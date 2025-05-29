44歲蒼井空下月到港出席夜總會開幕儀式 引退14年最新近況曝光
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44歲日本前AV天后蒼井空多年來擁極高人氣，不過佢於2011年宣布引退，隨後後於2018年元旦閃嫁DJ NON，並於翌年剖腹誕下一對雙胞胎男孩。據報多年沒有來港嘅蒼井空，將於下月現身重新開幕的尖東大富豪夜總會，出席開幕儀式及擔任剪綵嘉賓，消息一出即引起唔少網民關注！
蒼井空將現身大富豪夜總會開幕儀式
據悉蒼井空將於6月14日（星期六）出席《大富豪 BIG BOSS GENERATION》開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。大富豪夜總會自2012年結業後沉寂多年，直至2023年11月獲財團注資，進行全面翻新。這次重開耗時近18個月，斥資1億港元，打造多功能娛樂設施，目標成為香港具國際級數的新地標，並希望吸引更多外地旅客來港遊玩，同時鼓勵本地市民留港消費，振興香港夜生活經濟。
蒼井空去年曾爆健康出問題需入院做手術
蒼井空自退役後，專注相夫教子，昔日性感形象亦大轉變為溫柔的母親角色。不過蒼井空去年曾自爆因健康問題入院，並接受卵巢囊腫切除手術，健康狀況一度令外界擔憂。幸好，她現已康復，並以全新姿態準備來港，參與這場盛大的開幕活動，展現她依然活躍於公眾視野的魅力。
蒼井空參演港產片打開知名度
蒼井空與香港其實頗有淵源，2010年佢曾與香港歌手兼演員Juno麥浚龍合作，參演港產片《復仇者之死》，飾演一名弱智少女，成功在香港打開知名度。這次來港，不僅是她婚後首次公開露面，也讓不少香港影迷回想起她在電影中的精彩演出。
撰文：東方新地圖片來源：ig@aoi_sola、新傳媒圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期