表示一度誤以為劇中人係自己。
清純打網球造型贏盡正評
除了被綁一幕睇到一班觀眾非常肉緊之餘，葉蒨文在劇中打網球的造型亦贏盡正評，除了被大讚造型夠青春無敵之外，網民都紛紛留言指葉蒨文上位指日可待：「捧吓葉蒨文咪幾好，後生靚女身材又好」。
葉蒨文被封為監製文偉鴻的「凌辱擔當」
雖然近年葉蒨文所擔任的角色都唔算係大角色，但就每一個角色都令觀眾留下深刻印象。身為監製文偉鴻愛將的葉蒨文，經常以悲情角色出演其監製的劇集，幾乎套套係都被「凌辱」，例如在《鐵拳英雄》中就被虐打加強暴，《超能使者》又被逼賣肉，今次《隱形戰隊》就被人綁架。
港姐出身葉蒨文 常大曬泳衣美照派福利
2016年曾經參選港姐的葉蒨文，身形姣好的她活躍於社交平台，經常大曬性感泳衣照派福利。喜歡遊船河的她皮膚依然超級白淨，身形更加弗爆，惹來一班網民留言大讚葉倩文靚到似公主！葉倩文早前在接受訪問的時候分享過自己美白的秘訣，她表示自己通常都會選擇在室內泳池游水，遊船河的時候必定會做好防曬措施，保持皮膚白雪雪！
憑《愛回家》入屋 劇中打扮性感惹好評
葉蒨文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。早前更在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。
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