蒼井空自爆年齡報細數：「騙了大家19年」 首次公開真實姓名及歲數 網友：不管幾歲都可愛

日本女星蒼井空早在下2018年時就已下嫁DJ NON，翌年更誕下一對雙胞胎兒子，從此相夫教子，並努力經營其社交網及YouTube頻道，而在本月22日時，蒼井空竟上載一條名為「【謝罪】蒼井そら実は年齢を偽っていました」的道歉片，原來她自爆入行19年來，有件事一直都欺騙著大家。

編輯：東方新地｜圖片及影片來源：蒼井空YouTube頻道｜原文：新Monday