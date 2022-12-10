62歲新聞女神葉雅媛罕有現身 潮爆染啡金髮+眉毛 風采不減
劉培基好友相聚 新聞主播女神葉雅媛罕有現身
劉培基近日趁防疫措施稍作放寬便回港探望好友，連日來和不同好友聚會。上星期曾和王玉環、陳曼娜、肥媽、胡楓等人到王玉環豪宅一起吃飯聚舊，而前日則和黃淑儀、黃錦燊等人一起聚舊，還有久未露面的新聞之花葉雅媛。葉雅媛當年是無綫的首位主播，相中的葉雅媛保養得宜，染有一頭啡金髮，眉毛都和髮色一樣，風采不減當年。
新聞女神風采依然
今年62歲的葉雅媛當年在香港中文大學就讀首屆新聞與傳播系時，已被無綫選中，當上實習新聞記者。畢業後便加入無綫成為首位新聞主播，並憑出眾美貌及專業表現，於1980年代成最當紅的新聞主播之一。有傳當年葉雅媛的狂蜂浪蝶數之不盡，更曾有痴心男觀眾手持花束接收工求愛。最後要把自己藏到採訪車後座，在同事掩護下離開電視台。在無綫打拼八年，相隔8年轉陣有線電視。可惜她婚後便專心相夫教子退出幕前。
婚後退出幕前 最終不敵男人花心
她在一次的採訪中認識著名建築師徐憲輝，二人因而墜入愛河。葉雅媛則是39歲的時候決定離開幕前，專心照顧家庭。不過2012年傳出葉雅媛離婚消息，據聞是因為徐憲輝因搭上一名上海女子發展婚外情。葉雅媛難忍不忠，最後決定離婚開展新生活。當時轟動全港，登上A1頭條。因為葉雅媛舉止優雅，而且有智慧，是當時的女性模範，但都不敵男人的花心。
憑一事成新聞女神
離婚後的葉雅媛未有復出，只偶爾與好友趙雅芝、劉培基等聚會時露面，並利用時間慈善事務。她曾接受中文大學訪問時，被問道成為成功新聞報道員的條件時﹕「 唔知！」。她解釋只當新聞報道是一份工作，自己只是盡力做到最好。但她表示很高興自己的工作有人欣賞：「因為我嘅報道有人睇，唔單止有人睇，仲有人寫信畀我，話畀我知佢嘅感覺。除咗多謝佢哋之外，仲好欣賞佢哋。」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！