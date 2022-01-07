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蓋世寶去完盆菜宴再鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟﹗

最新娛聞
撰文：東方新地

蓋世寶當年喊住離開無綫，去年突然回巢拍攝《童你一起長大了》，被網民指食回頭草的蓋世寶，在訪問中狂噴，指當日被王祖藍邀請返去做節目，到頭來卻貨不對辦﹗蓋世寶的怨氣未消，近日在訪問中仍然有火，狠批無綫漠視員工，並以去年重辦的盆菜宴做例子，愈講愈激動﹗

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_poupoupou、TVB《童你一起長大了》截圖

蓋世寶受訪時指王祖藍以「兒童節目主持人Reunion」感動到，所以回巢拍攝《童你一起長大了》，強調是僅單一合作，而且一直未有傾過酬勞，所以指並非食回頭巢或為錢跪低﹗蓋世寶指雖然拍攝時有被騙的感覺，發現原來並非所有歷屆兒童節目主持被邀上節目，雖然不情願，但基於「專業操守」才完成拍攝。鬧爆無綫後，去年12月無綫相隔三年復辦盆菜宴，蓋世寶「不計前嫌」出席﹗外界以為她「原諒」舊東家，點知蓋世寶近日受訪不滿無綫在盆菜宴的安排，一輪嘴爆seed鬧爆無綫﹗

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
蓋世寶再爆seed鬧無綫﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

蓋世寶狠批無綫漠視員工：盆菜宴枱奬唔係人人有份﹗

蓋世寶指無綫漠視員工，更以無綫去年尾復辦的盆菜宴作例子，蓋世寶指本來可凝聚大家，但卻衰在細節位，她指各員工開心出席這個聯誼活動，人人都想抽到獎，但枱獎竟然不是人人有份，只有四、五人有獎品，蓋世寶指這正正是無綫對員工無愛的表現，一家沒有愛的公司，反問員工又點會為公司打仗呢？蓋世寶指打工仔心態就是做完收工又一日，大家都係為生活啫﹗蓋世寶指無綫對員工差，自然被外界睇死，直指無綫做法好肉酸，蓋世寶勸諫無綫唔好再小圈子作業，要聽取員工意見之餘，同時要留意這個世界係點，盡早回頭是岸﹗最後蓋世寶話若然無綫再搵她幫手，唔一定拒絕，但汲取教訓，只會講金唔講心，只會向錢看﹗

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
蓋世寶離巢無綫，曾為開電視及ViuTV拍攝節目﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

網民：蓋世寶彈出彈入

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）
蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）
蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）

網民：永遠只怪人，又唔反省自己

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）

網民：Tbb係衰，你都唔好得幾多﹗

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）

網民：最冇資格話人喎

蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
（圖片來源：討論區截圖）
蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
蓋世寶熱愛跳舞﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）
蓋世寶再爆seed鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟不受尊重﹗
蓋世寶學了跳鋼管舞及椅子舞多年﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

童你一起長大了｜蓋世寶狠批貨不對辦暗指被利用 強調單次合作冇下次

蓋世寶月前回巢拍《童你一起長大了》，被網民指吃回頭草，蓋世寶強調只是單次合作﹗雖然有傳因批評無綫而收封嘴令，但未有令蓋世寶滅聲，早前接受電台訪問時，蓋世寶指當初應承是因創意官王祖藍親自邀請，但拍攝時卻不似預期，蓋世寶直指「貨不對辦」，爆seed指只是被利用作宣傳工具﹗

蓋世寶接受商台《一圈圈》訪問，被主持問到為何回巢主持《童你一起長大了》時，蓋世寶就話：「因為王祖藍親自打嚟講個節目概念係集合每一代、每一個主持返嚟，聽到咁有意思，我覺得喺嗰個台做咗咁多年兒童節目，係應該要幫手嘅﹗」不過蓋世寶正式開工後始發現「貨不對辦」﹗

蓋世寶被指食回頭草感到好無奈，強調同無綫只是單次合作﹗（圖片來源：IG@poupou_poupoupou）
蓋世寶被指食回頭草感到好無奈，強調同無綫只是單次合作﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

未有向王祖藍反映 蓋世寶：佢負責出橋之嘛﹗

蓋世寶指漸漸發覺跟最初傾洽時有出入，指當初王祖藍sell橋時表示會搵晒全部昔日主持一起，點知原來只是部分主持被邀亮相，蓋世寶話：「仲有好多好多主持冇搵返嚟，仲要跳過咗《放學ICU》，呢個就係我反晒眼嘅地方，連我離開兒童組前嘅主持都冇搵。」主持問覺得點解會咁？蓋世寶長嘆一聲：「 唉，我唔想估，講咗就好似講人是非﹗但係…（有冇向王祖藍反映？）冇，佢個角色好難做，佢負責交橋之嘛，啲人事又關佢事，我惟有盡量配合囉﹗」主持再問拍攝以來一直唔開心？蓋世寶話：「初時拍我個樣係開心㗎，拍拍吓發現原來咁㗎，點解會咁嘅，個心唔舒服 ﹗基於專業操守，都要做落去﹗」

蓋世寶接受商台梁泰來的《一圈圈》訪問。（圖片來源：《一圈圈》截圖 ）
蓋世寶接受商台梁泰來的《一圈圈》訪問。（圖片來源：《一圈圈》截圖 ）
《童你一起長大了》最後一集請來兒童節目元祖級主持Sunny哥哥以及著名填詞人鄭國江，王祖藍亦有現身﹗（圖片來源：IG@poupou_poupoupou）
《童你一起長大了》最後一集請來兒童節目元祖級主持Sunny哥哥以及著名填詞人鄭國江，王祖藍亦有現身﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

無奈被指食回頭草：我係宣傳工具啫﹗

對於網民指她食回頭草，蓋世寶大呻好慘，強調這次合作只是一次性，全因她和王祖藍在兒童節目時已認識，聽到他講解整個節目構思，蓋世寶認為很有意思所以答應﹗」問到酬勞好好？蓋世寶話大家一直冇傾過酬勞：「其實係咁嘅﹗因為要等『過塘』，我個名要等佢哋上面批核，所以應承咗之後我等消息，都冇去傾酬勞﹗」蓋世寶無奈指：「我相信搵我返去最大作用只係幫個節目宣傳， 佢應該係咁計嘅，佢哋咁識計數﹗」蓋世寶坦言經過這次不愉快經驗，將來再合作的機會相當微﹗

蓋世寶近年愛上跳舞，大玩sexy chair﹗（圖片來源：IG@poupou_poupoupou）
蓋世寶近年愛上跳舞，大玩sexy chair﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）
蓋世寶苦練鋼管舞﹗（圖片來源：IG@poupou_poupoupou）
蓋世寶苦練鋼管舞﹗（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

蓋世寶與前度同場硬晒軚

蓋世寶在《一圈圈》訪問被主持提及前度鄧健弘及以及《十兄弟》做「順風耳」的的林景弘，主持指鄧健泓話同蓋世寶「再見亦是朋友」，蓋世寶就答：「我大多數嘅前度都可以做番朋友﹗」主持又提到蓋世寶同林景弘拍拖七年，為何差一步結唔成婚？蓋世寶就話覺得結婚的感覺唔夠強烈，所以最後分手收場﹗其實蓋世寶的前度還有一位是圈中人，同樣是兒童節目主持出身的伍文生，早前亦亮相《童你一起長大了》，在節目提到婚後育有三名子女，大講仔女經，有網民指蓋世寶全程參與度極低，表現得極不自然，硬晒軚﹗相信是她指「貨不對辦」，令她「愈拍個心愈唔舒服」﹗

在第五集請來伍文生及張美妮，兩位嘉賓同譚玉瑛、黎芷珊有不少互動，唯獨同一代的主持蓋世寶表現生硬，參與度好低﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
在第五集請來伍文生及張美妮，兩位嘉賓同譚玉瑛、黎芷珊有不少互動，唯獨同一代的主持蓋世寶表現生硬，參與度好低﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
蓋世寶只發問了一個問題，全程參與度好低﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
蓋世寶只發問了一個問題，全程參與度好低﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）

蓋世寶重提兒童組被瓦解似入靈堂 不滿結束方式欠得體

42歲的蓋世寶2015年因為無綫大規模改革兒童組，迫於無奈被調離工作了18年的崗位，而最令她心灰意冷的，相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，最終在2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。直到今年，蓋世寶獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。日前蓋世寶接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史時一度哽咽。

童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解 最尾半年開工似入靈堂
蓋世寶本月初已回巢無綫主持《童你一起長大了》。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

重提被調離兒童組辛酸史

42歲的蓋世寶2015年因為無綫大規模改革兒童組，迫於無奈被調離工作了18年的崗位，而最令她心灰意冷的，相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，最終在2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。直到今年，蓋世寶獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。日前蓋世寶接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史。

童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解 最尾半年開工似入靈堂
蓋世寶日前接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）
童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解 最尾半年開工似入靈堂
蓋世寶今年獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB《童你一起長大了》截圖）

唔開心譚玉瑛姐姐離開先

蓋世寶表示當年兒童組改革雖然對她算不上是打擊，因為已是預計當中，不過提起譚玉瑛被轉型到幕後做顧問，而自己繼續留守幕前工作時，蓋世寶就一度哽咽流淚，她說：「不過冇預到係成個節目嘅人唔喺度，一直都有心理準備每次換人都可能有自已份，你憑咩留底呀？我覺得唔開心係譚玉瑛姐姐佢離開先，我唔鍾意。」

節目中蓋世寶表示最唔開心係譚玉瑛姐姐佢離開先，更一度哽咽流淚。（圖片來源：TVB《放學ICU》截圖）
節目中蓋世寶表示最唔開心係譚玉瑛姐姐佢離開先，更一度哽咽流淚。（圖片來源：TVB《放學ICU》截圖）

感覺好似入靈堂

訪問中蓋世寶表示對當年《放學ICU》的結束方式大感不滿，覺得做法不得體，她續說：「一係一齊走，一係一齊消失。做咩要前後咁，而且前後唔make sense，我留守到最後係捱，嗰半年係捱，你知我哋做節目要好開心，其實內心深處係唔開心，嗰種無奈係幾難受。我哋個廠不嬲都好嘈，後來感覺好似入靈堂咁，因為知道倒數中，其實就係強顏歡笑，嗰半年係唔開心。」

童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解 最尾半年開工似入靈堂
蓋世寶表示對當年《放學ICU》的結束方式大感不滿，感覺公司做法不得體。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

蓋世寶曾哭訴懷才不遇

蓋世寶兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」

蓋世寶
蓋世寶離開無綫後不久即轉投開電視。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）
蓋世寶
蓋世寶主持開電視的節目《蓋世尋寶》。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

當年被減底薪至7,000蚊

蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係，當中令她最心灰意冷的原因相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，離巢後蓋世寶在其中一條免費電視頻道開電視做主持，節目名叫《一曲走天涯》，主要訪問香港樂壇裡面曾經一曲成名的歌手。工作重回軌道之餘，喜歡跳舞的蓋世寶，更不時係社交平台上載性感熱舞相，心情唔錯。

蓋世寶
蓋世寶早前曾現身ViuTV的節目。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）
蓋世寶
蓋世寶更有份客串ViuTV非常受歡迎的劇集《大叔的愛》。（圖片來源：[email protected]_poupoupou）

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