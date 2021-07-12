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蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

東方新地 - 娛聞

蒙嘉慧(Yoyo)與老公鄭伊健生活悠遊自在，疫情關係冇得出埠，蒙嘉慧更開始鑽研拉筋運動，日前她更聯同另一拉筋專家做直播，在淺水灣的公園公開示範，鄭太吸引20萬人次收看直播，伊健亦到場探班支持，不過就只出聲唔出鏡。近年養尊處優的蒙嘉慧，拉筋時非常在意自己的肚腩見光，不時用手扯衫，更講笑要求將直播片刪掉，睇得出蒙嘉慧非常幸福。

撰文：東方新地 | 圖片：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖、蒙嘉慧IG及FB圖片、感受福岡-八方不動產株式會社FB圖片及截圖、東方新地

蒙嘉慧做嘉賓直播拉筋

近年愛上拉筋運動的蒙嘉慧，日前為健身兼拉筋教練好友K Sir的網上直播做嘉賓，二人在淺水灣一個公園戶外取景，孖住示範一連串的拉筋動作，被K Sir笑指是道理派的蒙嘉慧，一開始就自嘲自己身形突變，K Sir亦笑她是「大山婆」。

蒙嘉慧
蒙嘉慧孖住K Sir做戶外直播。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
蒙嘉慧完全不施脂粉，以真面目示人。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）

蒙嘉慧多次提及肚腩

直播中蒙嘉慧有詳細講解每個動作，並且親身示範，不過每當做到一些上半身動作，令上衣走位露出腹部時，蒙嘉慧都特別緊張，不時用手整理上衣，又多次提及自己有肚腩。其中一個動作要雙手捉緊鐵柱拉上半身時，蒙嘉慧的肚腩在鏡頭前盡現，她反應很大，還講笑叫教練要刪去整個直播。

蒙嘉慧
蒙嘉慧示範其中一個捉緊鐵柱的拉筋動作。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
幸福的小肚腩破衫而出。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
蒙嘉慧即時扯上衣遮肚。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
蒙嘉慧對鏡頭笑說要刪片，K Sir就叫大家睇完洗眼。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）

老公伊健探班支持

就在蒙嘉慧拉筋拉得興起之際，伊健突然出現，不過他沒有現身直播，只在旁邊發聲，K Sir更指蒙嘉慧在伊健出現後，整個人變得多言又駁嘴，蒙嘉慧仲吩咐伊健唔好出鏡，唔好蝕畀K Sir。不過直播尾聲時，K Sir突然明益觀眾，把鏡頭轉過去影住伊健在睇風景的背影，蒙嘉慧即時「妖」了一聲，然後跑去用身體遮擋鏡頭，唔畀伊健攝入鏡。

蒙嘉慧
K Sir在直播尾聲影住伊健的背影。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
身手敏捷的蒙嘉慧企圖用身體遮擋鏡頭。（圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）

直播吸引20萬人次收睇

這個有蒙嘉慧做嘉賓，伊健做路人甲的直播，吸引20萬人次收睇，有網民讚蒙嘉慧拉筋好專業，亦有人留言話蒙嘉慧好食好住唔使做，所以發福了很多。

蒙嘉慧
蒙嘉慧非常落力，絕對唔hea。（圖片來源：圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）
蒙嘉慧
觀眾在直播中看到蒙嘉慧最真實的一面。（圖片來源：圖片來源：Stretch Koncept by Kaleb Choi @FB影片截圖）

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

蒙嘉慧戶外直播拉筋 養尊處優凸肚腩 伊健探班唔肯出鏡

伊健打本疫市搞生意

蒙嘉慧和鄭伊健熱愛日本文化，疫情前已在日本福岡買樓及短住。去年蒙嘉慧獲老公打本七位數開設日本房地產公司，蒙嘉慧派印有「CEO Mung」卡片，又為公司的網頁拍片，不過早前公司網頁卻貼出多袋塞爆紅白藍袋相片，連公司招牌都拆下，網民紛紛追問是否結束營業，蒙嘉慧對「執包袱」親自回覆﹗

蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處 年初獲鄭伊健打本開日本房地產公司
蒙嘉慧公司網頁突然貼出「執包袱」照片，連招牌都拆下。

蒙嘉慧結束香港辦事處

蒙嘉慧當時回覆時表示因疫情關係，香港區同事都留家工作，甚少返回香港辦公室，而客人在疫情期間亦習慣了網上諮詢，甚至網上約見，所以辦公室閒置久了，蒙嘉慧與拍檔決定結束香港辦事處，只供網上經營，並集中把資源放在福岡以作擴充之用，而她暫時留守在香港﹗

蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處 年初獲鄭伊健打本開日本房地產公司
蒙嘉慧解釋香港轉為網上經營。（圖片來源：蒙嘉慧facebook）

疫情下，蒙嘉慧透露生意並未受影響，而她留守香港亦繼續忙碌，對公司網頁設計都事事親力親為，有網民即留言「可唔可以請呢位女同事拍片介紹吓？」、「相信呢位女同事拍片一定好多生意」，而網頁管理員即回覆指呢位女同事在香港，不能為大家拍攝日本片段。

蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處 年初獲鄭伊健打本開日本房地產公司
蒙嘉慧與同事研究網頁設計，更搞笑留言：「唔使急，最緊要快。」（圖片來源：八方不動產株式會社facebook）

蒙嘉慧獲鄭伊健打本過百萬投資日本房地產公司

鄭伊健與蒙嘉慧結婚八年，夫婦喜好一致，有晒默契唔生B享受二人世界，曾公開自嘲坐唔定屋企有蟻咬的蒙嘉慧，唔止有戲癮未有息影計劃，仲有一顆事業心，愛妻號鄭伊健亦好支持。雖然鄭伊健與蒙嘉慧受疫情影響要把移居日本的大計押後，但生意可以照做，熱愛日本生活與文化的蒙嘉慧，獲伊健打本過百萬，與友人在日本福岡合資房地產公司，主打物業管理、移民及升學等一條龍服務。升呢做CEO的蒙嘉慧最近不時親自出馬，出鏡拍片為公司做生招牌。

早前蒙嘉慧約了一位已經移居福岡的朋友傾吓偈，重提自己頭幾次去福岡踩單車的烏龍事。
早前蒙嘉慧約了一位已經移居福岡的朋友傾吓偈，重提自己頭幾次去福岡踩單車的烏龍事。
蒙嘉慧與友人在福岡投資的房地產公司FB專頁。
蒙嘉慧與友人在福岡投資的房地產公司FB專頁。

蒙嘉慧事業心仍在

蒙嘉慧（Yoyo）自2013年約滿無綫後，久未亮相電視螢幕，去年她再參與邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》演出，表示仍有戲癮，有合適的劇本會繼續拍戲，表面上只享受生活與慢活的蒙嘉慧，但在事業上仍有團火，去年更在日本福岡開始投資房地產公司，不過蒙嘉慧一直低調行事，早前才被發現已升呢做「CEO」。

蒙嘉慧因為疫情冇得飛去日本，她早前拍了一段開箱片，表示透過日本購一樣可以買到日本的名物。
蒙嘉慧因為疫情冇得飛去日本，她早前拍了一段開箱片，表示透過日本代購一樣可以安坐家中買到日本的名物。
蒙嘉慧在自己的FB出post話好掛住福岡，順便為房地產公司大賣廣告。
蒙嘉慧在自己的FB出post話好掛住福岡，順便為房地產公司大賣廣告。

蒙嘉慧睇好當地樓市

農曆年期間蒙嘉慧向友人送上新年賀禮時，順道廣發卡片，宣布以老闆娘身份在日本福岡經營房地產，以及發展專為港人而設的移民顧問服務。有指蒙嘉慧與鄭伊健一直嚮往日本生活，並早已於當地置業，據知蒙嘉慧其實甚有生意頭腦，而且一早已睇好福岡樓市前景，加上她與鄭伊健在當地已有幾間屋收租，又認識了不少住在當地的香港人，搭通天地線後蒙嘉慧決心大展拳腳。據知鄭伊健對於蒙嘉慧創業也瞓身支持，豪擲7位數字打本給她盡情發揮。

在房地產公司的專頁內，可見蒙嘉慧與日本社長Will的合照，蒙嘉慧一直隱藏自己是老闆之一，只以友人身份在專頁內現身。
在房地產公司的專頁內，可見蒙嘉慧與日本社長Will的合照，蒙嘉慧一直隱藏自己是老闆之一，只以友人身份在專頁內現身。

蒙嘉慧低調做老闆娘

蒙嘉慧與友人投資的房地產公司去年開始營運，即使受疫情影響，生意尚算不俗。根據Yoyo公司的網上專頁顯示，公司主打福岡生意，在福岡及香港都有辦公室，除了樓盤介紹外，亦有講解當地文化、物業管理、升學及移民事宜，並指明公司乃日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」會員及領有日本不動產牌照，為有意在當地投資及置業的人士提供專業意見，為免言語不通，更會安排全程廣東話溝通。

伊健與 Yoyo最愛遊日本，近年更買了不少物業，福岡是他們最常逗留的地方，有指每次短住都以月計，

鄭伊健與 Yoyo最愛遊日本，近年更買了不少物業，福岡是他們最常逗留的地方，有指每次短住都以月計。一直低調的蒙嘉慧，在公司的網上專頁最初只以老闆友人身份現身，不過近月她不時現身專頁為公司造勢，除分享由福岡空運來港的美食外，又拍片訪問移居當地的友人分享生活趣事，老闆娘已變成生招牌。有傳媒聯絡上蒙嘉慧，她直認睇中福岡的房地產前景，全因當地是她最喜愛的旅遊地方，並相信福岡會有好好的發展潛力，請大家多多關注和支持。除了做生意，蒙嘉慧與鄭伊健過去基本上一年間來來回回約有一半時間留在福岡，故不時被旅客拍下蹤影，不過現在因疫情冇得飛，蒙嘉慧話自己思鄉病發作，唔知幾時先痊癒呢？

伊健與 Yoyo當年在東京古堡酒店完婚，結婚轉眼七年，向來性格低調的伊健完全被老婆融化，愈愛愈高調。
鄭伊健與蒙嘉慧2013年在東京古堡酒店完婚，結婚轉眼八年，向來性格低調的伊健完全被老婆融化，愈愛愈高調。
鄭伊健御准蒙嘉慧出山過戲癮 押後移居日本計劃留港過貼地生活
對日本有情意結的蒙嘉慧，與老公鄭伊健經常孖公仔飛日本，最愛在當地踩單車與滑雪。

鄭伊健、蒙嘉慧鎖定移居福岡

鄭伊健與蒙嘉慧拍拖七年結婚八年，過了兩個七年之癢反而愈愛愈恩愛，二人有共識不生育，享受二人世界想做就去做，身為日本達人的鄭伊健早年已在福岡置業，與蒙嘉慧一年飛日本幾次，每次都逗留三個月，與半移居無分別。去年初鄭伊健與蒙嘉慧在日本慶祝結婚七周年，更被影到在福岡街頭踩單車，不過由於疫情爆發，二人被迫提前返港。

17年蒙嘉慧在當地滑雪受傷，令韌帶撕裂，要坐輪椅由伊健照顧。
17年蒙嘉慧在當地滑雪受傷，令韌帶撕裂，要坐輪椅由伊健照顧。
日本是伊健與 Yoyo第二個家，今年初二人被影到在福岡街頭穿情侶裝踩單車，看來早已融入日本的生活。
日本是鄭伊健與蒙嘉慧第二個家，去年初二人被影到在福岡街頭穿情侶裝踩單車，看來早已融入日本的生活。

據知情者透露：「伊健喺日本有唔少物業，仲分布喺唔同地方，不過佢哋最鍾意就係福岡，香港人去日本唔使簽證，每次可以居留90日，只要唔使開工，佢哋差唔多每次都去到盡，唔係普通旅行咁簡單，當咗係另一個家喇！伊健係有計劃退休後長居日本，不過早前Yoyo好似想出番嚟拍嘢，去年《飛虎》出街後亦好多人關注同埋搵Yoyo合作，伊健亦好支持，佢覺得Yoyo對演戲仲好有熱誠，鼓勵老婆鍾意就去做，唯一條件係唔可以有太激嘅動作場面，因為Yoyo之前滑雪受傷，早年因為工作又五勞七傷，佢哋有晒共識等大家都想完全退休息影，先至搬去日本住。」

Yoyo在《飛虎》中飾演外國回流的時裝設計師，父母是林嘉華及陳秀珠，因經歷家破人亡成日都要喊
蒙嘉慧在《飛虎》中飾演外國回流的時裝設計師，父母是林嘉華及陳秀珠，因經歷家破人亡成日都要喊。
Yoyo話開工時拍到好攰，更被劇中男友三哥苗僑偉寸佢好喊得。
蒙嘉慧話開工時拍到好攰，更被劇中男友三哥苗僑偉寸佢好喊得。

鄭伊健蒙嘉慧志同道合

相處十五年來，鄭伊健和蒙嘉慧都與世無爭而且喜好一致，他們同樣喜歡做戶外活動，去年蒙嘉慧更在IG上載與伊健甜蜜出海划直立板的短片，據知二人瘋狂愛上海上活動，更計劃買獨木舟。

Yoyo早前接受訪問時表示，最近與伊健愛上水上活動，甚至有計劃買獨木舟。話口未完 Yoyo即在IG上載二人划住Stand uppaddle board（直立板）出海的短片，位置是在淺水灣對出海面，亦即係二人的南灣愛巢附近。
蒙嘉慧早前接受訪問時表示與鄭伊健愛上水上活動，甚至有計劃買獨木舟。話口未完蒙嘉慧即在IG上載二人划住Stand uppaddle board（直立板）出海的短片，位置是在淺水灣對出海面，亦即係二人的南灣愛巢附近。
Yoyo除下太陽帽拿出手機自拍，伊健即大細路上身配合，仲高舉船槳好興奮。
蒙嘉慧除下太陽帽拿出手機自拍，鄭伊健即大細路上身配合，仲高舉船槳好興奮。

鄭伊健御准蒙嘉慧出山過戲癮 押後移居日本計劃留港過貼地生活

自拍完一輪，Yoyo戴回帽繼續划，兩公婆非常合拍。
自拍完一輪，蒙嘉慧戴回帽繼續划，兩公婆非常合拍。

蒙嘉慧貼地生活

遇到個啱key的終身伴侶，自然愈來愈恩愛，雖然46歲蒙嘉慧被指拍劇出鏡歲月催人，老了又肥了，但她從來不介意亦崇尚自然，早前本刊記者見她與鄭伊健到筲箕灣貼地食魚蛋粉，不施脂粉的蒙嘉慧一身運動裝，不修飾地展露臉上的皺紋，鄭伊健就是愛她的自然不造作。

這日蒙嘉慧一身運動裝好 causal，離開食店時與老闆傾咗一陣，幸福雙下巴現晒形，身形亦好健碩。
這日蒙嘉慧一身運動裝好 causal，離開食店時與老闆傾咗一陣，幸福雙下巴現晒形，身形亦好健碩。
崇尚自然美的 Yoyo，平時甚少化妝，所以皮膚狀況非常好，係眼角魚尾紋多咗少少啫！
崇尚自然美的蒙嘉慧，平時甚少化妝，所以皮膚狀況非常好，係眼角魚尾紋多咗少少啫！
Yoyo先行去攞車，揸住伊健送嘅小型 Jeep駛出停車場，再去食店門口等老公食飽飽上車。
蒙嘉慧先行去攞車，揸住鄭伊健送嘅小型 Jeep駛出停車場，再去食店門口等老公食飽飽上車。
伊健與Yoyo雖然身家億億聲，但他們最愛幫襯平民食店，這日去筲箕灣食出名的魚蛋粉，泊好車後過馬路，伊健先拖後扶Yoyo，體貼入微。
鄭伊健與蒙嘉慧雖然身家億億聲，但他們最愛幫襯平民食店，這日去筲箕灣食出名的魚蛋粉，泊好車後過馬路，鄭伊健先拖後扶蒙嘉慧，體貼入微。

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