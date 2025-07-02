蔓兒公開商台炒人真正理由！強調與盧覓雪言論無關 為1事感可惜
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叱咤903節目《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪，早前因評論姜濤「四點睇日落」一事而捲入爭議，更因一句「智商應該有啲問題」惹來猛烈批評。翌日，同節目PA蔓兒突然被商台即時解僱，外界紛紛猜測兩事相關。不過，蔓兒近日透過IG直播親自還原事件來龍去脈，強調兩事並無關連，更公開商台炒人真正理由！
蔓兒重申被炒與盧覓雪無關
蔓兒在直播中多次強調，自己被裁與盧覓雪的言論風波並無關連：「我再講一次，唔關上星期《晴朗》發生嘅事事。」她更透露翌日已與節目組其他成員約好食飯，關係如常，並無內部矛盾。
她更主動回應外界指控自己「狙擊姜B」的連登帖文，表示自己從未針對任何人：「我冇話鍾意定唔鍾意，唔鍾意就唔好睇囉。」並建議聽眾應將時間花在自己喜歡的事物上，「成日聽啲激嬲自己嘅嘢，其實你心理都唔平衡㗎。」
公開商台炒人真正理由
蔓兒透露被解僱當日早上仍如常開咪，直至節目後接獲二台秘書通知，指商台「校長」有事找她。她形容當下已有「不祥預感」，最終在會議室內接獲裁員通知，並獲發兩張支票作長期服務補償及即日通知薪金。
她笑言，雖然當刻感到有點失落，但「望一望兩張cheque」後就釋懷，更即時訂好機票準備下周三前往東京旅行。她亦大方分享，在商台工作七年，薪金依然屬於「一字頭」，並指不少十年資歷的幕後人員亦僅屬「二字頭」。蔓兒最後亦透露裁員的原因：「都係嗰啲人力調配，資源，說法大概都係嗰啲囉！」
直言「九零三八」帳號被消失最可惜
談到903官方IG「九零三八」無預警被清空一事，蔓兒坦言感到最為可惜。該帳號過去負責記錄藝人訪問與後台片段，深受粉絲歡迎。她表示：「整理得都係想大家fans開心，希望有啲fans留咗底啦。」被解僱後，蔓兒表示已有多間公司向她招手，不過她笑言對幕前發展興趣不大：「我唔鍾意畀人評頭品足。」她自認年紀不輕，亦希望減少暴露在公眾目光下。最後，她感謝商台多年來的同事，形容大家都是「充滿善意的人」，更笑言被解僱後社交平台followers急升：「升得快過股市」。
圖片來源：IG@hahamanyu資料或影片來源：原文刊於新假期