蓋世寶去完盆菜宴再鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟﹗

蓋世寶當年喊住離開無綫，去年突然回巢拍攝《童你一起長大了》，被網民指食回頭草的蓋世寶，在訪問中狂噴，指當日被王祖藍邀請返去做節目，到頭來卻貨不對辦﹗蓋世寶的怨氣未消，近日在訪問中仍然有火，狠批無綫漠視員工，並以去年重辦的盆菜宴做例子，愈講愈激動﹗