季前賽 | 23歲葛綽瑤YoYo同姜濤有感情線 自爆想為一位前輩獻螢幕初吻
葛綽瑤最想感謝一個人?
葛綽瑤在劇中飾演球隊軍醫，更和姜濤有感情線。葛綽瑤在訪問指自己只是一個新人，但袁劍偉導演卻願意信任及給機會她，她指導演由零開始教導她，走位、收劇本、事前功課都一一傳授給她。在第一次拍攝的時候，葛綽瑤因為過於緊張，導演特意安慰她，向她表示慢慢來，不用緊張。
張繼聰爆肚令全場爆笑
葛綽瑤又指自己向前輩張繼聰合作令自己有很多得著，因為對方經常分享自己的經歷，毫不吝嗇地教導而且有問必答。她又爆對方經常在拍攝時即興演出，有時自己或者其他人招架不住他的即興演出而忍不住笑場。但當重拍時，張繼聰又再有即興演出，因為不能預先知道他會說甚麼，所以每次和張繼聰拍攝時都要忍笑。
葛綽瑤分享獨門提神秘方
葛綽瑤分享劇中趣事，她指Error成員梁業（肥仔）和張繼聰前輩相處很開心，而且他們說話很有趣。有時演員之間會玩遊戲，鬥射波，輸了便要被罰做掌上壓。不過葛綽瑤笑言可能是因為太累而不想自己睡著才會有這樣。
葛綽瑤又爆自己有獨門提神配方，不斷吃東西提神。她笑言自己很多謝Mirror和Error的成員粉絲送上的應援食物，因為他們所以她基本上吃完早餐便會吃應援食物，吃畢午餐又吃應援食物，晚飯後又有應援食物、宵夜也是應援食物，她笑指自己在劇組的日子是長胖了。
葛綽瑤指和姜濤感情線為BB級
提到和姜濤的感情線時，葛綽瑤指因為劇中角色的感情線比較「BB」，所以也不是太親密。她又指自己只是按照劇本去演出這個角色，所以做好份內事。如果劇情需要而需要獻出熒幕初吻時，她都不介意。不過她爆自己希望把熒幕初吻獻給張敬軒，因為自己覺得張敬軒不論在對人對事的精神和態度，還是音樂作品上都出色。自己一直也很欣賞他，如果可以獻給張敬軒便「無悔了、無憾了」。
選MirrorError成員做另一半同哥哥
葛綽瑤被問道如果在劇中演員中選出哥哥、男朋友和老公人選時，她直言會選Mirror成員呂爵安(Edan)作哥哥，因為他現實是一個好哥哥，而自己因為只有姐姐，所以渴望有一個哥哥。而她選Error成員郭嘉駿（193）作為男朋友，因為從來沒有遇過這麼高的男朋友，想體驗下如何親到對方。另外，她會選Mirror成員邱士縉(Stanley）作為老公，因為劇中邱士縉有太太和女兒，比較成熟穩重，所以如果往後的日子希望是找一個成熟穩重的另一半。
被花姐欽點：放棄MIRROR都要簽佢
今年23歲的葛綽瑤去年參加ViuTV《全民造星4》出道，早在初選面試時就憑著出眾的外貌和實力，令評判和花姐留下深刻印象，花姐更誇下海口，豪言：「放棄MIRROR都要簽佢」。雖然只得第16名，但仍能加入ViuTV，之後旋即被重用，除了在《季前賽》中和姜濤有不少對手戲之外，還有一套未播映的電視劇《那年盛夏 我們綻放如花》。她又拍攝多個廣告，人氣不亞於COLLAR成員。
而本來外表甜美的葛綽瑤曾因為一張香港IG網店的相片而意外紅到台灣。原來她和相中的Youtube頻道《試當真》成員Jessica、 YouTube頻道「熊仔頭」熊女郎Santis Chan、ViuTV《YOLO的練習曲》演員Cissy等人份屬好友。
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
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