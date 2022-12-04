41歲蒼井空拍黃明志MV 大玩制服誘惑

馬來西亞歌手黃明志昨日（3號）公開新曲MV《別人的老婆》，他以錯的時間遇上對的人為主題，邀請前著名AV女優蒼井空扮演老師並合作歌曲。MV中有大量日劇會出現的場景，黃明志更自肥找來三個AV女優扮演學生和她們有近距離的接觸。