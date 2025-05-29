44歲蒼井空下月到港出席夜總會開幕儀式 引退14年最新近況曝光

44歲日本前AV天后蒼井空多年來擁極高人氣，不過佢於2011年宣布引退，隨後後於2018年元旦閃嫁DJ NON，並於翌年剖腹誕下一對雙胞胎男孩。據報多年沒有來港嘅蒼井空，將於下月現身重新開幕的尖東大富豪夜總會，出席開幕儀式及擔任剪綵嘉賓，消息一出即引起唔少網民關注！