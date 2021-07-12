蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧(Yoyo)與老公鄭伊健生活悠遊自在，疫情關係冇得出埠，蒙嘉慧更開始鑽研拉筋運動，日前她更聯同另一拉筋專家做直播，在淺水灣的公園公開示範，鄭太吸引20萬人次收看直播，伊健亦到場探班支持，不過就只出聲唔出鏡。近年養尊處優的蒙嘉慧，拉筋時非常在意自己的肚腩見光，不時用手扯衫，更講笑要求將直播片刪掉，睇得出蒙嘉慧非常幸福。

撰文：東方新地 | 圖片：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖、蒙嘉慧IG及FB圖片、感受福岡-八方不動產株式會社FB圖片及截圖、東方新地