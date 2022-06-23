鄭伊健台灣拍劇 太太蒙嘉慧赴日冇王管發福 收老公運動橡筋有所暗示
蒙嘉慧返鄉下睇住盤生意
48歲的蒙嘉慧早前被房地產公司同事出賣，爆料指她的日語能力考試「肥佬」，還笑指公司業務可以交給他們，請她專心學好日語﹗不過在公在私都掂掛住日本的蒙嘉慧，生意當然不假手於人，早前在社交網公布人已在福岡﹗日前蒙嘉慧拍片介紹福崗的公園，身穿黑色背心與長褲的她以素顏亮相，片中見她躺在大樹下，四周全是綠油油的草坪與樹木，相當寫意。不過蒙嘉慧對著鏡頭大叫：「我唔想再同啲唔識踩單車嘅同事去公園呀！」蒙嘉慧在草地上散步，因天氣太熱邊走一邊撥扇，可見在日本生活的她好食好住，身形亦起了變化。
蒙嘉慧冇王管食不停
翻看蒙嘉慧最近在社交網出po，照片都是離不開食物，可見她平時飲食不太節制，更不時親自下廚烹調自己喜歡菜色，非常隨心，不過她都意識到再食落去唔係辦法，不時會留言自我提醒。
蒙嘉慧平時食啲乜
鄭伊健寄包裹下運動令
知蒙嘉慧者莫伊健也，老婆在日本放蹤愈來愈幸福，鄭伊健好有心，在台灣寄了一個大包裹去福崗，蒙嘉慧更公開表示老公送的兩條運動用的橡筋，應該是想她做運動，佢仲用了幾個喊樣Emoji埋怨伊健唔識做，其實可以選擇買其他零食畀佢，夫婦二人隔空打情罵俏，不少網民都留言話好閃。
蒙嘉慧 福岡步行返公司要請教google大神
蒙嘉慧過去大半年幾乎絕跡於社交網，最近終於蒲頭透露正在隔離中，大家留言問她人在哪裡，她只回覆：「你鄉下」、「以前同你嚟過嘅地方﹗」之後終於揭盅，貼出步行前往其房地產公司「八方不動產株式會社」的路線圖，並留言：「終於要返工，但返自己公司要求google大神係乜嘢玩法#我真係好鍾意返工#我唔會入會計部㗎」，網民即笑佢返公司條路都唔識行，又問佢請唔請地產經紀，蒙嘉慧即回覆：「請㗎﹗」又有網民問：「我喺箱崎買咗個單位，嗰區係咪其實好一般？」蒙嘉慧即回覆：「福岡邊度都好」果然當福岡是第二個家。
日本入境政策近月開始逐步放寬，3月起部分地區包括香港，打齊3針可免除隔離（若未打齊3針需接受隔離3日，第三日檢測並呈陰性可結束隔離），但只限商務、留學生、技能實習生及有長期逼留資格人士。而即使符合以上條件，入境者必須需要有在日人士作擔保證明﹗相信蒙嘉慧以商務身份前往日本﹗
蒙嘉慧食完早餐就開工，身為老闆娘打扮都係咁樸素﹗（圖片來源：[email protected]蒙嘉慧）
伊健身在台灣拍劇
早前傳鄭伊健放棄內地巿場，低調到台灣開工，接拍「華燈班底」導演蘇文聖的懸疑推理劇《百萬人的推理》，但低調的鄭伊健一直未有公開消息。到近日終於見到他的真人，現身開鏡拜神儀式成為全場焦點！
鄭伊健挑戰新鮮角色拍燒腦推理劇
今次原來係鄭伊健首次長時間留於台灣拍劇，據台灣報導鄭伊健於《百萬人推理》劇中形象非常新觧，別具挑戰性！劇集係懸疑推理劇，查閱「網紅殺人事件」，非常燒腦，考驗觀眾推理邏輯，仲指出鄭伊健一收到劇本就即刻答應出演，原來伊健都係推理劇迷，唔怪之得吸引到鄭伊健「棄game」赴台！
蒙嘉慧受疫情影響結束香港辦事處
蒙嘉慧和鄭伊健熱愛日本文化，疫情前已在日本福岡買樓及短住。2020年蒙嘉慧獲老公打本七位數開設日本房地產公司，蒙嘉慧派印有「CEO Mung」卡片，又為公司的網頁拍片，不過去年5月，公司網頁卻貼出多袋塞爆紅白藍袋相片，連公司招牌都拆下，網民紛紛追問是否結束營業，蒙嘉慧對「執包袱」親自回覆﹗
2020年獲鄭伊健打本開日本房地產公司
蒙嘉慧在福岡開設「八方不動產株式會社」，主要業務是物業管理、買賣、移民及升學諮詢。升呢CEO的蒙嘉慧親自為公司網頁拍片，相當落力。突然「執包袱」令網民追問是否結束營業。
蒙嘉慧結束香港辦事處
蒙嘉慧回覆時表示因疫情關係，香港區同事都留家工作，甚少返回香港辦公室，而客人在疫情期間亦習慣了網上諮詢，甚至網上約見，所以辦公室閒置久了，蒙嘉慧與拍檔決定結束香港辦事處，只供網上經營，並集中把資源放在福岡以作擴充之用﹗
疫情下，蒙嘉慧透露生意並未受影響，而她過去留守香港時亦繼續忙碌，對公司網頁設計都事事親力親為，有網民即留言「可唔可以請呢位女同事拍片介紹吓？」、「相信呢位女同事拍片一定好多生意」，而網頁管理員即回覆指呢位女同事因身在香港，不能為大家拍攝日本片段。
蒙嘉慧事業心仍在
蒙嘉慧（Yoyo）自2013年約滿無綫後，久未亮相電視螢幕，其後曾參與邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》演出，表示仍有戲癮，有合適的劇本會繼續拍戲，表面上只享受生活與慢活的蒙嘉慧，但在事業上仍有團火，2020年更在日本福岡開始投資房地產公司，不過蒙嘉慧一直低調行事，早前才被發現已升呢做「CEO」。
蒙嘉慧睇好當地樓市
農曆年期間蒙嘉慧向友人送上新年賀禮時，順道廣發卡片，宣布以老闆娘身份在日本福岡經營房地產，以及發展專為港人而設的移民顧問服務。有指蒙嘉慧與鄭伊健一直嚮往日本生活，並早已於當地置業，據知蒙嘉慧其實甚有生意頭腦，而且一早已睇好福岡樓市前景，加上她與鄭伊健在當地已有幾間屋收租，又認識了不少住在當地的香港人，搭通天地線後蒙嘉慧決心大展拳腳。據知鄭伊健對於蒙嘉慧創業也瞓身支持，豪擲7位數字打本給她盡情發揮。
蒙嘉慧貼地生活
遇到個啱key的終身伴侶，自然愈來愈恩愛，雖然蒙嘉慧被指之前拍劇出鏡歲月催人，但她從來不介意亦崇尚自然，早前本刊記者曾見她與鄭伊健到筲箕灣貼地食魚蛋粉，不施脂粉的蒙嘉慧一身運動裝，不修飾地展露臉上的皺紋，鄭伊健就是愛她的自然不造作。
讀者留言