葉蒨文大談「葉賤人」花名 公開戀愛觀坦言不愛富二代：唔鐘意王子病
憑《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文近日在《公子會》接受訪問時，坦言自己的戀愛觀相當貼地，並大談對花名「葉賤人」的想法。
葉蒨文坦然接受「葉賤人」花名
節目中主持提到，其名字與「葉賤人」同音。對此，Sophie笑言早在小學時已習慣：「唔知點解老師叫我名，同學就會笑。」即使花名帶有貶義，她仍以幽默態度面對，盡展爽朗一面。
英國留學見識富二代不感興趣
雖然外貌出眾、追求者眾多，但葉蒨文透露在英國求學時身邊有很多富二代，自己卻從未跟他們拍拖。她直言不喜歡「王子病」的男生，覺得部分富二代被家庭過分照顧，生活太過優越，反而吸引不到她。她認為，能吃苦、有男子氣概的男生更令她傾心。
苦戀藝術家前男友6年甘苦理想伴侶最重「有心」
葉蒨文大方分享曾與藝術家男友拍拖六年，當中歷經事業低潮及經濟困難，但她認為真正的幸福不在於物質，而是二人一同面對困境，甘苦與共。即使生活簡單如鹹魚白菜，她都能感受到那份純粹與快樂。男友細心照顧讓她深感溫暖，而這段感情亦令她有更深的體會。
經歷過往的感情波折後，葉蒨文表示現在更重視事業和財政獨立，強調女性必須靠自己才能真正自由戀愛。她笑言最愛隨性、不修邊幅型男生，認為外表和財富都不重要，只要真心喜歡對方，感受到對方的用心，其餘一切皆是附加。她以導演隨性穿搭為例，直言「隨性Man男」反而更吸引她。
圖片來源：TVB、Facebook@公子會、IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期