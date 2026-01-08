前TVB主持人設崩壞！冒認蓋鳴暉成網民童年陰影 與1女星不和傳聞再被翻炒
蓋世寶海洋公園冒認蓋鳴暉玩弄小粉絲
事件源於一名網民在Threads分享的童年回憶，他寫道：「小學嘅時候佢海洋公園見到佢，跟住我好開心咁樣跑上前話『你係咪蓋世寶姐姐呀？』，跟住佢串XX同我講話佢係蓋鳴暉，之後仲同唔知助手定朋友對望喺度笑，跟住我好失落咁樣行返去媽咪身邊講話佢話『佢係蓋鳴暉』，我阿媽勁嬲！我大個諗返起都好嬲！」這個看似簡單的偶遇經歷，卻暴露了蓋世寶對待小粉絲的真實態度，令人震驚。
錄影現場嘲笑小朋友膚色引眾怒
更令人髮指的是，有網民爆料稱小時候參加《至Net小人類》錄影時，親眼目睹蓋世寶的惡劣行為。該網民指控：「蓋世寶帶頭笑我老best皮膚黑問佢係咪非洲嚟，仲連埋其他小朋友、主持同參加者一齊笑，我老best返到屋企即刻喊住打畀我，自此之後我除咗卡通片之外，唔再睇《至Net小人類》任何環節。」這種在鏡頭前帶頭霸凌小朋友的行為，完全顛覆了她在螢光幕前的親和形象，令人不寒而慄。
街頭偶遇黑面反白眼態度惡劣
除了上述兩宗嚴重事件外，還有網民分享在街上偶遇蓋世寶時的不愉快經歷。有人指她在公眾場合「黑面」兼「反白眼」，態度極不友善，與電視上溫柔親切的Lulu姐姐形象形成強烈對比。這些負面經歷不斷累積，令不少80、90後的美好童年回憶蒙上陰影，網民紛紛表示「原來唔係得我一個有呢種經歷」。
少數網民力撐蓋世寶已修心養性
在眾多負評中，亦有少數網民為蓋世寶辯護。有人表示數年前在博物館活動見過她，大讚蓋世寶「好nice」，對小朋友都很有耐性，猜測她可能已經修心養性，改變了以往的態度。然而這些正面評價在鋪天蓋地的負面經歷分享中顯得微不足道，未能扭轉網民對她的整體印象。
蓋世寶與譚玉瑛不和傳聞再被翻炒
這次人設崩壞事件，亦讓蓋世寶的舊聞再次被網民翻炒。她與兒童節目「大師姐」譚玉瑛傳不和的說法流傳多年，有網民在此次討論中重提，指在譚玉瑛主持兒童節目的最後一集中，蓋世寶表現刻薄，令兩人不和的傳聞更添神秘色彩。雖然兩人曾在公開場合同框，試圖粉碎不和傳言，但網民對此仍存疑慮。
47歲蓋世寶離巢後事業感情雙失意
蓋世寶於1996年加入TVB，主持過《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》等多代兒童節目，是陪伴不少80、90後成長的重要人物。然而在兒童組服務逾20年後，她於2019年宣布離巢。離開TVB後，她曾在不同電視台亮相作多方面嘗試，但演藝事業未見太大起色。感情生活方面，現年47歲的她早年曾認愛鄧健泓、林遠迎等，近年受訪透露單身多年，更一度被封為「盛女」。
網民熱議蓋世寶有否回應爭議
對於突然成為熱門話題，有網民將相關帖文截圖轉發給蓋世寶本人，大家都關心她會否就這些指控作出回應。截至目前，蓋世寶本人尚未就此事公開發聲，網民紛紛留言「等佢回應」、「睇下佢點解釋」。這場由童年回憶引發的網絡風暴，不僅徹底改寫了蓋世寶在公眾心中的形象，更讓人反思螢光幕前後的巨大落差。
蓋世寶曬黑近照曝光 被指黑到似古天樂
在2019年離開無線之後，一直沒有新搞作的蓋世寶，近日早社交平台上上傳了一張最新近照。照片中可見她曬得一身古銅色的健康膚色，與以前兒童節目主持的形象徹然不同。可是大部分網民都被蓋世寶的新膚色嚇親，不少網民更留言調侃道：「黑過黑人了」、「仲黑過古天樂」、「又扮Maria」！
蓋世寶6字神回應 反令網民一頭霧水
對於網民的留言，蓋世寶堅持自己的皮膚「其實冇咁黑㗎」，回應表示只是周邊燈光的問題令自己的皮膚看起來比較黝黑而已。
19年離巢後形象180度轉變
在2019年正式結束與TVB 24年賓主關係的蓋世寶，曾在訪問中表示自己對兒童節目「完全沒興趣」。蓋世寶表示其實自己熱愛跳舞，最近更開始挑戰跳性感椅子舞和鋼管舞等性感舞蹈，與當年可愛清純的「Lulu姐姐」形象大相逕庭！
離巢後曾批評無線漠視員工
蓋世寶在離巢後亦曾狠批無綫漠視員工，更以無綫去年尾復辦的盆菜宴作例子，蓋世寶指本來可凝聚大家，但卻衰在細節位，她指各員工開心出席這個聯誼活動，人人都想抽到獎，但枱獎竟然不是人人有份，只有四、五人有獎品，蓋世寶指這正正是無綫對員工無愛的表現，一家沒有愛的公司，反問員工又點會為公司打仗呢？蓋世寶指打工仔心態就是做完收工又一日，大家都係為生活啫﹗蓋世寶指無綫對員工差，自然被外界睇死，直指無綫做法好肉酸，蓋世寶勸諫無綫唔好再小圈子作業，要聽取員工意見之餘，同時要留意這個世界係點，盡早回頭是岸﹗最後蓋世寶話若然無綫再搵她幫手，唔一定拒絕，但汲取教訓，只會講金唔講心，只會向錢看﹗
網民狠批蓋世寶「彈出彈入」
蓋世寶拍《童你一起長大了》暗指被利用
不但被網民批評「彈出彈入」，當蓋世寶回巢拍《童你一起長大了》的時候，亦曾經被網民指吃回頭草，蓋世寶對此強調只是單次合作﹗雖然有傳因批評無綫而收封嘴令，但未有令蓋世寶滅聲，早前接受電台訪問時，蓋世寶指當初應承是因創意官王祖藍親自邀請，但拍攝時卻不似預期，蓋世寶直指「貨不對辦」，爆seed指只是被利用作宣傳工具﹗
蓋世寶接受商台《一圈圈》訪問，被主持問到為何回巢主持《童你一起長大了》時，蓋世寶就話：「因為王祖藍親自打嚟講個節目概念係集合每一代、每一個主持返嚟，聽到咁有意思，我覺得喺嗰個台做咗咁多年兒童節目，係應該要幫手嘅﹗」不過蓋世寶正式開工後始發現「貨不對辦」﹗
無奈被指食回頭草：我係宣傳工具啫﹗
對於網民指她食回頭草，蓋世寶大呻好慘，強調《童你一起長大了》的合作只是一次性，全因她和王祖藍在兒童節目時已認識，聽到他講解整個節目構思，蓋世寶認為很有意思所以答應﹗」問到酬勞好好？蓋世寶話大家一直冇傾過酬勞：「其實係咁嘅﹗因為要等『過塘』，我個名要等佢哋上面批核，所以應承咗之後我等消息，都冇去傾酬勞﹗」蓋世寶無奈指：「我相信搵我返去最大作用只係幫個節目宣傳， 佢應該係咁計嘅，佢哋咁識計數﹗」蓋世寶坦言經過這次不愉快經驗，將來再合作的機會相當微﹗
蓋世寶曾哭訴懷才不遇
蓋世寶兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」