葛民輝孖小薯茄拍廣告力讚對方係前輩 火爆童經典重現爆seed狂轟
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57歲潮流教父葛民輝（阿葛），早前夥拍人氣YouTube channel小薯茄成員麗英、童童以及朱mic一同拍廣告，4位仲狂笠對方高帽，場面十分搞笑！葛民輝仲十分照顧幾位後輩，仲喺拍攝時加入唔少搞笑嘅對白兼整蠱3位後輩，搞到童童「火爆童」上身，神重現經典台詞！
葛民輝被「火爆童」爆seed狠鬧
3位小薯茄成員大爆自己拍廣告前都有所準備，不過最搶fo就莫過於通同表示自己要壯膽！皆因葛民輝在拍攝時整蠱3位，而童童在廣告中就「火爆童」上身，神重現經典暴躁性格講台詞，仲爆seed怒轟「你醒啲啦，成碌葛咁！」
雖然童童表示爆seed台詞係「以為你（葛民輝）走咗先夠膽講」，不過葛民輝其實一直都在旁觀察，仲爆笑稱：「我唔介意，不過會記仇之嘛，我會出post攻擊你。」
葛民輝小薯茄合作狂笠高帽
今次係葛民輝同小薯茄首次合作，阿葛對3位後輩十分欣賞，仲大讚佢哋緊貼潮流，兼笠高帽讚3位先係前輩，嚇到童童火速反笠葛民輝高帽：「你都好潮，拍攝時反應比我哋快好多。」
葛民輝仲自爆最初聽到小薯茄嘅名字時，仲以為對方係卡通人物，後來先發現佢哋係經常在《雪櫃冷笑話》出現嘅年輕人。葛民輝其實曾與麗英拍攝過同一部電影，但係因為冇對手戲，所以只在謝票時先會見到對方。不過葛民輝就話麗英當時帶住佢周圍穿來插去，盡顯「大家姐」風範，簡直係「老漿糊」（老江湖）咁！
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、youtube@Pomato 小薯茄、[email protected]