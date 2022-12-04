41歲蒼井空拍黃明志MV 大玩制服誘惑
黃明志憑歌寄意剖白男孩心聲
《別人的老婆》的制作組特意從馬來西亞飛到日本拍攝，並且結合不同國藉的制作成員組成跨國團隊。黃明志特意找不同的著名日劇場面如東京街頭、醫院等作為拍攝場面。黃明志和蒼井空上演一場師生、護士病人的愛情故事，藉此帶出很多男生錯誤時間，沒有能力照顧一個人的時候，還愛著一個人的階段，最後只能惋惜自己愛的人變成了「別人的老婆」。
蒼井空再度扮老師與3個AV女優合作
蒼井空對於這次的拍攝表示非常開心，再度扮演老師令她經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。她續說其中一場拍結婚照的場景中令自己不禁懷念起在她的婚禮，因為婚禮是夏威夷舉辦，當時疫情剛開始爆發，而這次的拍攝則令蒼井空再度回憶起，表示希望可以再次出國玩。
劇中也特別設立了一所「蒼井醫院」，黃明志笑稱，只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。女神蒼井空亦特別飾演老師和護士，上演師生之間的愛情故事，非常浪漫和刺激。
黃明志大讚蒼井空專業
黃明志這次和蒼井空合作大讚蒼井空老師表現專業，她很清楚演員該做甚麼，而且作為前輩的蒼井空還是非常虛心，一直都很配合劇組安排的每個細節、劇情和時間。即時她因為有孩子需要照顧，但仍願意配合時間、請保母照顧小朋友。黃明志又指蒼井空表現非常符合MV中所拍的青澀感，猶如尋回了十年前的初戀。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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