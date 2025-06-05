蒼井空婚後首度來港舉行粉絲見面會 票價公開$680可以做啲咩？
蒼井空 將會同粉絲一對一合照
這次活動分為粉絲見面會及Music Party兩個部份，大會特別表示為了讓活動焦點更集中於粉絲互動上，蒼井空在見面會及Music Party中，將不會有任何表演或演說環節。其中《蒼老師是我們的》粉絲見面會將於當日下午4時正開始，票價 $680（含一杯酒精/無酒精飲品），內容包括一對一合照、海報簽名及握手。
而J-Pop Music Party則於當日晚上10時30分開始，票價 $480（含一支200mL MOET），蒼井空將作為嘉賓出席。大會在這兩項活動介紹下寫著：「零距離互動✨與蒼老師合影留念、互動遊戲，入夜後更引爆J-Pop Music Party！」其中互動遊戲的內容令人十分好奇。
新大富豪全新面貌
大富豪夜總會自2012年結業後沉寂多年，直至2023年11月獲財團注資，進行全面翻新，改名為「大富豪BBG SPACE」（大富豪BIG BOSS GENERATION）重新開幕。這次重開耗時近18個月，斥資1億港元，將大富豪夜總會轉型為「多功能娛樂場所」，主要用作舉辦活動，及作酒吧用途，但不會再有女公關。
蒼井空將現身大富豪夜總會開幕儀式
據悉蒼井空將於6月14日（星期六）出席《大富豪 BIG BOSS GENERATION》開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。大富豪夜總會自2012年結業後沉寂多年，直至2023年11月獲財團注資，進行全面翻新。這次重開耗時近18個月，斥資1億港元，打造多功能娛樂設施，目標成為香港具國際級數的新地標，並希望吸引更多外地旅客來港遊玩，同時鼓勵本地市民留港消費，振興香港夜生活經濟。
蒼井空去年曾爆健康出問題需入院做手術
蒼井空自退役後，專注相夫教子，昔日性感形象亦大轉變為溫柔的母親角色。不過蒼井空去年曾自爆因健康問題入院，並接受卵巢囊腫切除手術，健康狀況一度令外界擔憂。幸好，她現已康復，並以全新姿態準備來港，參與這場盛大的開幕活動，展現她依然活躍於公眾視野的魅力。
蒼井空參演港產片打開知名度
蒼井空與香港其實頗有淵源，2010年佢曾與香港歌手兼演員Juno麥浚龍合作，參演港產片《復仇者之死》，飾演一名弱智少女，成功在香港打開知名度。這次來港，不僅是她婚後首次公開露面，也讓不少香港影迷回想起她在電影中的精彩演出。