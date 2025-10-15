葉蒨文GM生日Staycation行程遭起底 入住深圳高質海景酒店性價比爆燈
葉蒨文慶祝GM生日 瞓酒店床上演「人肉大禮」
在10月12日，女友葉蒨文（Sophie）在社交平台分享了為壽星仔曾展望（GM）精心策劃的生日驚喜短片。影片開頭，只見酒店房門上貼著一張紙條，寫著：「GM：給你準備的生日禮物放在床上了！」當GM推開門後，一張偌大的雙人床上放著一個禮物盒，盒上更挑逗地寫上：「你最喜歡的！」正當大家期待是甚麼名貴禮物時，GM一打開盒，竟然是女友Sophie本人正躺在床上嘟嘴索吻，把自己當成最珍貴的禮物送給男友，場面既搞笑又充滿愛意，甜蜜指數爆燈。
GM自爆兩人到深圳Staycation
昨日（14日）兩人繼續在社交平台上傳Staycation的美照，二人於望海單位舉杯飲茅台、享受美食，氣氛浪漫。曾展望更從後擁抱葉蒨文；葉蒨文同樣上載多張幸福照，甜喊「🐱&🥫 #罐罐供應商大壽」，閃盡全場。被問慶生細節，曾展望笑言二人到深圳遠離人煙放鬆，又大讚女友送上充滿回憶的手作禮物，直言「好有心思」。
GM被發現在海景酒店飲「壯陽酒」
此外，從兩人上傳至社交平台的片段可見，GM身處海景酒店房內，一邊欣賞美景，一邊品嚐茅台，氣氛浪漫又寫意。不過，有眼利網民就留意到他手上的茅台，笑言這款酒常被坊間稱作「壯陽酒」。雖然這說法並無科學根據，但由於茅台屬高濃度烈酒，確實能帶來短暫的興奮與微醺效果，令整個畫面更添幾分曖昧氛圍。
網民起底兩人約會酒店
帖文一出即引起網民熱議，不少人火速起底，指曾展望與葉蒨文此行入住的是「秘野·深圳鐮倉迷境礁石海景酒店」。該酒店位於新開發區域，距離深圳坪山站48分鐘左右。酒店一晚房價約1300人民幣起，主打可邊泡澡邊欣賞無敵海景，被封為「情侶打卡勝地」，難怪兩人甜蜜氣氛滿瀉。
- 酒店名字：秘野·深圳鐮倉迷境礁石海景酒店
- 地址：葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓, 龍崗區, 深圳
- 電話：+86-18811887723
- 特色：
- 絕美海景環境：酒店坐擁天然礁石景觀，充滿異國情調，遠離城市喧囂。
- 落地窗餐廳：巨幅玻璃窗設計，讓客人邊享用美食邊欣賞海景，視覺與味覺雙重享受。
- 僅22間客房：每間客房均擁有270度海景視野，推窗見海、抬頭見霞。
- 私人泡池套房：複式海景房配備專屬泡池，夜晚聽浪入眠，清晨沐浴朝陽，極致浪漫。
- 情侶度假熱點：被網民譽為「情侶打卡勝地」，環境私密又充滿儀式感。
連餐廳都被起底 懸崖海景餐廳居酒屋都有！
兩人約會的餐廳同樣被網民火速起底！據悉，Sophie上載的無敵海景照拍攝於深圳龍崗區的「苫也 Sanyea」餐廳，地點鄰近南澳海貝灣沙灘，可眺望一望無際的海岸線。餐廳裝潢以木系與原始質感為主，打卡感極強，猶如置身泰國度假屋。
此外，二人還現身人氣居酒屋「BON YAKI」，該店深受美食博主推介，以地道日式燒烤和精緻調酒聞名。網民一致好評，形容BON YAKI無論氣氛還是味道都「一絕」，難怪成為情侶約會熱點！
苫也·暮懸崖海景餐廳
- 地址：龍崗區海濱南路33號海貝灣度假村E15
- 電話：+86 18928465398
- 營業時間（只有晚市需要預約進場）：
- 午市：11:00 – 14:00
- 下午茶：14:00 – 17:00
- 晚市：17:00 – 22:00
居酒屋「BON YAKI」
- 地址：福田區香蜜湖紅荔西路與農園路交匯處深業中城1層
- 電話：+86 13352963084
- 營業時間：18:00 – 01:00