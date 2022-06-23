鄭伊健台灣拍劇 太太蒙嘉慧赴日冇王管發福 收老公運動橡筋有所暗示

蒙嘉慧與老公鄭伊健都是日本之友，熱愛日本的程度除了在當地買屋短住，仲計劃移民。蒙嘉慧獲老公鄭伊健打本七位數到日本福岡開設房地產公司，可惜近年因疫情關係未能飛日本，月前日本放寛入境措施，蒙嘉慧即飛福岡睇住盤生意，鄭伊健就去台灣拍劇。夫妻各有各生活，蒙嘉慧冇王管日日大魚大肉，結果身形愈見豐滿，早前她收到鄭伊健寄來的運動橡筋，老公心意蒙嘉慧收到晒，仲唔快啲做運動！