季前賽 | 23歲葛綽瑤YoYo同姜濤有感情線 自爆想為一位前輩獻螢幕初吻

ViuTV新劇由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿及梁業主演《季前賽》今個星期正式播出，而劇中飾演同姜濤角色高家孝有感情線的何瑪莉（河馬）的葛綽瑤(YoYo)最近接受Viu1的專訪大爆劇中的趣事，又分別選劇中演員當哥哥、男朋友和老公，更自爆希望自己可以把螢幕初吻獻張敬軒，更直言「無憾了」。