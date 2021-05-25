蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處 去年獲鄭伊健打本開日本房地產公司
撰文：東方新地 | 圖片、蒙嘉慧IG及FB圖片、感受福岡-八方不動產株式會社FB圖片及截圖、東方新地
蒙嘉慧在福岡開設「八方不動產株式會社」，主要業務是物業管理、買賣、移民及升學諮詢。升呢CEO的蒙嘉慧親自為公司網頁拍片，相當落力。突然「執包袱」令網民追問是否結束營業。
蒙嘉慧結束香港辦事處
蒙嘉慧回覆時表示因疫情關係，香港區同事都留家工作，甚少返回香港辦公室，而客人在疫情期間亦習慣了網上諮詢，甚至網上約見，所以辦公室閒置久了，蒙嘉慧與拍檔決定結束香港辦事處，只供網上經營，並集中把資源放在福岡以作擴充之用，而她暫時留守在香港﹗
疫情下，蒙嘉慧透露生意並未受影響，而她留守香港亦繼續忙碌，對公司網頁設計都事事親力親為，有網民即留言「可唔可以請呢位女同事拍片介紹吓？」、「相信呢位女同事拍片一定好多生意」，而網頁管理員即回覆指呢位女同事在香港，不能為大家拍攝日本片段。
蒙嘉慧獲鄭伊健打本過百萬投資日本房地產公司
鄭伊健與蒙嘉慧結婚八年，夫婦喜好一致，有晒默契唔生B享受二人世界，曾公開自嘲坐唔定屋企有蟻咬的蒙嘉慧，唔止有戲癮未有息影計劃，仲有一顆事業心，愛妻號鄭伊健亦好支持。雖然鄭伊健與蒙嘉慧受疫情影響要把移居日本的大計押後，但生意可以照做，熱愛日本生活與文化的蒙嘉慧，獲伊健打本過百萬，與友人在日本福岡合資房地產公司，主打物業管理、移民及升學等一條龍服務。升呢做CEO的蒙嘉慧最近不時親自出馬，出鏡拍片為公司做生招牌。
蒙嘉慧事業心仍在
蒙嘉慧（Yoyo）自2013年約滿無綫後，久未亮相電視螢幕，去年她再參與邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》演出，表示仍有戲癮，有合適的劇本會繼續拍戲，表面上只享受生活與慢活的蒙嘉慧，但在事業上仍有團火，去年更在日本福岡開始投資房地產公司，不過蒙嘉慧一直低調行事，早前才被發現已升呢做「CEO」。
蒙嘉慧睇好當地樓市
農曆年期間蒙嘉慧向友人送上新年賀禮時，順道廣發卡片，宣布以老闆娘身份在日本福岡經營房地產，以及發展專為港人而設的移民顧問服務。有指蒙嘉慧與鄭伊健一直嚮往日本生活，並早已於當地置業，據知蒙嘉慧其實甚有生意頭腦，而且一早已睇好福岡樓市前景，加上她與鄭伊健在當地已有幾間屋收租，又認識了不少住在當地的香港人，搭通天地線後蒙嘉慧決心大展拳腳。據知鄭伊健對於蒙嘉慧創業也瞓身支持，豪擲7位數字打本給她盡情發揮。
蒙嘉慧低調做老闆娘
蒙嘉慧與友人投資的房地產公司去年開始營運，即使受疫情影響，生意尚算不俗。根據Yoyo公司的網上專頁顯示，公司主打福岡生意，在福岡及香港都有辦公室，除了樓盤介紹外，亦有講解當地文化、物業管理、升學及移民事宜，並指明公司乃日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」會員及領有日本不動產牌照，為有意在當地投資及置業的人士提供專業意見，為免言語不通，更會安排全程廣東話溝通。
鄭伊健與 Yoyo最愛遊日本，近年更買了不少物業，福岡是他們最常逗留的地方，有指每次短住都以月計。一直低調的蒙嘉慧，在公司的網上專頁最初只以老闆友人身份現身，不過近月她不時現身專頁為公司造勢，除分享由福岡空運來港的美食外，又拍片訪問移居當地的友人分享生活趣事，老闆娘已變成生招牌。有傳媒聯絡上蒙嘉慧，她直認睇中福岡的房地產前景，全因當地是她最喜愛的旅遊地方，並相信福岡會有好好的發展潛力，請大家多多關注和支持。除了做生意，蒙嘉慧與鄭伊健過去基本上一年間來來回回約有一半時間留在福岡，故不時被旅客拍下蹤影，不過現在因疫情冇得飛，蒙嘉慧話自己思鄉病發作，唔知幾時先痊癒呢？
鄭伊健、蒙嘉慧鎖定移居福岡
鄭伊健與蒙嘉慧拍拖七年結婚八年，過了兩個七年之癢反而愈愛愈恩愛，二人有共識不生育，享受二人世界想做就去做，身為日本達人的鄭伊健早年已在福岡置業，與蒙嘉慧一年飛日本幾次，每次都逗留三個月，與半移居無分別。去年初鄭伊健與蒙嘉慧在日本慶祝結婚七周年，更被影到在福岡街頭踩單車，不過由於疫情爆發，二人被迫提前返港。
據知情者透露：「伊健喺日本有唔少物業，仲分布喺唔同地方，不過佢哋最鍾意就係福岡，香港人去日本唔使簽證，每次可以居留90日，只要唔使開工，佢哋差唔多每次都去到盡，唔係普通旅行咁簡單，當咗係另一個家喇！伊健係有計劃退休後長居日本，不過早前Yoyo好似想出番嚟拍嘢，去年《飛虎》出街後亦好多人關注同埋搵Yoyo合作，伊健亦好支持，佢覺得Yoyo對演戲仲好有熱誠，鼓勵老婆鍾意就去做，唯一條件係唔可以有太激嘅動作場面，因為Yoyo之前滑雪受傷，早年因為工作又五勞七傷，佢哋有晒共識等大家都想完全退休息影，先至搬去日本住。」
鄭伊健蒙嘉慧志同道合
相處十五年來，鄭伊健和蒙嘉慧都與世無爭而且喜好一致，他們同樣喜歡做戶外活動，去年蒙嘉慧更在IG上載與伊健甜蜜出海划直立板的短片，據知二人瘋狂愛上海上活動，更計劃買獨木舟。
蒙嘉慧貼地生活
遇到個啱key的終身伴侶，自然愈來愈恩愛，雖然46歲蒙嘉慧被指拍劇出鏡歲月催人，老了又肥了，但她從來不介意亦崇尚自然，早前本刊記者見她與鄭伊健到筲箕灣貼地食魚蛋粉，不施脂粉的蒙嘉慧一身運動裝，不修飾地展露臉上的皺紋，鄭伊健就是愛她的自然不造作。