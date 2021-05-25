蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處 去年獲鄭伊健打本開日本房地產公司

蒙嘉慧和鄭伊健熱愛日本文化，疫情前已在日本福岡買樓及短住。去年蒙嘉慧獲老公打本七位數開設日本房地產公司，蒙嘉慧派印有「CEO Mung」卡片，又為公司的網頁拍片，不過近日公司網頁卻貼出多袋塞爆紅白藍袋相片，連公司招牌都拆下，網民紛紛追問是否結束營業，蒙嘉慧對「執包袱」親自回覆﹗

撰文：東方新地 | 圖片、蒙嘉慧IG及FB圖片、感受福岡-八方不動產株式會社FB圖片及截圖、東方新地