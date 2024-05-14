真係好葵介呀你啲人！何伯何太金句Sticker大合集！網民爆笑惡搞勁有feel
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「真係好葵介呀你啲人！」係咩意思？全城關注《東張西望》76歲何伯與何太事件，最新一集已在星期一晚播放，兩位主角頻頻爆金句，非常精警！近日就啟發了網民Cat Kwok在「何伯＆何伯老婆關注組」facebook群組的天馬行空，把何伯何太的金句整成Sticker素材，令人會心一笑！
何伯何太爆笑語錄：
1.真係好葵介（奇怪）呀你啲人
何太否認當何伯獵物，「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？真係好葵介（奇怪）呀你啲人。」
2.我都不知幾清醒！
對於網友評論何太貪財、何伯「被迷魂湯毒害」、「灌迷魂湯」，何伯即反對，還認為新何太煲的湯反而令他很精神。
3.你用詞用好啲好唔好！
相信呢句大家應該好有印象，事關阮兆祥都有拎嚟抽水，當日何伯在鏡頭前提到，「幾十歲，有事我走咗，佢（細女）承繼得到」，何太隨即「插嘴」反駁，「處理得到，你唔好講承繼啦，唔係佢繼承啊嘛，用詞用好啲好唔好！」
4.你哋應該羨慕我，尤其啲女網民
何太反擊網民種種指控，認為女網民應該羨慕她，不是攻擊她。
5.我好感動！
網友真係好有心，捕足何太嘅表情十分準確！
同場加映：網民爆笑二創Sticker（無刪剪）
網民力撐：最潮長輩圖
對此，不少網民紛紛回應：「廣東話翻譯太正」、「幾時出龍鳳鈪」、「可摸耳加埋邪不能勝正」、「最潮長輩圖」！
圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組