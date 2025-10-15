葉蒨文GM生日Staycation行程遭起底 入住深圳高質海景酒店性價比爆燈

《女神配對計劃》誕生的情侶檔葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）公開戀情後，一直甜蜜放閃。適逢GM迎來28歲生日，Sophie更準備了一份「宇宙級驚喜」為男友慶生。今日有網民起底兩人行程，發現他們入住的酒店在深圳，美到令人羨慕，價格亦非常親民！