葉蒨文Sophie首日已點名曾展望！｜《女神》絕密片段流出世紀之吻再Encore 網民：個天寫嘅劇本！

昨晚（28日）《女神配對計劃》播出特備節目《金牌媒人的最後晚餐》，女神葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）的絕密約會片段首度曝光，當中更有超甜蜜車廂餵食及世紀之吻Encore畫面，場面勁冧！更驚人的是，節目彩蛋揭露Sophie早在拍攝首日已點名GM，直言對方是理想型，究竟她還說了甚麼令網民高呼命中注定？