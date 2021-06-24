蒼井空自爆年齡報細數：「騙了大家19年」 首次公開真實姓名及歲數 網友：不管幾歲都可愛
日本女星蒼井空早在下2018年時就已下嫁DJ NON，翌年更誕下一對雙胞胎兒子，從此相夫教子，並努力經營其社交網及YouTube頻道，而在本月22日時，蒼井空竟上載一條名為「【謝罪】蒼井そら実は年齢を偽っていました」的道歉片，原來她自爆入行19年來，有件事一直都欺騙著大家。
編輯：東方新地｜圖片及影片來源：蒼井空YouTube頻道｜原文：新Monday
蒼井空自爆報細數 向公眾拍片道歉
日本女星蒼井空入行19年，曾涉獵不同的範疇，從而為人所認識，直至2018年時，她下嫁DJ NON，並誕下一對雙胞胎兒子，就逐漸淡出幕前，努力經營其社交網及YouTube頻道。
蒼井空拍片親自道歉
直至本月22日時，蒼井空上載一條名為「【謝罪】蒼井そら実は年齢を偽っていました」的片段，蒼井空片段播放不久就已向鏡頭鞠躬道歉，並大爆自己入行19年來都是報細數，蒼井空表示：「官方資料上寫的出生年月日為1983年11月11日，全因初入行時，公司問她的生日日期希望是在哪一天，當時就發現原來這都可以造假，所以自己當時就報了初戀男友的生日。」
及後，蒼井空又再提到：「雖然一開始時會有罪惡感，之後出道就已認定自己的生日11月11日。但自己的真實的出生日期為1981年4月26日，今年已40歲。」
蒼井空展示駕照 公開真實名字
在影片中段，蒼井空更一度公開自己的駕駛執照，從其的駕駛執照看到，蒼井空原名為「純子」，出生地是神奈川的鄉下，而非東京，首度公開其真實的名字。
網友沒有指責反表示：可以理解
蒼井空這條道歉影片長約9分多，出片至今約逾6千人看過，有不少網友看後都有留言表示：「不管幾歲都一樣可愛」、「可以理解」、「年紀對女生來說是很重要的吧」、「40歲長成這樣也太犯規了！」
https://youtu.be/cFTpLVKfaFw