葉蒨文被爆秘撈護士補貼收入 1慳妹舉動獲網民大讚夠貼地

32歲葉蒨文（Sophie）憑藉在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Candy」一角深入民心，近期更因參與戀愛真人騷《女神配對計劃》而人氣急升。不過女神私下其實十分貼地，網上近日就流傳佢於牙科診所「秘撈」護士嘅消息，化身貼地慳妹更獲唔少網民大讚！