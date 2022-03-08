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蔚雨芯狂派福利 與「哆啦A夢」親密合照表情成焦點：中了你的亞空間暈咗

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可能因為之前NFT搵到錢，近日蔚雨芯（Rainky）不斷在IG派福利，唔只有緊身Bra-Top行山Look，早幾日仲分享咗一張與卡通人物「哆啦A夢」的合照，當中哆啦A夢的表情更成為網民重點。

蔚雨芯 女神行山有陣風。
女神行山有陣風。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 屋企做瑜伽又派福利。
屋企做瑜伽又派福利。（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯一招冧掂哆啦A夢

話說早前蔚雨芯分享了一幅與卡通人物「哆啦A夢」的親密合照，並寫道「多啦A夢給我個隨意門吧，留返大雄係屋企」，繼而令不少網民立即稱她為靜香。但有不少網民的重點都放在「哆啦A夢」的表情身上，事關能夠與蔚雨芯親密接觸的哆啦A夢表情非常淘醉，難道惹粉絲留言表示妒忌！

蔚雨芯 「哆啦A夢」令不少粉絲羨慕。
「哆啦A夢」令不少粉絲羨慕。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯
（圖片來源：[email protected]截圖）
蔚雨芯
（圖片來源：[email protected]截圖）

加入元宇宙行列

現時28歲「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky），）一向有生意頭腦，發展不同「副業」於2018年和拍檔創立的自家美容生意漸漸上軌道，更計劃過年後再擴展業務，開設醫學美容中心，十分有生意頭腦。而近日Rainky再發展新「副業」，隨着NFT藝術品的熱潮風靡全球，睇好有升值潛力，所以亦加人戰團，投資亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel，而首批推出的貓貓NFT未正式開賣，已經有人搶購，反應十分不錯，Rainky認真獨具慧眼。

蔚雨芯 「魔鬼胸」蔚雨芯Rainky）於2018年和拍檔創立的自家美容生意漸漸上軌道，更計劃過年後再擴展業務，開設醫學美容中心，十分有生意頭腦。
「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）於2018年和拍檔創立的自家美容生意漸漸上軌道，更計劃過年後再擴展業務，開設醫學美容中心，十分有生意頭腦。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 近日Rainky再發展新「副業」，投資亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel。
近日Rainky再發展新「副業」，投資亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 蔚雨芯留言。
蔚雨芯留言。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 Rainky日前成功買下貓貓造型NFT。
Rainky日前成功買下貓貓造型NFT。（圖片來源：[email protected]

一夜升值70倍

日前蔚雨芯透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給林盛斌（Bob），原來阿Bob曾表示對Meowdel有興趣，所以Rainky就應承送一隻給他。不過首批貓貓NFT推出即大受歡迎，被貴賓級會員搶購一空，所以Rainky亦只能用貴70倍的炒價購買。她亦表示投資NFT並非為炒賣賺錢，是一項有長遠發展的計劃。

蔚雨芯 蔚雨芯向來投資有道。
蔚雨芯向來投資有道。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 Rainky日前透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給阿Bob。
Rainky日前透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給阿Bob。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 林盛斌Bob）。
林盛斌（Bob）。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
蔚雨芯 阿Bob在IG大讚貓貓NFT：「Beautiful」。
阿Bob在IG大讚貓貓NFT：「Beautiful」。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_lamshingbun

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