葉蒨文被爆秘撈護士補貼收入 1慳妹舉動獲網民大讚夠貼地
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32歲葉蒨文（Sophie）憑藉在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Candy」一角深入民心，近期更因參與戀愛真人騷《女神配對計劃》而人氣急升。不過女神私下其實十分貼地，網上近日就流傳佢於牙科診所「秘撈」護士嘅消息，化身貼地慳妹更獲唔少網民大讚！
葉蒨文秘撈護士兼變慳妹
據傳，葉蒨文在無需拍攝的日子時，會於尖沙咀一間牙科診所擔任兼職護士，化身「白衣天使」。網上流傳的照片顯示，她早上9時便換上制服，投入工作。在診所內，Sophie就一如幕前親民形象，不僅與同事相處融洽、談笑風生，更積極協助整理文件、核對預約及打掃藥房，展現勤奮態度。午餐時，她亦唔揀擇，食價值48元快餐醫肚，貼地作風以及腳踏實地嘅「慳妹」本色，獲唔少網民大讚！
收入不穩曾陷困境 兼職謀穩定
葉蒨文曾公開表示，藝人收入不穩定，曾面臨戶口僅剩兩位數的窘境。為避免重蹈覆轍，她積極尋找兼職工作，力求經濟穩定。這種不懼吃苦、獨立自主的性格，讓她在網民心中樹立了「貼地女神」的正面形象。雖然近期因專注幕前工作，葉蒨文已無暇兼職，但她的努力與真誠已深深打動觀眾，成為娛樂圈中難得的清流。
撰文：東方新地圖片來源：ig@sophieysm、facebook@葉蒨文Sophie Yip資料或影片來源：原文刊於新假期