蓋世寶去完盆菜宴再鬧無綫 揚言以後講金唔講心 狂吸負評：自己攞嚟﹗
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_poupoupou、TVB《童你一起長大了》截圖
蓋世寶受訪時指王祖藍以「兒童節目主持人Reunion」感動到，所以回巢拍攝《童你一起長大了》，強調是僅單一合作，而且一直未有傾過酬勞，所以指並非食回頭巢或為錢跪低﹗蓋世寶指雖然拍攝時有被騙的感覺，發現原來並非所有歷屆兒童節目主持被邀上節目，雖然不情願，但基於「專業操守」才完成拍攝。鬧爆無綫後，去年12月無綫相隔三年復辦盆菜宴，蓋世寶「不計前嫌」出席﹗外界以為她「原諒」舊東家，點知蓋世寶近日受訪不滿無綫在盆菜宴的安排，一輪嘴爆seed鬧爆無綫﹗
蓋世寶狠批無綫漠視員工：盆菜宴枱奬唔係人人有份﹗
蓋世寶指無綫漠視員工，更以無綫去年尾復辦的盆菜宴作例子，蓋世寶指本來可凝聚大家，但卻衰在細節位，她指各員工開心出席這個聯誼活動，人人都想抽到獎，但枱獎竟然不是人人有份，只有四、五人有獎品，蓋世寶指這正正是無綫對員工無愛的表現，一家沒有愛的公司，反問員工又點會為公司打仗呢？蓋世寶指打工仔心態就是做完收工又一日，大家都係為生活啫﹗蓋世寶指無綫對員工差，自然被外界睇死，直指無綫做法好肉酸，蓋世寶勸諫無綫唔好再小圈子作業，要聽取員工意見之餘，同時要留意這個世界係點，盡早回頭是岸﹗最後蓋世寶話若然無綫再搵她幫手，唔一定拒絕，但汲取教訓，只會講金唔講心，只會向錢看﹗
網民：蓋世寶彈出彈入
網民：永遠只怪人，又唔反省自己
網民：Tbb係衰，你都唔好得幾多﹗
網民：最冇資格話人喎
童你一起長大了｜蓋世寶狠批貨不對辦暗指被利用 強調單次合作冇下次
蓋世寶月前回巢拍《童你一起長大了》，被網民指吃回頭草，蓋世寶強調只是單次合作﹗雖然有傳因批評無綫而收封嘴令，但未有令蓋世寶滅聲，早前接受電台訪問時，蓋世寶指當初應承是因創意官王祖藍親自邀請，但拍攝時卻不似預期，蓋世寶直指「貨不對辦」，爆seed指只是被利用作宣傳工具﹗
蓋世寶接受商台《一圈圈》訪問，被主持問到為何回巢主持《童你一起長大了》時，蓋世寶就話：「因為王祖藍親自打嚟講個節目概念係集合每一代、每一個主持返嚟，聽到咁有意思，我覺得喺嗰個台做咗咁多年兒童節目，係應該要幫手嘅﹗」不過蓋世寶正式開工後始發現「貨不對辦」﹗
未有向王祖藍反映 蓋世寶：佢負責出橋之嘛﹗
蓋世寶指漸漸發覺跟最初傾洽時有出入，指當初王祖藍sell橋時表示會搵晒全部昔日主持一起，點知原來只是部分主持被邀亮相，蓋世寶話：「仲有好多好多主持冇搵返嚟，仲要跳過咗《放學ICU》，呢個就係我反晒眼嘅地方，連我離開兒童組前嘅主持都冇搵。」主持問覺得點解會咁？蓋世寶長嘆一聲：「 唉，我唔想估，講咗就好似講人是非﹗但係…（有冇向王祖藍反映？）冇，佢個角色好難做，佢負責交橋之嘛，啲人事又關佢事，我惟有盡量配合囉﹗」主持再問拍攝以來一直唔開心？蓋世寶話：「初時拍我個樣係開心㗎，拍拍吓發現原來咁㗎，點解會咁嘅，個心唔舒服 ﹗基於專業操守，都要做落去﹗」
無奈被指食回頭草：我係宣傳工具啫﹗
對於網民指她食回頭草，蓋世寶大呻好慘，強調這次合作只是一次性，全因她和王祖藍在兒童節目時已認識，聽到他講解整個節目構思，蓋世寶認為很有意思所以答應﹗」問到酬勞好好？蓋世寶話大家一直冇傾過酬勞：「其實係咁嘅﹗因為要等『過塘』，我個名要等佢哋上面批核，所以應承咗之後我等消息，都冇去傾酬勞﹗」蓋世寶無奈指：「我相信搵我返去最大作用只係幫個節目宣傳， 佢應該係咁計嘅，佢哋咁識計數﹗」蓋世寶坦言經過這次不愉快經驗，將來再合作的機會相當微﹗
蓋世寶與前度同場硬晒軚
蓋世寶在《一圈圈》訪問被主持提及前度鄧健弘及以及《十兄弟》做「順風耳」的的林景弘，主持指鄧健泓話同蓋世寶「再見亦是朋友」，蓋世寶就答：「我大多數嘅前度都可以做番朋友﹗」主持又提到蓋世寶同林景弘拍拖七年，為何差一步結唔成婚？蓋世寶就話覺得結婚的感覺唔夠強烈，所以最後分手收場﹗其實蓋世寶的前度還有一位是圈中人，同樣是兒童節目主持出身的伍文生，早前亦亮相《童你一起長大了》，在節目提到婚後育有三名子女，大講仔女經，有網民指蓋世寶全程參與度極低，表現得極不自然，硬晒軚﹗相信是她指「貨不對辦」，令她「愈拍個心愈唔舒服」﹗
蓋世寶重提兒童組被瓦解似入靈堂 不滿結束方式欠得體
42歲的蓋世寶2015年因為無綫大規模改革兒童組，迫於無奈被調離工作了18年的崗位，而最令她心灰意冷的，相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，最終在2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。直到今年，蓋世寶獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。日前蓋世寶接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史時一度哽咽。
重提被調離兒童組辛酸史
42歲的蓋世寶2015年因為無綫大規模改革兒童組，迫於無奈被調離工作了18年的崗位，而最令她心灰意冷的，相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，最終在2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。直到今年，蓋世寶獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。日前蓋世寶接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史。
唔開心譚玉瑛姐姐離開先
蓋世寶表示當年兒童組改革雖然對她算不上是打擊，因為已是預計當中，不過提起譚玉瑛被轉型到幕後做顧問，而自己繼續留守幕前工作時，蓋世寶就一度哽咽流淚，她說：「不過冇預到係成個節目嘅人唔喺度，一直都有心理準備每次換人都可能有自已份，你憑咩留底呀？我覺得唔開心係譚玉瑛姐姐佢離開先，我唔鍾意。」
感覺好似入靈堂
訪問中蓋世寶表示對當年《放學ICU》的結束方式大感不滿，覺得做法不得體，她續說：「一係一齊走，一係一齊消失。做咩要前後咁，而且前後唔make sense，我留守到最後係捱，嗰半年係捱，你知我哋做節目要好開心，其實內心深處係唔開心，嗰種無奈係幾難受。我哋個廠不嬲都好嘈，後來感覺好似入靈堂咁，因為知道倒數中，其實就係強顏歡笑，嗰半年係唔開心。」
蓋世寶曾哭訴懷才不遇
蓋世寶兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」
當年被減底薪至7,000蚊
蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係，當中令她最心灰意冷的原因相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，離巢後蓋世寶在其中一條免費電視頻道開電視做主持，節目名叫《一曲走天涯》，主要訪問香港樂壇裡面曾經一曲成名的歌手。工作重回軌道之餘，喜歡跳舞的蓋世寶，更不時係社交平台上載性感熱舞相，心情唔錯。