前TVB主持人設崩壞！冒認蓋鳴暉成網民童年陰影 與1女星不和傳聞再被翻炒

前TVB兒童節目主持蓋世寶（Lulu姐姐）近日意外成為網絡熱話，原因竟是一名網民在Threads上分享童年時在海洋公園偶遇她的不快經歷！該網民憶述當年興奮地上前打招呼，卻遭蓋世寶冷待，更被轉身嘲笑，直言「我大個諗返起都好嬲」。這則帖文猶如打開潘朵拉的盒子，瞬間引爆大量網民共鳴，紛紛留言分享類似的「童年陰影」經歷，令這位曾經的兒童節目一姐人設徹底崩壞。