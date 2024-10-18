葛民輝孖小薯茄拍廣告力讚對方係前輩 火爆童經典重現爆seed狂轟

57歲潮流教父葛民輝（阿葛），早前夥拍人氣YouTube channel小薯茄成員麗英、童童以及朱mic一同拍廣告，4位仲狂笠對方高帽，場面十分搞笑！葛民輝仲十分照顧幾位後輩，仲喺拍攝時加入唔少搞笑嘅對白兼整蠱3位後輩，搞到童童「火爆童」上身，神重現經典台詞！

