葉蒨文Sophie首日已點名曾展望！｜《女神》絕密片段流出世紀之吻再Encore 網民：個天寫嘅劇本！
昨晚彩蛋大放送 Sophie與GM絕密約會片段曝光
在昨晚播出的節目中，製作組驚喜釋出大量Sophie與GM配對成功後的絕密約會片段，閃瞎一眾觀眾！片段中可見二人私下約會依舊甜蜜滿瀉，不但去看演唱會，更有在車廂內互相餵食的超甜互動，而最令網民瘋狂的，莫過於兩人的「世紀之吻」原來還有Encore Moment，再度引爆網絡熱話。不少眼利網民更根據兩人的衣著推測約會時間，大讚製作組非常Update，緊貼二人最新發展，紛紛留言表示「睇到姨母笑」、「閃到戴太陽眼鏡都唔夠」，可見「GS戀」熱潮完全未有減退跡象。
葉蒨文Sophie甜爆放閃：我最開心係收穫咗GM
對於整個拍攝旅程，Sophie在節目中坦言最大收穫就是得到GM，更公開向GM發表愛的宣言，鼓勵對方一起為愛情努力：「我最開心係收穫咗GM啦，成個旅程都好美滿。但愛情唔係淨係得甜，愛情係要細心經營，我好期待喺呢啲粉紅泡泡背後，我哋點樣繼續去努力維繫呢件事，我希望GM你可以同我一齊努力。」面對外界質疑節目有劇本，Sophie更以超高EQ回應，甜蜜地笑指《女神》的確有劇本： 「好人人話《女神》係咪有劇本呀？我想講係有咯，係個天寫畀我同GM嘅劇本。」這番「天賜劇本論」獲網民大讚得體又甜蜜。
首日拍攝已鎖定目標 葉蒨文Sophie擇偶條件全公開
節目彩蛋環節中，最令人驚訝的是曝光了三位配對成功女神在第一天拍攝時所提及的擇偶條件，竟然與最終選擇不謀而合！當中以Sophie最為神奇，她當時已表明自己偏愛細眼男生：「善良，或者照顧人嘅心好緊要，最緊要係佢有責任感……其實我鍾意細眼嘅，我由細到大都鍾意偏向細眼嘅男仔。」當被監製追問圈中有哪位細眼藝人吸引她時，Sophie竟直接點名GM：「曾展望細眼都幾靚仔、笑起上嚟幾陽光。」原來緣份早已注定，難怪網民都說這段戀情是命中注定！
網民洗版激讚勁Update：製作組好有心！
節目播出後，網民反應一面倒地正面，紛紛湧入討論區洗版留言，大讚Sophie與GM的互動「甜到蛀牙」。對於製作組公開的絕密片段，網民更是讚不絕口：「製作組好Update，好有心！」、「睇得出佢哋真係拍緊拖，唔係做戲！」、「GS世一！求下你哋原地結婚！」亦有大量網民對Sophie的「天賜劇本論」表示認同：「呢個回應滿分！」、「好閃但係我鍾意！」、「呢啲咪就係命中注定囉！」可見這對女神CP已成功俘虜大批粉絲的心。