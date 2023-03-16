隱形戰隊︱葉蒨文被綁一幕曬靚腿超搶Fo 監製愛將套套劇都被「凌辱」

TVB新劇《隱形戰隊》連日引起網民雀躍討論，除了劇情夠緊湊吸引之外，幾乎每集都有角色以性感裝扮出場。昨晚就有一幕講述飾演天真善良千金的葉蒨文身穿短裙被綁於床上，睇得觀眾們都非常肉緊，被封嘴綁架嘅一幕更被網民誤認為係楊卓娜添！