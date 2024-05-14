何伯 何太

真係好葵介呀你啲人！何伯何太金句Sticker大合集！網民爆笑惡搞勁有feel

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Keith

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「真係好葵介呀你啲人！」係咩意思？全城關注《東張西望》76歲何伯與何太事件，最新一集已在星期一晚播放，兩位主角頻頻爆金句，非常精警！近日就啟發了網民Cat Kwok在「何伯＆何伯老婆關注組」facebook群組的天馬行空，把何伯何太的金句整成Sticker素材，令人會心一笑！
何伯 何太 呢位網民好有創意！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
呢位網民好有創意！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

何伯何太爆笑語錄：

1.真係好葵介（奇怪）呀你啲人

何太否認當何伯獵物，「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？真係好葵介（奇怪）呀你啲人。」

何伯 何太 （圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

2.我都不知幾清醒！

對於網友評論何太貪財、何伯「被迷魂湯毒害」、「灌迷魂湯」，何伯即反對，還認為新何太煲的湯反而令他很精神。

何伯 何太 （圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

3.你用詞用好啲好唔好！

相信呢句大家應該好有印象，事關阮兆祥都有拎嚟抽水，當日何伯在鏡頭前提到，「幾十歲，有事我走咗，佢（細女）承繼得到」，何太隨即「插嘴」反駁，「處理得到，你唔好講承繼啦，唔係佢繼承啊嘛，用詞用好啲好唔好！」

何伯 何太 （圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

4.你哋應該羨慕我，尤其啲女網民

何太反擊網民種種指控，認為女網民應該羨慕她，不是攻擊她。

何伯 何太 （圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

5.我好感動！

網友真係好有心，捕足何太嘅表情十分準確！

何伯 何太 （圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

同場加映：網民爆笑二創Sticker（無刪剪）

何伯 何太 阮兆祥「神複製」何太，真係夠晒搞笑！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
阮兆祥「神複製」何太，真係夠晒搞笑！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
何伯 何太 呢張幾有創意！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
呢張幾有創意！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
何伯 何太 仲有⋯⋯（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
仲有⋯⋯（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
何伯 何太 仲有佢！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
仲有佢！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
何伯 何太 好嬲咁！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
好嬲咁！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
何伯 何太 真係？！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）
真係？！（圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組）

網民力撐：最潮長輩圖

對此，不少網民紛紛回應：「廣東話翻譯太正」、「幾時出龍鳳鈪」、「可摸耳加埋邪不能勝正」、「最潮長輩圖」！

圖片來源：何伯＆何伯老婆關注組

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