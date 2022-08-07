43歲蓋世寶近照被指黑過古天樂 6字神回覆令網民一頭霧水！
蓋世寶曬黑近照曝光 被指黑到似古天樂
在2019年離開無線之後，一直沒有新搞作的蓋世寶，近日早社交平台上上傳了一張最新近照。照片中可見她曬得一身古銅色的健康膚色，與以前兒童節目主持的形象徹然不同。可是大部分網民都被蓋世寶的新膚色嚇親，不少網民更留言調侃道：「黑過黑人了」、「仲黑過古天樂」、「又扮Maria」！
蓋世寶6字神回應 反令網民一頭霧水
對於網民的留言，蓋世寶堅持自己的皮膚「其實冇咁黑㗎」，回應表示只是周邊燈光的問題令自己的皮膚看起來比較黝黑而已。
19年離巢後形象180度轉變
在2019年正式結束與TVB 24年賓主關係的蓋世寶，曾在訪問中表示自己對兒童節目「完全沒興趣」。蓋世寶表示其實自己熱愛跳舞，最近更開始挑戰跳性感椅子舞和鋼管舞等性感舞蹈，與當年可愛清純的「Lulu姐姐」形象大相逕庭！
離巢後曾批評無線漠視員工
蓋世寶在離巢後亦曾狠批無綫漠視員工，更以無綫去年尾復辦的盆菜宴作例子，蓋世寶指本來可凝聚大家，但卻衰在細節位，她指各員工開心出席這個聯誼活動，人人都想抽到獎，但枱獎竟然不是人人有份，只有四、五人有獎品，蓋世寶指這正正是無綫對員工無愛的表現，一家沒有愛的公司，反問員工又點會為公司打仗呢？蓋世寶指打工仔心態就是做完收工又一日，大家都係為生活啫﹗蓋世寶指無綫對員工差，自然被外界睇死，直指無綫做法好肉酸，蓋世寶勸諫無綫唔好再小圈子作業，要聽取員工意見之餘，同時要留意這個世界係點，盡早回頭是岸﹗最後蓋世寶話若然無綫再搵她幫手，唔一定拒絕，但汲取教訓，只會講金唔講心，只會向錢看﹗
網民狠批蓋世寶「彈出彈入」
蓋世寶拍《童你一起長大了》暗指被利用
不但被網民批評「彈出彈入」，當蓋世寶回巢拍《童你一起長大了》的時候，亦曾經被網民指吃回頭草，蓋世寶對此強調只是單次合作﹗雖然有傳因批評無綫而收封嘴令，但未有令蓋世寶滅聲，早前接受電台訪問時，蓋世寶指當初應承是因創意官王祖藍親自邀請，但拍攝時卻不似預期，蓋世寶直指「貨不對辦」，爆seed指只是被利用作宣傳工具﹗
蓋世寶接受商台《一圈圈》訪問，被主持問到為何回巢主持《童你一起長大了》時，蓋世寶就話：「因為王祖藍親自打嚟講個節目概念係集合每一代、每一個主持返嚟，聽到咁有意思，我覺得喺嗰個台做咗咁多年兒童節目，係應該要幫手嘅﹗」不過蓋世寶正式開工後始發現「貨不對辦」﹗
無奈被指食回頭草：我係宣傳工具啫﹗
對於網民指她食回頭草，蓋世寶大呻好慘，強調《童你一起長大了》的合作只是一次性，全因她和王祖藍在兒童節目時已認識，聽到他講解整個節目構思，蓋世寶認為很有意思所以答應﹗」問到酬勞好好？蓋世寶話大家一直冇傾過酬勞：「其實係咁嘅﹗因為要等『過塘』，我個名要等佢哋上面批核，所以應承咗之後我等消息，都冇去傾酬勞﹗」蓋世寶無奈指：「我相信搵我返去最大作用只係幫個節目宣傳， 佢應該係咁計嘅，佢哋咁識計數﹗」蓋世寶坦言經過這次不愉快經驗，將來再合作的機會相當微﹗
蓋世寶曾哭訴懷才不遇
蓋世寶兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」